SmartCinema, от тебя мы без ума!

Хорошая новость для кропивницких киноманов: на четвертом этаже Depo’t center скоро откроют кинотеатр из трех залов. Это – очередной проект сети «умных» кинотеатров SmartCinema.

Правда, в черновицком SmartCinema – шесть залов, в винницком – семь. Но не расстраиваемся: нам и трех хватит, как говорится, с головой.

Сейчас на четвертом этаже кропивницкого Depo’t center кипят строительные работы. В администрации торгово-развлекательного центра пояснили: открытие кинотеатра состоится 24 декабря.

В Depo’t center не посвящены в особенности работы будущего кинотеатра: какими фильмами порадует, какое оборудование будет использоваться. Говорят, и администрация SmartCinema ничего не скажет – сохраняет интригу.

Из описания черновицкого кинотеатра на сайте SmartCinema узнаем, что их концепция – «невеликі затишні зали та домашня атмосфера», а цель – «розширити межі можливого, щоб вивести емоції, які переживають глядачі, на абсолютно безпрецедентний рівень». Достигается это с помощью проекционно-акустической системы нового поколения, которая обеспечивает «чітке, яскраве та насичене зображення у поєднанні з кришталевим звуком».

В эти дни винницкий и черновицкий SmartCinema показывают фильмы «Дом Гуччи», «Мой любимый враг», «Черный ящик», «Как живой», «Вестсайдская история».