Уберечь краснокнижных

Когда вижу антисемита, мне хочется спросить: «Ты что, завидуешь?»

М.М.Жванецкий

Не радуюсь. Не ликую. Не спешу благодарить за заботу. Поздно. Слишком поздно. Этот закон опоздал не на годы – на всю мою жизнь. Плюс жизнь моих родителей. И это не тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Это случай, когда слишком поздно.

На минувшей неделе Верховная Рада большинством в 283 голоса приняла закон о предотвращении антисемитизма и противодействии ему в Украине. Документ дает четкое определение антисемитизма, запрещает юдофобию и ее любые проявления и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме. Это если совсем коротко.

А если чуть шире, то, согласно статьям закона, проявлениями антисемитизма являются, в частности, призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда, высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост), изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания. К проявлениям антисемитизма закон также относит умышленное повреждение или осквернение зданий, сооружений, принадлежащих еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных евреям.

Ну и лица, виновные в нарушении норм данного закона, понесут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, а также возместят причиненный материальный ущерб и моральный вред.

Тут бы порадоваться за себя и своих соплеменников, что наконец-то все точки над буквой «е» расставлены, но беспокойной еврейской натуре все не так. Ну есть же у нас в законодательстве 161 статья УК, предусматривающая наказание за разжигание межнациональной, расовой или религиозной вражды и ненависти (от 5 до 8 лет лишения свободы)? Статья-то есть, но практически не работает.

А еще у нас есть Закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики. Этот документ функционирует как бы вполсилы: со звездами (пятиконечными) борется, а со свастиками на стенах синагог, с нацистской литературой и зигами на стадионах – не очень.

Так, может, дело не в нехватке законов, позволяющих бороться с антисемитизмом, а в отсутствии желания и политической воли у блюстителей порядка?

Президент Владимир Зеленский утверждает, что уровень антисемитизма в Украине очень низкий. Практически ниже плинтуса. Ага, щас. Жив-живехонек! В Советском Союзе антисемитизм был государственный и бытовой. Проверено на себе. А в независимой Украине – политический и бытовой. Так что – 2:2.

Всего один пример. Столичный вандал в 2019 году испоганил свастиками и покрушил болгаркой мемориалы Холокоста в Богдановке (Одесская обл.) и Голованевске (Кировоградская обл.). Работники СБУ его вычислили и доказали факты преступления. Дело слушается в райсуде Голованевска, подсудимый нагло затягивает процесс, прокурор и судья никуда не спешат. Ждут, очевидно, когда выйдет срок давности. В задаче спрашивается: нужен ли третий закон, чтобы наказать мерзавца и осквернителя могил, или хватило бы двух имеющихся?

В 2019 году, по словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, в Украине проживало около 120 тыс. евреев и лиц с семейными еврейскими корнями. Вряд ли за два пандемийных года их количество увеличилось – это я сужу по потерям кропивницкой общины. На страну выходит аж 0,3%. Три десятых процента!!! Так, может, надо было закон не о запрете антисемитизма принимать, а о сохранении украинских евреев как вида Homo sapiens? В Красную книгу внести (в Белую и Черную уже вносили).

Теперь вы понимаете, почему уровень антисемитизма в Украине неуклонно снижается? Еще тысяч пятьдесят умрет и уедет, и вы нас на руках носить будете! И без всяких законов.