Кировоградский алфавит – 2021

Событийный ряд уходящего года был насыщенным, как никогда. Случалось многое и на все вкусы, громко звучали известные и не очень имена, обрисовывались новые тенденции. Жизнь была многогранна, как алфавит. Мы решили составить азбуку года под номером 2021, собрав вместе события и людей, которые нам запомнились в этом году.

А. Афера года. Мошенники за 3 с половиной миллиона долларов обещали устроить чуть не любого желающего на должность главы Кировоградской облгосадминистрации. Организовала схему жительница временно оккупированных территорий Луганской области. СБУшники зафиксировали участие в противозаконной схеме руководителя ряда благотворительных и антикоррупционных организаций и чемпиона Украины по шашкам. Правоохранители задержали двух участников группы в одном из киевских банков после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Б. Бозорбой. В самом имени этого боксера звучит не угроза, а какая-то сила. Бозорбой Матякубов вернул Кировоградщине былую боксерскую славу. В течение этого года он сначала на молодежном чемпионате мира по боксу завоевал серебряную медаль, а потом на следующем, «взрослом» чемпионате Европы стал лучшим. И парню всего 17 лет! Сколько еще всего впереди!

В. Вакцинация. Сегодня даже не верится, что первый центр вакцинации в области открылся в Кропивницком всего-то 12 июня этого года на Студенческом бульваре в здании санатория-профилактория педуниверситета. Сейчас их многие десятки по области. По состоянию на 18 декабря в области вакцинировано двумя вакцинами всего 28,97%. В Кропивницком на этот же день вакцинировано 101473 человека, из них двумя дозами – 84590. То есть примерно каждый третий, как и по области.

Г. Глива. Юная доктор Ольга Глива, уроженка Кировограда, в феврале при пожаре в реанимационном отделении Запорожской областной клинической инфекционной больницы до последнего спасала пациентов, но сама погибла. Посмертно ее наградили орденом «За заслуги» 3 степени, хотя Верховная Рада проголосовала за присвоение ей звания Герой Украины.

Д. Донецкий медицинский университет. Многострадальный вуз в этом году штормило как никогда. Стоял даже вопрос о закрытии его представительства в Кропивницком. Но вроде разрулили, вуз работает.

Е. «Елисаветград». 10 лет исполнилось этой частной галерее, детищу Николая Цуканова. Даже не верится, кажется, что эта галерея была и есть центром культурной и общественной жизни ну хотя бы все годы независимости Украины, а не каких-то 10 лет. Но сделано за эти годы потрясающе много!

Ё. Ёлки. Самая дешевая новогодняя ёлка, высотой до 1 метра, в этом году обойдется в 150 гривен. И это напрямую от лесников, у перекупщиков на районах – уже 300. В прошлом году такие стоили 110 гривен. Инфляция, однако. Скажете, так себе новость или тенденция, но надо же было что-то поставить на букву «Ё»?!

Ж. Железнодорожный прорыв в Гайвороне. Вновь заработала легендарная узкоколейка. И регулярные рейсы возобновились, и туристические. Состоялся целый масштабный фестиваль «ГудОК фест», посвященный узкоколейке. Со всей страны едут люди поглядеть на это диво.

З. Земля. С первых дней и по сей день Кировоградщина – лидер по продаже земель сельхозназначения в стране. Торговля землей с ограничениями началась 1 июля. И почти сразу больше всего сделок совершалось в нашей области. И так длилось довольно долго, лишь недавно Харьковская область опередила Кировоградскую.

И. Ишемическая болезнь сердца. Никакой не коронавирус является главной причиной смертности у нас. За неполный год (с 1 декабря 2020 года по 1 октября 2021-го) Кировоградщина потеряла 12783 человека. Из-за болезней системы кровообращения, в первую очередь ишемической болезни сердца, в течение этого периода умерло 7713 жителей области. 1392 человека ушли из жизни вследствие онкологии. И около тысячи – от коронавируса.

К. «Колизей», недостроенный Дворец пионеров, наконец-то купили, и там, наверное, скоро что-то будет. Говорят, что купил известный предприниматель Тарасов, начались активные работы. Наконец-то этой страшной клоаки в самом центре города не будет.

Л. «Лебединое озеро» в Кропивницком. Культурное событие года №1. Балет в нашем городе вообще-то редчайшая редкость. А тут Национальная опера Украины, реальная прима Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов дали концерт. Роскошные декорации, богатейшие костюмы, и танцоры мирового уровня. Это вам не концерт какого-нибудь «Время и стекло».

М. «Макдональдс». Никогда вокруг заведения общепита у нас не было столько шуму. Когда-то так же много говорили о «Гранд пицце» на месте бывшего общежития преподавателей педунивера на Карла Маркса, но все больше восторгались. А из-за «Макдональдса» голодали, судились, собирали петиции, чуть не дрались, извели тонны газетной бумаги и гигабайты пространства в социальных сетях. А «бигмаки» просто продолжают мирно строить. И пока убрали всего несколько деревьев.

Н. Население. Нас на Кировоградщине, увы, становится все меньше. В январе уходящего года был установлен абсолютный антирекорд. За месяц родилось 477 детей, а умерло 1650 человек. В три с половиной раза смертность превысила рождаемость! Такого никогда не было. Конечно, коронавирус в основном виноват, но и другие факторы тоже.

О. Ограничения года. Почему-то почти все забыли, что локдаун был и в этом году, все помнят только почти полностью запретный 2020-й. А ведь в этом году с 8 по 24 января тоже был кошмарный период для бизнеса и не только.

П. Променадная аллея. Красивым ухоженным местом в городе стало больше. Аллея соединяет две самые густонаселенные улицы Кировоградщины – Попова и Жадова. И сделана очень современно, много зелени. Не только центру быть красивым.

Р. Раритет года. Уже прошло семь с половиной лет, как в Украине, в соответствии с законом, была начата декоммунизация. И только в конце сентября она дошла до села Бандурово недалеко от Гайворона. Возле местной школы до сих пор стоял Ленин в полный рост. Ильича отвезли на задний двор предприятия «Гайворонский коммунальник». Это был последний памятник вождю пролетариата в области.

С. Сенсация года, без сомнения, это победа футбольного клуба «Александрия» над донецким «Шахтером». Два раза! 25 апреля наши победили – 2:0. Авторы голов – Дмитрий Гречишкин и Дмитрий Шастал. А 8 августа со счетом 2:1 наши земляки снова переиграли многократного чемпиона страны и обладателя Кубка Украины. Голы забили Максим Третьяков и Кирилл Ковалец. На воротах «Шахтера» оба раза был не кировоградец Андрей Пятов, а Анатолий Трубин.

Т. Тарифы. Кажется, впервые в истории тариф на проезд в общественном транспорте областного центра увеличивался дважды за год. В начале года проезд в троллейбусе стоил 2 с половиной гривни, потом, с 13 марта, – 5, теперь уже 6 гривен. В маршрутках в начале года 5, потом 7, теперь 10.

У. Ураган 6 августа. Ох и натворил он горя! И, похоже, сейчас каждый год такое происходит, потому что мы из лесостепного региона все больше превращаемся в степной. Ураган снес крыши детской областной больницы и Торгово-промышленной палаты, повалил десятки деревьев и рекламных щитов…

Ф. Флаг высотой 50 метров на Валах. В рамках общегосударственного проекта президента ко Дню независимости самый высокий в области флаг подняли на мачте высотой в полсотни метров.

Х. Художественный руководитель в театре имени Кропивницкого. Что-то непонятное и не очень опрятное происходит в нашем главном театре. После ухода с поста Евгения Курмана идет борьба между несколькими претендентами. Звучат не самые литературные слова, происходят какие-то подковерные вещи. Марку Лукичу это не понравилось бы.

Ц. Центральноукраинский педагогический университет имени Винниченко, недавно отметивший свое столетие, наконец-то обрел ректора после нескольких конкурсов. Им стал Евгений Соболь, доктор наук, профессор. Успехов!

Ч. Чорная. Мария Владимировна Чорная – первая в истории Кировоградщины женщина во главе области. Пока вроде вполне справляется.

Ш. Штутман Павел Леонидович стал Почетным гражданином города. Достойный выбор, однозначно.

Щ. «Ще не вмерла України…». 24 августа, на День независимости, в Кировоградской области установили рекорд по самому массовому исполнению гимна Украины. Об этом рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. К проекту «Самое массовое онлайн-исполнение Государственного гимна Украины» присоединились 5366 жителей.

Э. «Эпицентр». Его начали строить в Александрии, неподалеку от перекрестка улиц Григория Усика и Садовой. В гипермаркет, который сразу станет крупнейшим в городе, будет инвестировано 70 миллионов гривен, создано 75 рабочих мест. Хотя многие торговцы с рынка неподалеку уже боятся разорения рядом с гигантом.

Ю. Юбилеи. 80 лет Юрию Любовичу, 75 – Леониду Шмаевичу, 70 – Евгению Бахмачу, 80 – Феликсу Полонскому, 65 – Андрею Райковичу, успел отметить 80-летие и Евгений Марчук, 60 лет могло бы исполнится Виктору Чмиленко и 90 – Николаю Левандовскому.

Я. Ярынич. Константин Владимирович. Доктор с большой буквы. Спас ребенка, но не как обычно – в операционной областного онкоцентра, а вытащил из ледяной полыньи.