Это уже не смешно

И вторая попытка выбрать директора – художественного руководителя театра Кропивницкого не удалась. Теперь все сначала: объявление конкурса на замещение вакантной должности, формирование комиссии, жеребьевка, подача документов претендентами, презентация проектов, голосование…

Очевидны просчеты, допущенные комиссией и ее председателем Анатолием Войным. Из девятерых членов на заседании не присутствовала Ульяна Соколенко, директор департамента культуры и туризма ОГА – уехала в срочную командировку в Устиновку. Кто из руководства ОГА санкционировал отъезд ключевого члена комиссии? Что там в Устиновке случилось в сфере культуры и туризма? Неужели что-то серьезнее, чем выборы худрука академического театра? Даже если так и причина отъезда была действительно серьезной, заседание комиссии надо было переносить, но решили заседать.

Все это напоминало заранее продуманную схему. Нет, презентации программ развития театра на год и пять лет претендентами были солидными, хотя и во многом схожими. А эмоционально выступления кандидатов отличались.

Алексей Дорошев и здесь был театрален. Эти паузы, слезы, комок в горле, слова искренней благодарности каждому, задавшему вопрос… Очень много говорил о пенсионерах, ветеранах театра, необходимости их поддерживать морально и материально. Резонно заметил, что необходимо решить вопрос с общежитием, которое можно организовать в помещении, где раньше размещалась таможня. Инициировал аудиты – финансовый, кадровый и творческий. Заявил, что намерен восстановить художественный совет, который будет решать вопросы репертуара вместе с коллективом. Мечтает о театральной критике, детской комнате в театре…

На вопрос, почему текст мотивационного письма на сто процентов совпадает с текстом Игоря Спинула, претендента на должность худрука на предыдущем конкурсе, Алексей Дорошев сказал: «Я благодарен за то, что мне дали ознакомиться с программой Игоря Васильевича Спинула. Меня тешит, что у нас много общих позиций. Благодарю журналистов за оперативность. Но должен заметить, что эта оперативность запоздала, как минимум, на 30 лет. Всю эту программу я декларировал, писал и внедрил еще 30 лет назад»… Получается, что Спинул «содрал» чужую программу! Которая, заметим, за 30 лет ничуть не устарела…

Второй претендент на должность, Сергей Компаниец, презентовал, скорее, не программу, а стратегию развития театра. Главный режиссер масштабных фестивалей – «Кропивницький», юбилейные «Вересневі самоцвіти», рок-фест «Украина-Центр» – акцентировал внимание на недостаточной медийности, узнаваемости театра. Активно критиковал, сравнивал с другими театрами. Говорил о недостаточном использовании камерной (малой) сцены, где могли бы начинающие режиссеры воплощать свои творческие задумки.

«Директор – художественный руководитель театра – это больше не о творчестве, а о менеджменте, стратегическом развитии», – заметил Компаниец и озвучил намерения создать опекунский совет, развивать партнерство с бизнесом, участвовать в грантовых программах. Главной задачей он видит объединение коллектива театра вокруг общих задачи и целей. «Нужно прекратить закулисные игры, разрушить стены и начать строить мосты», – сказал, и по залу пошел недовольный шепот работников театра.

Евгений Скрыпник – ведущий актер театра. В зале сидел отдельно от коллектива, поддерживающего Дорошева. Говорил быстро, конкретно. Задача на ближайший год – достойное празднование 140-летия театра. В течение пяти лет – создать условия, сделать все необходимое, чтобы театр получил статус национального.

«Театр – сверхсложный человеческий механизм, в котором каждый элемент должен идеально функционировать», – заметил Евгений и обмолвился, что в курсе внутритеатральных проблем. Относительно внутреннего климата в театре сказал, что со всеми проблемами должен справиться исключительно коллектив.

Кроме прочего, там нет главного режиссера, двух штатных режиссеров, главного художника, зав литературной частью… Параллельно с решением кадровых проблем претендент на руководящую должность намерен разработать новый художественный и творческий вектор театра, а это касается репертуара. Произведения корифеев в новом прочтении должны быть вынесены на сцену.

Члены комиссии, скорее, для проформы задавали вопросы претендентам на должность худрука театра. Вопросы неглубокие, неподготовленные, придуманные на ходу. Очень активными были представительницы Федерации аматорских николаевских театров. Где Николаев, а где Кропивницкий?! Это ж какими неравнодушными надо быть к нашему театру, тому, что в нем происходит, чтобы приезжать сюда на заседания!

В зале было несколько десятков представителей общественности и коллектива театра Кропивницкого. Последние снова передали комиссии письмо с просьбой поддержать кандидатуру Дорошева. Когда перешли к голосованию, оказалось, что по четыре голоса получили Дорошев (его поддержали Коротков, Демин, Нижникова, Войный) и Скрыпник (Линько, Авксеньтьев и две николаевские театралки). Большинства голосов нет, поэтому конкурс… признали не состоявшимся.

Группа актеров громко возмущалась. Люди говорили, что тяжело работать без руководителя, умоляли комиссию их понять, «грозились» встать на колени. Но это эмоции, закон не позволяет переголосовывать. Комиссия продемонстрировала свой непрофессиоализм, несостоятельность. Каждый ее член изначально знал, за кого отдаст голос. Ну какой это конкурс идей и проектов?

Обстановка в зале во время заседания была напряженная, какая-то нервная. Было понятно, что и в театре далеко не все гладко. А как иначе объяснить, что два актера стали соперниками на выборах директора? Кропивничанам нужна объединяющая фигура. Иначе будет страдать не только коллектив, но и зритель, чего очень не хочется.

Да, за день до провального заседания конкурсной комиссии стало известно, что Евгений Курман, экс-главный режиссер театра корифеев, стал главным режиссером Николаевского художественного академического русского драматического театра…