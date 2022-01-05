Лучшие чехлы для MacBook Pro в 2021 году

Вы хотите защитить свой MacBook от износа, что трудно сделать, когда он постоянно подвергается воздействию внешних негативных факторов. Чехол для MacBook Pro 13 — идеальное решение. Большинство из них чрезвычайно тонкие, поэтому они не создают объем и не утяжеляют ваше устройство. Кроме защитной функции, чехол может стать прекрасным дополнением в вашему MacBook, что придаст ему уникальности.

В этом руководстве мы поможем вам выбрать лучший чехол для вашего MacBook Pro.

1. Thule Gauntlet 3.0 1

Если вы ищете что-то, что обеспечивает значительную степень защиты, Thule Gauntlet — отличный выбор. Жесткий внешний корпус, доступный в различных цветах, поможет предотвратить случайные вмятины или царапины на вашем ноутбуке во время транспортировки.

Плюсы:

Прочная конструкция защитит ваш Mac от рисковых сценариев и доступен в нескольких цветах.

Необычная конструкция раскладушки полезна для защиты вашего MacBook Pro, даже когда вы его используете.

Минусы:

Внутренняя подкладка кажется ярко-желтой независимо от того, какой цвет вы выберете для внешней оболочки.

2. Чехол для ноутбука MacBook Pro 13 Lacdo

Вы ищете что-то простое, но одновременно эффективное? Этот аксессуар от Lacdo выглядит профессионально, а также предоставляет основные функции, такие как дополнительный карман для хранения аксессуаров. А водоотталкивающая внешняя ткань, позволит вам не беспокоиться во время дождя или о том, если ваша бутылка с водой протекает в сумку.

Плюсы:

Водоотталкивающая ткань

Глубокий передний карман может хранить аксессуары или другую электронику

Тонкий для транспортировки и хранения.

Минусы:

Он немного тонкий, поэтому не сможет уменьшить ущерб от падений или других опасных ситуаций

3. Incase Sling Sleeve Deluxe

Ты путешествуешь налегке? С помощью этого аксессуара вы можете превратить его в стропу через плечо для удобной транспортировки, куда бы вы ни отправились.Несколько карманов означают, что вы также можете носить с собой предметы первой необходимости MacBook, а также несколько личных вещей. Он также предназначен для того, чтобы ваш MacBook был в максимальной безопасности в любое время. Это действительно друг путешественника.

Плюсы:

Конвертируемый стиль дает вам выбор транспорта, оставаясь при этом относительно тонким.

Довольно защитный, а также предоставляет достаточно места для хранения аксессуаров Минусы:

Более объемные, чем другие чехлы

4. Водоотталкивающий чехол MOSISO

Этот чехол от Mosiso является водоотталкивающим аксессуаром для обеспечения безопасности вашего Mac и имеет классическую подкладку из пены для защиты от ударов и царапин.

Плюсы:

Тонкий дизайн добавляет очень мало объема на ваш Mac и даже поставляется с дополнительным мягким чехлом для хранения.

Доступно в нескольких цветах и дополнительных размерах для каждого MacBook.

Водоотталкивающий материал защищает ваш Mac от разлитой жидкости

Минусы:

Хотя этот продукт в целом долговечен, он не поможет вашему Mac выдержать падения.

5. Сумка для ноутбука MOSISO

Этот чехол от MOSISO является одним из лучших вариантов, потому что он поставляется в нескольких размерах, чтобы идеально соответствовать вашему MacBook Pro. Кроме того, у вас есть множество цветов на выбор для индивидуального внешнего вида. Он изготовлен из водоотталкивающего полиэстера и имеет отверстие на молнии, чтобы полностью защитить ваш ноутбук. Вы также можете воспользоваться передним карманом для хранения других мелких предметов.

Плюсы:

Тонкий дизайн эффективно защищает ваш компьютер, не добавляя много объемов.

Мягкие и водонепроницаемые материалы повышают защитные возможности.

Минусы:

Вкладки на молнии на переднем кармане могут сделать немного сложным скольжение в компьютерную сумку.

6. Чехол из кожи Woolnut

Для элегантного внешнего вида и надежной защиты ноутбука стоит обратить внимание на кожаный от Woolnut. Он изготовлен из высококачественной зернистой скандинавской кожи снаружи и с внутренним слоем шерстяного войлока, который обеспечивает прочный и долговечный способ обеспечить безопасность вашего устройства. Он также отлично выглядит, а минималистичный дизайн в сочетании с его классической привлекательностью трудно превзойти.

Плюсы:

Конструкция обеспечивает быструю зарядку, оставаясь в чехле.

Очень прочная и долговечная защита

Минусы:

Совместим только с MacBook Pro 13 дюймов и MacBook Air

7. Кожаный чехол для ноутбука PLANTERO

Вы ищете стильный аксессуар для своего MacBook, который также обеспечивает отличную защиту и удобство? Чехол PLANTERO придает уникальный кожаный вид вашему MacBook Pro 13, который также очень прочный и долговечный. Он имеет обратный вид качественного кожаного журнала, который идеально подходит для творческих занятий, а встроенные передние карманы позволяют носить с собой зарядку, наушники и мелкие аксессуары.

Плюсы:

Очень прочная кожа обеспечивает прочную защиту, на которую вы можете положиться.

Минусы:

Закрывающая вкладка может со временем изнашиваться и ломаться.

Совместим только с MacBook Pro 13 дюймов и MacBook Air.