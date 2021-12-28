Все, что нужно знать о страховании недвижимости

Каждый из владельцев квартиры или собственного дома стремится сохранить свое жилье от всевозможных неприятностей, например, кражи. С этой целью люди ставят на окна решетки, сигнализацию. Но эти меры не спасут от другой беды — затопления соседями или воспламенения проводки. А если квартира еще и сдается в аренду, вообще трудно предсказать, что может с ней случиться.

Здесь выход один — застраховать свое жилье и больше не беспокоиться о вероятных проблемах. Сам по себе полис не спасет от неприятностей, но он точно минимизирует финансовые потери. А учитывая невысокую стоимость страховки, оформление договора будет абсолютно оправданным вложением средств на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств.

Как оформить страховой договор на недвижимость и имущество

Современные полисы не требуют осмотра имущества, его детального описания и оценки. Можно самостоятельно выбрать подходящий вариант страхового покрытия и, соответственно, максимальную страховую сумму. Ведущие страховые компании Украины предлагают возможность оформления договора в онлайн-режиме. Например, СК «VUSO» на своем сайте предлагает клиентам выбрать подходящий им вариант. Застраховать можно недвижимость, отделку, предметы домашнего обихода и ответственность перед третьими лицами. Минимальная сумма компенсации — 250 тыс. грн., максимальная — 3 млн.

Страховка квартиры на сайте VUSO — это очень удобно и быстро. Выбрав понравившуюся программу, нужно в специальные графы внести данные про себя: фамилию, имя, отчество, адрес проживания, телефон, электронную почту, а также информацию про недвижимость. А именно: тип имущества по форме собственности, наличие франшизы, срок действия договора, тип оплаты.

Кто и от чего может застраховать свое жилье

Любой человек, являющийся владельцем или совладельцем жилья, а также те, кто сдают его в аренду, могут застраховать свое имущество. При заключении договора в него можно включить различные риски, от последствий которых есть желание защититься. Это могут быть:

пожар, взрыв бытового газа, удар молнии;

стихийные явления (ливень, град, буря, ураган, наводнение, затопление грунтовыми водами, землетрясение, падение деревьев и т. д.);

повреждения водой (прорыв канализации, водопровода, отопления);

противоправные действия третьих лиц (хулиганство, разбой, грабеж, вандализм, погром и т. д.).

Каждая страховая компания может предложить свои условия, включая тот или иной набор страховых случаев.

Что может быть застраховано

Разные программы страхования жилья позволяют застраховать как отдельно, так и в комплексе такие составные части жилища:

конструктивные элементы (стены, системы водо-, тепло-, газо-поставки, канализации, электрооборудование, телефонные линии и др.);

внутреннюю отделку. Окна, двери, обои, краска, плитка, паркет, ламинат, стяжка, потолок — все это включают в договор. А также не забывают про встроенное оборудование — сантехнику, кухонное оборудование, системы кондиционирования;

движимое имущество (мебель, предметы интерьера, бытовая техника, личные вещи);

ответственность перед соседями в случае взрыва газа, пожара, затопления и других происшествий, случившихся в квартире застрахованного.

Опять-таки, в каждой организации предложат свои варианты страхования жилья и его конструктивных элементов.

Как выбрать страховую компанию

Желая застраховать свое жилище, не нужно торопиться. Страховой рынок Украины насыщен большим количеством страховых организаций. Но особо важно выбрать стабильную страховую. Именно такой надежной организацией является СК VUSO, которая уже более 20 лет работает на страховом рынке Украины. Сейчас компания стабильно развивается, имеет более 30 отделений по всей стране, в которых работает более 400 профессиональных страховщиков. Активы VUSO в четыре раза превышают ее страховые резервы, что позволяет оперативно реагировать на потребности клиентов. И главное — более 90% клиентов довольны уровнем обслуживания в компании.