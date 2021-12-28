Оплески під ялинку

Рідко яка сесія обласної ради буває з таким насиченим порядком денним, як передноворічне, 8-ме за рахунком, засідання депутатів Кіровоградської обласної ради 8-го скликання. Достатньо сказати, що в ньому були такі питання, як зміни до бюджету поточного року та бюджет області на наступний рік. Втім, головний фінансовий документ прийняли практично без обговорення, під оплески, хоча в ході засідання й виникали дискусії щодо окремих проектів рішень.

Щоб закінчити з цим питанням, скажемо, що завдяки децентралізації частина державних субвенцій іде напряму в громади, там же залишаються й визначені частки податків, тому бюджет області лише трішки більший за бюджет міста Кропивницький – 2 мільярди 782 мільйони проти 2 мільярдів 733 мільйонів гривень. Тобто ділити практично нічого, тому логічним виявилося зауваження депутата Кальченка про необхідність з’ясування причин неосвоєння за останні роки 150 мільйонів гривень з державних фондів, які вже були спрямовані на розвиток території. Разом з цим приймається бюджет природоохоронного фонду області без будь-якого розпису по позиціях 27 мільйонів гривень, які ОДА обіцяє поділити згодом. Як таке може бути – відповіді не було, але схоже, що в результаті кулуарних домовленостей депутати погоджуються махати руками, вірніше, натискати кнопки за будь-яку пропозицію влади, хоча й самі не проти того, щоб брати кошти невідомо звідки.

Наприклад, департамент освіти і науки запропонував фінансувати харчування учнів ліцею, більше відомого, як ліцей Короткова, які не проживають там цілодобово, за рахунок батьків. Виявляється, що тут безплатно харчувалися не лише учні, які цілодобово проживають, однак депутати прийняли рішення годувати сніданками й «домашніх» ліцеїстів, однак де брати на це гроші – невідомо. Крім того, депутати обласної ради до 2,5 мільйонів гривень «освятили» збільшення витрат на висвітлення ініціатив президента України та уряду, хоча й цього пункту в проєкті бюджету не було. Деякі депутати назвали це початком виборчої кампанії, яку б мала фінансувати центральна влада, але таки проголосували «за» – можливо, гроші таки знайдуться, але згодом.

Зате депутати були максимально конкретними при визначенні розмірів заробітної плати голові обласної ради та його заступникам, «за» – по всіх позиціях. У такому ж оперативному режимі депутати затвердили програму ОКВП «Дніпро – Кіровоград» та прийняли ряд звернень до вищих органів влади, зокрема, про зняття з розгляду ВРУ законопроєктів, які здатні погіршити соціально-економічний стан населення та підприємців. Можливо, цьому «турборежиму» сприяв новорічний настрій, тому й їхні ексклюзивні коментарі для «УЦ» щодо оцінки депутатського року були в основному позитивні й дуже позитивні.

Сергій Гриценко, фракція РП О.Ляшка: «Ми провели нормальні вибори в минулому році, тому маємо фракцію в обласній раді. Вважаю, що наша фракція працювала активно, добилися створення тимчасової комісії по перевірці водоканалу. Але успіх буде тоді, коли ми знайдемо механізми по зменшенню тарифів. НКРЕ прислухалася й подала тариф менший, ніж пропонує „Дніпро-Кіровоград”. Були й невдачі, є депутати, які зайшли до місцевих рад за партійними списками, але самоусунулися від роботи».

Ігор Волков, голова фракції «Слуга народу»: «Нормальний рік, досить продуктивний, пройшов у штатному режимі, якби не пандемія, взагалі було б добре. В обласній раді певна притирка відбулася, думаю, що на наступний рік буде ще злагодженіша робота, без зайвих амбіцій».

Юрій Семенюк, перший заступник голови облради: «Депутатський корпус працював ефективно, було прийнято багато важливих рішень, які вплинули на виконання бюджету й планів. Не всі, бо вдосконаленню немає меж, але можна говорити, що робота була плідною. Були дискусії, але це добре, бо не буває, що в усіх одна думка, кожен відстоює свої позиції».

Олександр Чорноіваненко, голова фракції «Батьківщина»: «Наша фракція згуртована, майже 100% присутня. У цілому важко говорити про успіхи, тому що багато проблем, бо поки що ми не відчуваємо, що людям стало краще. Успіх буде тоді, коли люди почнуть краще жити й у нашому регіоні, і в країні».

Вадим Волканов,заступник голови облради: «Замечательно. Превосходно. Великолепно!»

Юрій Гугленко, фракція «Європейська солідарність»: «Якщо говорити про нашу фракцію, то я вважаю, що ми були конструктивні, у нормальних ділових стосунках з колегами, тому нам вдалося реалізувати наші напрацювання. І в цілому обласна рада працювала нормально, усі фракції знаходили компроміс майже по всіх позиціях. Траплялися недоречності, але в цілому обласна рада працювала нормально».