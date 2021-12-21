Парад барабанщиков

Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство…

М.М.Жванецкий

Сегодня в Украине мало кто помнит этого политика и его головокружительную карьеру. Ну как же – дважды нардеп, и вице-спикер парламента, и первый зам секретаря СНБО… А вот прозвище, данное ему Леонидом Кучмой, помнят. Президент якобы сказал об этом человеке: «Гавриш? Да он пустой, как барабан!»

В последнее десятилетие Степан Гавриш время от времени появлялся на экранах второстепенных телеканалов – молодящийся, то с редкими сединами и косичкой, то «натуральным брюнетом». И неважно, о чем он говорил в роли политического эксперта, один только звук его голоса и интонация возвращали в память «Степа-барабан».

Пустозвоны в нашей политике были всегда. Хотя почему только в нашей? Они были, есть и будут в любой стране мира, кроме тех мест, где за это наказывали томагавком по голове. Но сегодня в украинской политике их расплодилось немыслимое количество, как амброзии на запущенной даче.

«Сейчас не время вцепляться друг другу в горло и, пытаясь задушить оппонента, убивать страну». Ну ведь здорово сказано?! Точно и уместно – если не знать, чьи это слова. Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии, гражданин Украины, неудачливый политик, зачем-то вернувшийся на родину и угодивший в тюрьму. Запомнился похожими на треск старого мотоцикла монологами, в которых каждым третьим словом было «я». Никого не объединил, перессорился практически со всеми. Жаль его, но такова судьба барабанщика.

А вот еще один отставной козы барабанщик, практически герой минувшей недели, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Его огромное без преувеличения интервью Дмитрию Гордону невозможно одолеть за раз. И дело даже не в размере, а в отвращении. Оно возникает буквально через 10 минут прослушивания этого потока фекалий, выплескиваемого с наслаждением и нескрываемым кайфом.

Говорят, Богдан – хороший адвокат. Не слушал его речей в суде, не знаю. Видимо, оттуда навык мочить оппонентов, ничем не рискуя, четко понимая, где проходит граница между фактами и оценочными суждениями.

Для тех, кто не видел, не читал и читать не будет, скажу, что Богдан – это микст Хлестакова и Голо­хвастова, замешанный на грязной воде. Самый малый его недостаток – матерщинник. Запредельный циник и хам, который никогда не сможет простить Владимиру Зеленскому свою отставку.

Самое неприятное, что о многом из того, что вывалил Богдан, мы знали или догадывались. Вот только пару цитат: «Я вижу, что вокруг Зеленского все берут взятки. Ко мне как к адвокату приходят клиенты и жалуются, что вымогают. Санкциями угрожают всем подряд». «Он [Зеленский] не врет – он играет. Для него задача – понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились – все, его дальше это не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все – он свое дело сделал».

«Все его представление о политике – это съемки фильма “Слуга народа” о жизни президента. Оно такое далекое от реалий, как твое присутствие в космосе».

«Мы все его будем ненавидеть через короткое время. Не потому, что он что-то украл, а потому, что у него был шанс».

Это, на мой взгляд, наиболее адекватные мысли из интервью Андрея Богдана, которые уже формулировали журналисты и политики. Но их значимость напрочь нивелирована кучей оскорбительных оценок, скабрезных шуточек и манией величия. Сплошь все взяточники и наркоманы. И при этом чуть не каждого второго привел к Зеленскому сам Богдан. Юрист, который никогда не работал в гос­управлении, обвиняет Зе-команду в тотальном непрофессионализме, и при этом на шоу Савика Шустера берется рассказывать стране о ее энергетических проблемах…

Как оценить все, что наговорил бывший друг президента и его правая рука? А никак. Лучше всего просто принять к сведению. А оценку этому интервью уже дал, пожалуй, самый одиозный эксперт. Российский пропагандист Владимир Соловьев поблагодарил журналиста Гордона и экс-главу Офиса президента Богдана за разрушение Украины изнутри.