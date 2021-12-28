Кропивницькі лялькарі влаштували дітям «Солодку казку»

25 грудня, колектив КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» представив прем’єру новорічного інтерактивного шоу з ростовими ляльками «Солодка казка» В.Ставріаніді-Стогодюк, Е.Новопашеної.

Кумедні костюмовані персонажі – добрі гноми, яскраві карамельки, веселі смішарики та мудрий Дідусь Мороз – влаштували глядачам справжні солодкі пригоди. Діти залюбки допомагали героям подолати перешкоди та врятувати новорічне свято і пошкоджені солодощі від капосних спецій.

А після щасливого закінчення казкових подій дітвора продовжила веселитися біля ялинки з Дідом Морозом та запальною Карамелькою, змагаючись у забавних іграх, танцях і руханках розважальної програми «Новорічні смаколики».

На останок малеча отримала очікуваний солодкий гостинець від Дідуся, а батьки зробили святкові світлини на добру згадку.

Новорічні програми у театрі ляльок триватимуть до 9 січня. До речі, розрахуватися за квитки на вистави можна банківською карткою, скориставшись терміналом, або карткою «Є-підтримка», попередньо активувавши її у телефоні.