Пакеты минус

С завтрашнего дня в Украине запрещено бесплатное применение тонкой пластиковой упаковки. Верховная Рада приняла такой закон еще 1 июня. До сих пор большинство продавцов, владельцев магазинов и нас с вами, простых покупателей, не понимают, какие пакеты законны, а какие – уже нет?

Раньше, когда вы заходили в «АТБ» или «Файно маркет» и набирали свои полкило лука, полкило моркови, кило картошки в тонкие пакеты, – это было нормально. Теперь нет. И за каждый этот кусочек полиэтилена толщиной в 50 микрон вы должны или доплатить совсем не копейки, или не использовать его вовсе. Ходите в магазины с торбочками, десятком торбочек, самое время вспомнить авоськи.

Продиктовано это благими намерениями – экология и т.д. Реально с этими пакетами проблема. И в городах, и за городом особенно, все лесопосадки, деревья и кусты «украшены» такими «флажками» – они сверхлегкие, их из мусорных баков просто выдувает. У нас пока не все так критично, как в Арабских Эмиратах, где каждый второй верблюд умирает от того, что съел много пакетов (они им почему-то нравятся по вкусу, это не шутка, реальная статистика). Но наша страна тоже основательно загажена ими, этими пакетиками. Так что инициатива неплохая.

Такой запрет на тонкие пакеты действует во многих странах, включая соседние с нами Турцию и Молдавию. В Гонконге их вообще запретили еще в 1992 году.

Что этот запрет значит для каждого из нас?

Простейший пакетик без ручек и боковых складок будет стоить 2 гривни! С ручками – 3!

Бесплатными могут быть только биоразлагающиеся пакеты, то есть такие, которые матушка-земля быстро «переварит». Но они дорогие, и, думается, супермаркеты не поспешат их использовать.

А в 2023 году даже те простейшие пластиковые пакеты (уже за 2 гривни) будут под запретом.

Что делать, как с этим жить дальше?

Мы уже говорили – сумки, торбочки, торбы для каждого развесного продукта, овощей в первую очередь. На фасованные продукты запрет не распространяется, рис и гречку будем покупать и дальше в пакетах. Ну и супермаркеты уже заготовили миллионы бумажных пакетов под развесной и сыпучий товар. Сколько миллионов гектаров лесов будет вырублено под производство этих бумажных пакетов – другой вопрос…