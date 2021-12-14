Вам помогут «Діяти»

В Кропивницком на базе Донецкого национального медицинского университета открыли первый офлайн-центр «Дія». В этом центре работают студенты-медики. Консультируют всех желающих, как в своем смартфоне сгенерировать Ковид-сертификат, продолжить его действие, решить проблемы, исправить ошибки и т. д. Консультанты прошли обучение от Министерства цифровой трансформации.

А недавно главный в стране по приложению «Дія» Мстислав Баник вместе с главой облгосадминистрации Марией Черной посетили пункт поддержки в мед­университете.

Общаясь с журналистами, Мстислав Баник, руководитель проектов по разработке электронных услуг Минцифры, отметил: «Хочу обратить внимание, что это волонтерская инициатива. Я очень благодарен людям на всех уровнях, что мы объединились и приложили усилия. Поскольку мы отвечаем за приложение “Дія” и за то, чтобы оно работало, на уровне областных государственных администраций удалось запустить такие точки для работы команд поддержки».

Глава областной администрации Мария Черная в свою очередь поблагодарила студентов-волонтеров и рассказала, что на территории области будут появляться такие пункты поддержки «Дії».

Пункт поддержки «Дія» работает с 10.00 до 14.30 по адресу: улица Большая Перспективная, 1, медицинский университет.

А в главной библиотеке областного центра – ОУНБ имени Дмитрия Чижевского – можно распечатать международный Covid-сертификат о вакцинации, который есть в «Дії». Всем желающим помогут зарегистрироваться на портале государственных услуг «Дія» и получить международный сертификат о вакцинации. За его распечатку на принтере необходимо будет заплатить полторы гривни. При себе надо иметь паспорт и идентификационный код (как и для визита в медицинский университет).

Как рассказала «УЦ» работающая в центре при медуниверситете студентка Дарина Канюка, в основном к ним приходят люди старшего возраста, у которых сложности с установкой приложения и распечаткой сертификата. «Людей идет очень много. Мы и до пар, и после пар трудимся, и работы нам хватает. Даже не считаем, сколько людей».