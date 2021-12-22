Зимнее меню для беременной: что включить в рацион?

Правильное питание невероятно важно для вынашивания здорового малыша. Вот почему будущей маме так важно внимательно относиться к составлению своего рациона. Узнайте, какой должна быть норма набора веса при беременности на страницах EVA Blog. Эксперты этого сайта поделятся своими знаниями не только о вынашивании и воспитании детей, но и о здоровье, красоте, уходе за телом в целом. Чтобы в числе первых узнавать об интересных публикациях и приятных сюрпризах, достаточно подписаться на рассылку EVA Blog.

Как беременной восполнить недостаток витаминов?

В рационе каждого человека, особенно будущей мамы, должны быть продукты, богатые витаминами. К сожалению, в холодное время года большая часть местных фруктов и овощей в магазинах выращена с использованием удобрений. А экзотические фрукты могут вызвать аллергию. Поэтому выбирайте свежие овощи и фрукты внимательно, в проверенных местах. Если есть возможность, покупайте домашние.

К полезным и безопасным для здоровья овощам можно отнести:

обычную и цветную капусту;

квашеную капусту (ее потребление должно быть умеренным);

сельдерей;

морковь;

свеклу.

Что же касается фруктов, прекрасным вариантом будут яблоки, замороженные летние ягоды и фрукты. Из них можно варить витаминные компоты, а также перетирать с сахаром. Насытит организм витаминами настой из шиповника.

Что поможет беременной защититься от простуды?

С помощью питания можно защититься от сезонных простудных заболеваний, которые так опасны для малыша. Ждущей ребенка женщине рекомендуется налегать на продукты, содержащие фитонциды в больших количествах. Эти вещества способствуют укреплению иммунитета и защитных функций организма. Очень много фитонцидов содержится в салатных листьях, чесноке, репчатом и зеленом луке, свежей зелени.

Основы сбалансированного питания зимой при беременности

Зимой питание должно быть более калорийным, ведь организм тратит большое количество энергии, чтобы поддерживать тепло. В рационе будущей мамы все нутриенты должны быть сбалансированы, чтобы не допустить чрезмерной прибавки веса. Если хочется сладенького, лучше заменить бесполезные пирожные кашей с сухофруктами и медом.