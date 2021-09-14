Урожай є – хліб буде

Кіровоградщина закінчила збір ранніх зернових і зернобобових, тому можна говорити про проміжні результати сільськогосподарського сезону. На прохання «УЦ» оперативно відгукнулася в/о директора департамента агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА Тетяна Бурага.

– Сільськогосподарські підприємства Кіровоградщини успішно завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Цього року врожай ранніх зернових в області став рекордним за період незалежності України. Валовий збір зерна перевищив 2,5 млн тонн, середня врожайність – 47,2 ц/га (на 12,0 ц/га більше від 2020 року). Намолочено 1944 тис. тонн пшениці (урожайність склала 50,3 ц/га) та 540,1 тис. тонн ячменю (урожайність – 40,7 ц/га). Цьогорічна урожайність ранніх зернових культур в області стала найвищою у зоні степу України.

Велике значення для досягнення таких результатів мала злагоджена робота сільгоспвиробників Кіровоградщини, сприятливі цього року ґрунтово-кліматичні умови, а також розширена програма державної підтримки агросектору. Також високим результатам урожайності сприяла й плідна співпраця аграріїв з науковцями. Традиційно в області Інститутом сільського господарства Степу НААН України проводяться Дні поля в селі Созонівка Кропивницького району. На цих заходах сільськогосподарські виробники мають змогу отримати цінні рекомендації щодо підбору сортів, технологій вирощування, строків сівби сільгоспкультур з урахуванням природно-кліматичних особливостей тощо.

Були й певні проблеми при вирощуванні ранньої зернової групи, пов’язані з примхами природи. У другій декаді червня на території області пройшли значні дощі з сильним вітром, що зумовило перезволоження ґрунту та призвело до вилягання посівів на окремих площах. Сьогодні в області тривають роботи по збору гречки. Окремі господарства розпочали збирання соняшнику.

Розпочалися польові роботи під урожай 2022 року. Триває підготовка площ під сівбу озимих культур, завершуються роботи по закупівлі посівного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, добрив і засобів захисту рослин.

Сільгоспвиробниками вже проведено посів озимого ріпаку на 87% від прогнозованих площ та розпочато посів озимої пшениці.

За рахунок досягнення високих результатів по врожайності ранніх зернових культур на сьогодні маємо всі передумови для отримання валового збору зернових культур у поточному році в межах 4 млн тонн. Щедрі цьогорічні намолоти не знизили ні попит на культуру, ні ціни, передусім через значну конкуренцію зернопереробних підприємств та експортно-орієнтованих компаній. Враховуючи неврожай на інших континентах, кон’юнктура світових цін є сприятливою для нашої аграрної продукції.

За оперативною інформацією, діапазон закупівельних цін на зерно пшениці та ячменю по області (на умовах поставки EXW елеватор) станом на 08 вересня 2021 року складав: на пшеницю 2 класу – 7700-8050 грн/т; 3 класу – 7600-8050 грн/т; 4 класу – 7450-7700 грн/т, що на 21-23% вище, ніж на відповідну дату минулого року. Щодо закупівельних цін на ячмінь, то вони були в діапазоні 6350-6600 грн/т, що на 19% вище, ніж на відповідну дату 2020 року. Тож перспективи для споживачів не надто обнадійливі: навіть за рекордного врожаю на здешевлення борошна чи хліба особливо розраховувати не варто.

– Але ж все-таки люди сподіваються на новий урожай і нові ціни?

– Цінову політику визначають, як і завжди, попит і пропозиція, але по суті ціни формує світовий ринок. Є питання до якості зерна, бо було перезволоження, хоча потрібно дивитися по територіях.

Новий урожай на ціни готової продукції поки що не впливає, є якісь перехідні залишки, а новий урожай повинен, як кажуть, дозріти, вилежатись, його мають довести до кондицій, але питання в тому, що на формування ціни на хліб впливає не лише сировина, але й багато інших чинників. Поки що про це щось конкретно говорити важко, але те, що врожай на ціни впливатиме, – це факт. Можливо, ціна знизиться, але до попередніх значень – навряд. До того ж, немає зерна високої якості.

Взагалі, підводити підсумки маркетингового року ще не можна, ми перебуваємо в процесі. Я не люблю казати про очікування, і якщо є результат по ранніх зернових – ми можемо щось говорити. Очікування – це невдячна справа, особливо в питанні цін. Глибокою аналітикою ми поки не займаємося, у нас іде поточна робота. Але можна сказати, що ринок олії вже зреагував наперед, і ціна на продукт почала знижуватись.