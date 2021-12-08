Новые онлайн-казино за 2021 год: рейтинг, преимущества и риски

Отслеживать каждое онлайн казино новое в особенности — невозможно. Но это решаемая проблема. Есть специальные порталы, на которых размещается вся необходимая информация о новинках: казино, бонусах, играх. Например — Sloterman. Эксперты мониторят рынок в поисках только что открытых игорных заведений, изучают их преимущества, недостатки, дают оценки и т.д.

Рейтинг новых онлайн-казино

Каждое заведение оценивается экспертами Sloterman по ряду критериев. Вот основные из них:

наличие и качество мобильного приложения;

бонусная политика;

время работы (есть отдельный топ самых новых онлайн казино, которые буквально только начали функционировать);

ассортимент игровых автоматов и других развлечений;

юзабилити и дизайн сайта;

простота регистрации;

наличие украинской гривны при выборе валюты аккаунта;

условия вывода средств и пополнения личного счета.

Проделывается колоссальная работа по изучению сервиса каждой площадки, оценки ее потенциала, взаимодействия с клиентами и т.д. На выходе получается полезный инструмент, который рекомендуется время от времени просматривать.

Преимущества новых игорных заведений

У новинок онлайн-казино есть преимущества. Из них можно извлекать значительную выгоду: из-за высокой конкуренции в индустрии новым игорным заведениям приходится проводить много акций. Это необходимо, чтобы привлекать игроков.

Бонусная программа начинающего казино, как правило, в значительной степени отличается от бонусов, которые предлагают старожилы азартной индустрии. Естественно, в лучшую для игрока сторону. Пользуйтесь этим.

Часто, чтобы быстро сформировать собственную аудиторию, новые казино устанавливают игровые автоматы, которых еще нет на рынке. В общем, все сводится к конкуренции. Только начавшим работу площадкам приходится повышать планку качества, чтобы закрепиться в индустрии.

О рисках

Индустрия азартных игр, особенно в интернете, изобилует мошенниками. Поэтому, регистрируясь в новых казино онлайн, нужно быть начеку. Еще перед регистрацией следует проверить портал во всевозможных черных списках. На сайте Sloterman такой перечень тоже имеется. Также не забудьте глянуть отзывы. Причем не на самих площадках, а на независимых ресурсах.

Играйте в новом интернет-казино только в случае, если оно прошло проверку независимыми организациями, специализирующимися на сертификации в сфере азартных игр. Молодые заведения, которые собираются надолго интегрироваться в рынок, стараются как можно быстрее пройти проверки такого характера. Информацию об этом следует искать в подвале сайта. Перечисленные рекомендации помогут сэкономить время, нервы и деньги. Поэтому не стоит ими пренебрегать.