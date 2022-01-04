Знайомтеся: Державне бюро розслідувань

Завдяки реформуванню правоохоронної системи України, яку раніше називали просто – міліція або прокуратура, утворилося стільки силових структур і відомств, що розібратися й зрозуміти, хто за що відповідає та з ким бореться, дуже складно. У № 40 «УЦ» за 7 жовтня минулого року ми публікували інтерв’ю з керівником УСБУ в Кіровоградській області Олександром Наконечним – «Все знає СБУ». Тепер прийшла черга більше дізнатися про Державне бюро розслідувань. Про нього нам розповість директор територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві, Дмитро Титор.

– Почнемо зі знайомства, так?

– Я народився в 1979 році в Києві. У 2001 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». З 2002 року розпочав трудову діяльність в органах прокуратури, пройшов шлях від слідчого прокуратури до прокурора м. Кіровограда Кіровоградської області. Потім була прокуратура Київської області та Києва, а з 2009 по 2011 рік працював у Генеральній прокуратурі України. У 2011 – 2014 роках – у прокуратурах Сумської та Кіровоградської областей, а в травні 2020 року розпочав службу в ДБР, куди прийшов за результатами відкритого конкурсу.

У вересні 2020 року був призначений на посаду директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві.

– Розкажіть детальніше про завдання, які стоять перед ДБР.

– Завдання Державного бюро розслідувань – виявляти, припиняти, розкривати та розслідувати кримінальні правопорушення, вчинені високопосадовцями, правоохоронцями, суддями, прокурорами та проти порядку несення військової служби (військові злочини), та запобігати їм.

– Чому саме Миколаїв став центром територіального управління бюро на півдні України?

– Специфіка територіальної юрисдикції ДБР у Миколаєві полягає в прикордонному розташуванні, наявності портів, земель оздоровчого призначення, лісового фонду, рибних господарств, природних заповідників та значної кількості військових частин. Враховуючи особливості регіону, основну увагу працівників ТУ ДБР у Миколаєві зосереджено на викритті кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконними переміщенням товарів через державний та митний кордон, злочинів у бюджетній сфері та проти довкілля, виявлення корупційних складових у діяльності правоохоронних та інших державних органів, проведення досудового розслідування військових злочинів, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів щодо катувань та боротьба зі злочинними організованими угрупованнями.

– Як працює структура?

– Теруправління ДБР у Миколаєві поширює свою діяльність на Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області. З метою оптимізації роботи за основними напрямами, у цьому році створено слідчі та оперативні підрозділи з дислокацією в обласних центрах. Це дало змогу працівникам ДБР оперативно реагувати на повідомлення про злочини, які вчинені на віддаленій території від основного місця розташування ТУ ДБР у Миколаєві, та всебічно їх розслідувати.

– Яке місце займає ДБР в ряду силових правоохоронних структур?

– ДБР займає окреме місце, адже правоохоронці, в незалежності від структури та посади, є суб’єктами нашої підслідності.

– Чи можна людям звертатися безпосередньо в теруправління та в яких випадках?

– Потрібно звертатись, особливо щодо фактів протиправних дій з боку правоохоронців та високопосадовців.

– Яке місце чи вигляд має Кіровоградщина в порівнянні з іншими областями, чи є регіональні відмінності злочинів?

– На Кіровоградщині є непоодинокі прояви корупції серед високопосадовців, з якими ми успішно боремось. Серед найгучніших справ – ДБР припинило протиправну діяльність посадовця Укртрансбезпеки, який займався поборами з перевізників. Він налагодив схему щомісячного отримання грошей за нестворення перешкод у діяльності підприємств, які займаються пасажирськими перевезеннями. За щомісячну «данину» він обіцяв підприємцям не складати на них протоколів про адміністративні порушення. Наразі його справа вже розглядається в суді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

З березня 2021 року, з моменту створення слідчого та оперативного підрозділу з дислокацією у Кропивницькому, працівниками ДБР розслідувались та скеровані до суду обвинувальні акти стосовно 22 правоохоронців. Серед них – кримінальне провадження стосовно начальника відділення та слідчого райуправління поліції в Кропивницькому. Слідчі ДБР встановили, що правоохоронці вимагали в громадянина 3 тисячі доларів США, щоб не змінювати статтю у кримінальному провадженні, в якому фігурував його син. Поліцейських, які погрожували змінити статтю на тяжчу, затримали «на гарячому».

В іншому випадку слідчі Теруправління ДБР Миколаєва затримали «на гарячому» начальника сектору поліцейської діяльності одного з райвідділів поліції в Кіровоградській області. Поліцейський вимагав від підприємця 10 тис. гривень щомісячно за дозвіл безперешкодно торгувати алкогольними напоями на території району. ДБР затримало начальника сектору безпосередньо під час отримання хабара та того ж дня повідомило про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 158 тис. гривень.

В іншому випадку працівники Територіального управління ДБР Миколаєва, за сприяння Внутрішньої безпеки Нацполіції, завершили досудове розслідування стосовно інспектора Новоукраїнського відділу поліції в Кіровоградській області, який видавав себе співробітником СБУ та «видурив» у жінки гроші, перед цим кілька років спілкуючись з нею у соцмережі, де використовував чужі персональні дані та фотографії. Він також вказав, що є чинним співробітником української спецслужби. У серпні 2020 року зловмисник вирішив виманити у жінки гроші на придбання авто. Він розповів їй легенду, що нібито під час несення служби у районі проведення ООС пошкодив спеціальний пристрій, який приховує місцезнаходження військових, і тепер йому терміново потрібні гроші на заміну приладу. Потерпіла переказала 38 тис. грн на банківський рахунок поліцейського–афериста, після чого він припинив спілкування з постраждалою. Наразі 30-річний правоохоронець обвинувачується в шахрайстві.

Територіальне управління Державного бюро розслідувань Миколаєва закінчило досудове розслідування стосовно начальника одного з відділів Кропивницької виправної колонії № 6, який отримав цінний подарунок (смарт-годинник) від ув’язненого за розбій в обмін на послугу – написав позитивну характеристику та ініціював переведення засудженого до дільниці з пом’якшеним режимом відбування покарання. У цій частині колонії в’язні можуть вільно виходити з території та користуватись телефонами.

– Дякуємо за деталі розслідувань злочинів, а як ДБР про них дізнається? У вас «довгі руки»?

– Я вже казав, що ДБР розслідує правопорушення, вчинені правоохоронцями, прокурорами, суддями, народними депутатами та посадовцями, посади яких належать до категорії «А», а також військовими, для чого ми маємо свої оперативні підрозділи в кожному обласному центрі. Про злочини, наприклад, про вимагання хабара, повідомляють громадяни. Актуальну інформацію про результати своєї діяльності ми регулярно висвітлюємо на офіційному сайті Державного бюро розслідувань, у соцмережах та в ЗМІ.

– Як ви співпрацюєте або чи конкуруєте з СБУ, прокуратурою і т. д.?

– Не конкуруємо, у нас робочі стосунки та належна взаємодія з прокуратурою, яка здійснює процесуальне керівництво. З СБУ також співпрацюємо та взаємодіємо під час розкриття, запобігання злочинам за їх матеріалами.

– Наскільки ДБР залежить від політики і чи відчувається тиск політиків на вашу роботу?

– ДБР – незалежний правоохоронний орган, тому тиску від політиків на нашу роботу немає.