Я вам не скажу за всю Одессу. Я вам ее покажу

В Кропивницком, в Областной универсальной научной библиотеке имени Чижевского, открылась выставка одного из самых известных фотографов Украины Олега Куцкого «Одесса и одесситы». Олег Куцкий – член Союза фотохудожников еще СССР и член Союза фотохудожников Украины с 1991 года. Профессиональным фотографом стал работать в Одесском порту с 1980 года. Председатель правления Одесской областной организации Национального Союза фотохудожников Украины. Лауреат сотен (!!!) международных конкурсов. На открытие выставки приехал сам художник, пообщался с коллегами и интересующимися.Вот что говорит он о времени и о себе:

– Я занимаюсь разными видами фотографии, по своей натуре я – фоторепортер. Но не просто фиксирую события. Профессиональный фотограф – это не просто человек, который время от времени нажимает на кнопку. Этому меня научила работа в порту. Я хорошо усвоил, что фотограф – это не просто создание приятных картинок в удовольствие. Иногда нужно снять то травмированный глаз рабочего, то двигатель с маленькими кольцами, да еще чтобы эксперты признали дефект и выделили новый твоему предприятию…

– Я категорический противник декоммунизации Маяковского. Его немного перефразированные гениальные слова «Любить всегда, любить везде, до дней последних донца» – это и суть моей работы. Только с таким подходом получаются хорошие кадры. Надо любить всех, кого снимаешь.

Хотя, как репортеру, приходится показывать и неприглядность нашей жизни, отношение нашей власти к людям. У меня есть знаменитое фото «Пожар», оно находится в коллекции за рубежом. Мы ехали из Белгород-Днестровского в Татарбунары. Горит хата. А в Белгороде нет пожарной части как понятия, некому тушить. В кадре бабушка, дочка и внук бегут со двора. Помню как сейчас, как мне люди, которые сами ничего не делали, а смотрели, кричали: «Ты чего фотографируешь, помог бы!» Чем? У меня кроме фотоаппарата нет ни пожарной машины, ни цистерны, даже ведра. Я хоть миру могу показать такую сторону жизни. И что розуму нема нормально обустраивать жизнь.

– У меня очень много импрессионистских таких фотографий, хотя это тоже репортажное фото. В любой ситуации, в любом месте можно найти необычное и интересное для кадра.

– Для меня фоторепортаж – это нахождение целостного образа события, который бы отвечал на все вопросы: что это и как.

– Сегодняшняя выставка – это маленькое эмоциональное путешествие по волшебному и романтическом городу – по Одессе. Это знакомство с самим городом, с его жизнью, с его душой и сердцем – морем. Но Одесса – это не только море, не только архитектура и улицы… Это больше, это что-то необычное, что-то такое, что нужно почувствовать сердцем, почувствовать своей душой…

Нет нигде в мире такого прибора, который способен измерить любовь. Но любовь была, существует и будет существовать, несмотря на то, что ученые мужи не могут измерить ее и составить соответствующие таблицы и графики.

Для каждого одессита любовь к своему городу появляется сразу с рождением – она ​​передается с молоком матери, с первым глотком морского воздуха, с первым взглядом вокруг. И остается в сердце навсегда.

– Важно то, как ты передал это событие и как принял твою фотографию зритель. Заставил ли ты зрителя замедлить свой бег во времени и остановиться возле фотографии, задуматься, сопереживать… Ощутить себя причастным к этому событию… И это для меня – главная награда…

Немного – о наградах официальных. Все мы живем и творим в своей среде, где встречается все – и любовь, и равнодушие, и зависть. Такова природа человека. Особенно ярко зависть и недоброжелательность проявляются именно в творческой среде. Поэтому для меня, как для профессионала, очень важен объективный взгляд и серьезная, профессиональная оценка моей работы. Такую возможность можно реализовать только на международных выставках-конкурсах, где компетентное профессиональное жюри анонимно рассматривает все фотографии, поступившие на конкурс.

Это коротко о наградах. Они объективны, они подтверждены многими выставками в мировом масштабе. Эти награды и звания нельзя купить, как в нашей стране, их можно только заработать своим трудом. Поэтому для меня они имеют высокую цену – это реальная, непредвзятая оценка моей работы.

Хотя необходимо сказать, что самую объективную оценку твоей работе дает зритель. Он выбирает те фотографии, которые ему нравятся, вне зависимости от мнения профессионалов. И в этом зритель всегда прав, это есть действительная оценка твоей работы. И это самое ценное для меня.

Журналист «УЦ» не удержался от неудобного вопроса:

– У вас большинство фотографий (на этой выставке) на довольно шаблонные одесские темы – Потемкинская лестница, Дюк, Пушкин, Привоз, порт. А можно сделать фото мирового уровня где-нибудь в спальном районе, к примеру, на Таирова?

– Я сам живу на Таирова, на углу Академика Королева и Левитана. Одна из моих работ – «Метель» – снята именно там. Она получила много международных наград. Так что фотографировать можно везде, главное – видеть. Фотографировать можно и нужно в любом месте города.

Выставка будет работать до конца сентября. Приходите на встречу с Одессой и одесситами.