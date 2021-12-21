Архив Василия Мухина

На хранение в Государственный архив Кировоградской области поступили документы, отражающие жизнь и деятельность Василия Георгиевича Мухина.

Мухин был председателем Кировского райисполкома с 1987 года, городским головой Кировограда с 1991 по 1998 год, и даже президентом футбольного клуба «Зирка НИБАС» в 1998-м. В годы его работы на должности городского головы в Кировограде были построены школы №8 и №35, поликлиники №1 и №5, начала свою деятельность детская больница «Добруджа», установлен памятник Богдану Хмельницкому и сделаны многие другие добрые дела. После Кировограда Мухин 5 лет руководил «Укрпочтой».

Всего государственному областному архиву передан 71 документ: фотографии, служебные документы – проекты решений сессий горсовета, авторские публикации самого Мухина и т.д.

Сам Василий Георгиевич приехать не мог по состоянию здоровья. Поэтому материалы архива передал на хранение его друг и коллега галерист Николай Цуканов.

А документы в переданном архиве очень даже интересные! И мандат делегата 28 съезда КПСС под № 2998 – да, Мухин был участником этого последнего съезда некогда могучей партии.

И удостоверение №1 «Мухін Василь Георгійович, голова ради виконкому», выданное 11 апреля 1995 года, вскоре после выборов городского головы. И распоряжение Леонида Кучмы о формировании делегации на Всемирный почтовый конгресс во главе с Мухиным.

И «Вечерняя газета» с интервью «Я йду на вибори з однією партією – партією кіровоградців». И даже «Украина-Центр» с интервью, которое мы сделали в прошлом году!

Очень много фото – с известными влиятельными людьми и просто рабочими моментами: на совещаниях, с рупором на митинге, и т.д.

Конечно же, грамоты, начиная с выданной в 1977-м грамоты Кировоградского горкома комсомола, врученной прорабу СУ-3 Василию Мухину «за высокие производственные показатели, активное участие в жизни и деятельности комсомольцев организации и в честь Дня строителя».

Есть и очень серьезные на те времена документы – к примеру, решение сессии городского совета от 6 марта 1991 года «Принять к сведению заявления групп беспартийных и молодежной о недопустимости вмешательства общественно-политических организаций в деятельность городского совета». По-видимому, речь шла о том, что ни коммунисты, ни руховцы не должны диктовать условия городской власти.

На одном из фото немного видно цветок в кабинете Мухина. С ним связана история… Вот как сам Василий Георгиевич рассказывает:

«Наверное, у каждой семьи есть вещи, которые ценятся и хранятся не из-за их стоимости, красоты, изысканности, раритетности или других признаков. Это вещи, напоминающие о прошлом, – хорошие времена, приятные встречи, светлых людей.

Нашу гостиную уже 25 лет украшает вот этот цветок. 14 июня 1995 года, в день рождения, мне его подарили девушки из цветочного магазина, расположенного напротив горисполкома, на улице Карла Маркса тогдашнего Кировограда.

Было трогательно и приятно среди официальных, а иногда и формальных поздравлений получить от девушек небольшой горшок с совсем маленьким цветком и искренние человечные пожелания здоровья и плодотворной работы на благо общины и родного города.

Это приветствие было для меня одним из самых ценных, потому что поступило от людей, ни в коей мере не зависевших от меня и моих полномочий городского головы.

В 1998 году, покидая кабинет в городском совете, я забрал этот цветок домой. Вместе со мной он отправился в Киев, вместе мы адаптировались и привыкали к новым условиям. На протяжении этих 25 лет он, как и человек, иногда болел, и мы спасали его, ухаживали, как за родным…

Вот такая небольшая история о реликвии моей семьи, которая до сих пор занимает центральное место в гостиной и напоминает о тяжелых, сложных, но таких прекрасных временах жизни и работы в моем родном городе».