«Кашпировский мне советовал: “Больше авантюризма!”»

– Чувствую себя динозавром, – говорит кропивничанка Наталия Костюк, врач-психотерапевт высшей категории. Имеет в виду то, что во всей Украине осталось меньше 300 таких, как она, специалистов с сертификатами, дающими право проводить лечебные гипнотические сеансы. Часть психотерапевтов осталась в оккупированных Донецке и Крыму, часть эмигрировала в более развитые страны. Наталия Костюк применяет гипноз в лечении депрессий, неврозов, алкоголизма, других психических расстройств, в том числе постковидных. Об этом и поговорил с ней корреспондент «УЦ». Прежде всего попросил рассказать о знакомстве с Анатолием Кашпировским.

Будущий гипнотизер всея страны

– В Винницкую облпсихбольницу я устроилась в 1976 году, после Винницкого мединститута. Позднее закончила курсы в Харьковском институте усовершенствования врачей, на которых преподаватели кафедры психиатрии обучали нас практическому гипнозу. Анатолий Кашпировский и Александр Довженко, широко известный своим методом лечения алкоголизма, тоже те курсы закончили, до меня. Так вот, о Кашпировском. Я с ним работала в психбольнице четыре года, пока мужа, военного, не перевели в другое место. Кашпировский, как и я, – винничанин, старше меня лет на двадцать пять. Он тоже учился в Винницком мединституте, вместе с Иваном Арделяном, который потом возглавил Кировоградскую областную больницу. Кашпировский работал в Винницкой психбольнице в отделении для пациентов со сложными хроническими заболеваниями – шизофренией, деменцией, эпилепсией. Несчастные находились там десятилетиями, от многих отказались родные.

Я, хотя и не работала с Кашпировским в одном отделении, знала, что он недоволен порученным ему участком работы. Считал, что не может в полной мере реализоваться там как психиатр, владеющий гипнозом. Он запомнился мне как неординарный человек и талантливый врач. Но из-за огромных амбиций иногда поступал так, как, считаю, медик поступать не имеет права. Например, отмечали на работе 23 февраля. Поскольку большинство в больнице – женщины и в таком круге праздновать «мужской день» не годилось, пригласили гостей из воинской части. Пришел майор, привел солдат. В процессе празднования Кашпировский не упустил возможности продемонстрировать свой гипнотизерский талант. Стандартным его номером в то время был такой: кому-нибудь из собравшихся предлагалось спрятать ключи, после чего Кашпировский, касаясь его плеча и приказывая думать о месте тайника, раскрывал этот секрет. После этого номера (конечно, он прошел удачно) объектом Кашпировского стала наша девятнадцатилетняя медсестричка, очень скромная. Введя девушку в состояние гипноза, Кашпировский внушил ей, что присутствующий майор – мужчина ее мечты. Девушка уселась майору на колени, обняла. Тот покраснел, а солдаты: «Га-га-га!» Девушка находилась в гипнотическом состоянии третьей, самой глубокой, фазы. А когда пришла в себя и узнала о своем поведении, случилась истерика. Вот таких номеров я не одобряю…

Ко мне Кашпировский относился хорошо. Правда, критиковал за нерешительность. «Больше авантюризма!» – советовал. Самому авантюризма хватало. Например, взял за правило летом, во время отпусков (у психиатров они длительные), ехать на Дальний Восток, чтобы оказывать морякам психологическую помощь. Бывал и на судах. Возвращался с хорошими деньгами. И сам денег не жалел. Каждый год отдавал тысячу рублей в Фонд мира. Мы, его коллеги, жертвовали раз в год однодневным заработком – зарплаты не позволяли отдавать больше. Кашпировский руководствовался убеждением, что нужно помогать людям, и на какие-то дивиденды от своей благотворительности не рассчитывал. Но однажды это помогло ему в решении личной проблемы материального характера. Ордер на квартиру, которая, согласно очереди, должна была достаться Кашпировскому, вручили другому работнику больницы. Кашпировский, узнав о несправедливости, самовольно вселился в квартиру. Возник такой скандал! Но Кашпировский отстоял свое право на жилье. Его победе, повторюсь, способствовало то, что жертвовал большие деньги в Фонд мира.

Я была среди тех, кого Кашпировский пригласил на новоселье в отвоеванную квартиру. Пришла с мужем, он Кашпировского боготворил (в отличие от меня, я относилась к коллеге немного скептически), аж в рот заглядывал ему. А тогдашняя жена Кашпировского (потом он еще дважды женился), такая пышная брюнетка, как Руслана Писанка, жаловалась мне: муж запрещает ей трудоустраиваться, мотивируя это тем, что сам способен обеспечить семью.

Угощались мы у Кашпировских, сидя на ковре, разостланном на полу, мебели в квартире еще не было. Ели пироги, испеченные женой Кашпировского. А еще – бутерброды с дефицитной красной рыбой и такой же икрой. Пили из крошечных рюмок уссурийский бальзам в красивой бутылке. Кашпировский как раз вернулся с Дальнего Востока, оттуда и привез дефицит. Звучала приятная музыка из магнитофона «Шарп», его Кашпировский также привез с Дальнего Востока. Вечер удался. Когда прощались, Кашпировский дал мне почитать на выходные книжку Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и воздействовать на людей», которая только стала популярной. Это была даже не книжка, а самиздатовская брошюра, напечатанная на «Ятрани».

Еще слышала от тогдашних сотрудников, что Кашпировский, чтобы убедить их в своих удивительных способностях, проводил такой эксперимент. Он управлял своим красным «Москвичом» с повязкой на глазах, а за дорогой следил через посредника – коллегу, который клал ему руку на плечо.

Кашпировский пользовался славой в Виннице задолго до того, как его начало показывать Центральное телевидение. Местные мальчишки бегали за ним толпами, поскольку он занимался карате (имел черный пояс), а само слово «карате» для советского юношества было окутано ореолом таинственности и экзотики.

Позднее я, работая в Николаевской области, узнала, что Кашпировский совершил в больнице революцию – сменил руководство. Тогда уже перестройка шла, трудовые коллективы получили право выбирать себе руководителей, вот Кашпировский и повел за собой людей.

Я не удивилась тому, что Кашпировский стал всесоюзной знаменитостью – проводил оздоровительные сеансы по телевидению и т.п. Он настойчиво шел к этому, и слава его – заслужена. А как специалист повторю, что не одобряю массовые гипнотические сеансы, так как они сопряжены с риском – можно навредить здоровью людей.

Кашпировский не раз приезжал в Кировоград, проводил в филармонии свои сеансы, фактически – развлекательные мероприятия. На одном побывала и я, ради любопытства. Цели пообщаться с Кашпировским у меня не было. К тому же охранники оберегали его столь пристально, что сразу отбили бы такое желание…

Когда болит душа

Рассказывая о психических расстройствах, Наталия Костюк прежде всего сообщила, что они бывают разные по своей природе. В частности, есть эндогенные депрессии – вызванные так называемыми внутренними причинами. Таким расстройствам подвержены, например, больные шизофренией.

Психотерапевт вспомнила, как лечила ученого, который в определенные периоды за себя не ручался (мол, сведет счеты с жизнью) и добровольно обращался за медицинской помощью. Причиной депрессий мужчины была так называемая плохая наследственность – мать страдала психической болезнью и умерла ужасной смертью, замуровав себя в стене. Но психические расстройства ученого нисколько не ухудшали его интеллектуальных способностей.

– Наоборот, когда болезнь входила в маниакальную фазу, он чувствовал прилив творческих сил и пользовался этим в научной работе. Такие дни перемежались с днями, когда ему не хотелось жить.

Дальше – о психогенных, вызванных внешними факторами, депрессиях.

– Американцы выяснили основные причины таких состояний: война, стихийное бедствие, тяжелая болезнь, смерть близкого человека, потеря работы как средства существования (когда, как говорится, нет на хлеб), супружеская измена, конфликт на работе. В случае смерти родственника человек постоянно думает об этом, нередко обвиняет себя в этом: мол, был невнимателен к нему при жизни, плохо относился. Однажды лечила политика, впавшего в депрессию после неудачи на выборах.

С весны прошлого года обращаются переболевшие ковидом. Жалуются на депрессию: тревожность, бессонницу, повышенную утомляемость. Это я испытала и на себе – тоже перенесла ковид.

Возникновению депрессивного настроения может посодействовать и пасмурная осенняя погода. С уменьшением светового дня, сезонным отмиранием природы многим на душе становится грустно или тревожно. Степень недовольства собой и внешним миром может быть разной – от легкого беспокойства до ощущения полной беспросветности.

Как же определить человека, впавшего в депрессию? Может, он просто поддался временному плохому настроению? Вот как ответила на эти вопросы психотерапевт:

– Того, кого постигла депрессия, я определю, как только переступит порог кабинета, – по скорбному выражению лица, по расширенным зрачкам, по движениям. Движения могут быть как слишком быстрыми (в таких случаях говорят: «мечется, как тигр в клетке»), так и замедленными (это – состояние бессилия, адинамия, при которой главное желание человека – чтобы его не беспокоили). Распространенные симптомы при депрессии – частое сердцебиение и расстройства работы кишечника (запоры, поносы). Возможна потеря аппетита. Мне попадались люди, потерявшие в весе за месяц 20 килограммов. Депрессия неизбежно сопровождается нарушением сна. Кстати, большинство заболеваний начинается именно с этого. Плохо спится – значит, в организме что-то не так.

Медицина установила, что при депрессии меняется состав крови – увеличивается количество нор­адреналина, который вызывает чувство тревоги, и кортизола – так называемого гормона страха. А количество серотонина, который называют гормоном радости, уменьшается. Могут возникнуть суицидальные мысли. Чтобы вывести человека из такого состояния, нужен врач-специалист.

По словам Наталии Костюк, некоторым из ее пациентов до того, как обратились за медицинской помощью, и в голову не приходило, что их проблемы – в психической сфере.

– Многие идут к кардиологу, чтобы пожаловаться: «Сердце болит, время умирать пришло», «В груди тяжело, аж жить не хочется». А кардиолог направляет к психиатру.

В инструментарии Наталии Костюк – различные средства. Одно из них – это лекарства-антидепрессанты. (Какие именно – врач не говорит, чтобы люди не начали их употреблять самостоятельно и это не привело к зависимости.) А если у кого-то острая фаза болезни, Наталия Ивановна направляет его еще и на капельницу. Другое средство – собеседования с больными, в процессе которых врач успокаивает пациентов, дает им надежду. Некоторым для выздоровления достаточно нескольких бесед и определенного количества антидепрессантов. В более сложных случаях врач применяет свое биополе. Путем внушения избавляет как от сугубо психических проблем (бессонницы, плохого настроения), так и от физиологических, которыми нередко сопровождаются душевные расстройства. Например, однажды пришлось лечить женщину, которая потеряла голос. Как выяснила психотерапевт, незадолго до того у пациентки умерла мать.

– У бедняжки был рак молочной железы, опухоль пустила метастазы в горло. Дочке пришлось долго ухаживать за ней, очень сопереживала матери, то есть находилась в эмпатии. Когда мать умирала, пошла из горла кровь. Дочку это так впечатлило, что она вскоре потеряла голос. После трех гипнотических сеансов голос вернулся.

Каждое проявление депрессии требует определенного количества медпрепаратов, собеседований и сеансов гипноза. Лечение длится от двух недель до месяца. Депрессия, – подчеркнула Наталия Костюк, – болезнь излечимая.