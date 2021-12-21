На «вышку» не тянет?!

13 декабря в Кировском районном суде города Кропивницкий прозвучал приговор (суд проходил в закрытом режиме) по делу убийства жительницы Малой Виски, которое произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября 2020 года. Убийце и насильнику «дали» 15 лет, хотя прокуратура настаивет на высшей в Украине мере наказания – пожизненном заключении. СМИ пишут, что сторона защиты осталась довольна…

Очевидно, судья нашел смягчающие обстоятельства типа чистосердечного раскаяния или молодости подозреваемого и применил пункт статьи УПК, где за подобное преступление полагается от 10 до 15 лет, но там же есть и «пожизненное» «за умисне вбивство з особливою жорстокістю». Все же кажется, что по таким преступлениям обществу сложно рассчитывать на возвращение из тюрьмы живого и здорового раскаявшегося убийцы. Странное у нас правосудие, оно то тянется годами до того времени, что впору выпускать подозреваемого за сроком давности, то вовсю старается не афишировать фамилию преступника. В этом случае следствие и суд прошли довольно оперативно, но из материалов дела, и тем более из официальных сообщений, фамилии убийцы и жертвы узнать невозможно, хотя в других подобных делах их не скрывают. Речь о Диане Хриненко из Субботцев и Виктории Макаренко из Кетрисановки. И о Диане, и о Виктории, как и о подозреваемых, сняли даже программу «Говорить Україна» на канале «Украина», кстати, суд над подозреваемым по делу Хриненко тянется уже третий год…

Из собственных источников мы узнали фамилию обвиняемого – это 24-летний житель Малой Виски Сай. Из материалов дела известно, что около ноля часов 31 октября возле кафе «Голливуд» он заметил возвращающуюся из гостей одинокую девушку. Ею, на свою беду, оказалась 22-летняя Ольга Радченко. Сай стал преследовать девушку, поднял обломок кирпича, догнал ее и нанес удар по голове, после чего затащил жертву на территорию бывшего завода, где она начала подавать признаки жизни. Он ее задушил и поиздевался, после чего спрятал тело под плитами перекрытия заброшенного туалета. Все это стало известно уже после того, как задержали этого самого Сая, а до этого девушку объявили пропавшей и искали почти неделю.

Подозреваемого вычислили при помощи камер видеонаблюдения, его опознали по совокупности данных и примет. Нам кажется, что в таких случаях именно широкая огласка помогает как установить преступника, так и не дать забыть имя жертвы, которую в городе уже почти никто и не помнит…