Рік-двійник

Наша свобода – бардак.

Наша мрія – порядок у бардаку.

М.М.Жванецький

2022-й уже крокує… Новий рік вступив у свої… Найганебніше для журналіста – затерті до дірок штампи. Але ще гірше, коли своїми штампами нас б’ють по мізках політики. Коли з їхніх статей та промов пропаганда і популізм починають витісняти все людське, логічне, розумне. Настає час підготовки до виборів.

Насправді з великою ймовірністю ми з вами вже знаємо, що нас чекає в новому році. Життя продовжилося рівно на тому самому місці і в ту ж мить, коли закінчився час 2021 року. Все хороше та погане, що відбувалося вчора, залишиться з нами і сьогодні. На превеликий жаль, нікуди не подінеться війна на Донбасі. Переговори Путіна та Байдена не обіцяють нам спокійного та мирного життя, як зараз кажуть, від слова «зовсім». Так хотів би помилитися, але…

Щодо наших політичних лідерів, то вони весь новий рік будуть по вуха зайняті імітацією активності врегулювання конфлікту на сході. За великим рахунком, закінчувати війну їм невигідно – без катастрофічних репутаційних втрат із неї не вийти, а ризикнеш піти на компроміси заради миру – станеш мішенню, і добре, якщо не в прямому розумінні.

І «корона» теж нікуди не подінеться. Це у ПАР хвиля «Омікрона» пішла на спад, а в нас ще й «Дельта» не вгамувалась. У 22-му, гадаю, ми остаточно звикнемо співіснувати з коронавірусом. Так, хвороба, але звичайна, як грип. Як тяжкий грип. Можна померти, але, в принципі, вже лікують. Будуть нові протоколи, вакцини та ліки. І чергові дурні рішення від МОЗ теж будуть – міністр Ляшко у старому році, на жаль, не залишився.

І не лише міністр охорони здоров’я, а й прем’єр Шмигаль, і секретар Данилов, і вся «зелена» рать теж із нами у новому році разом із усіма своїми реформами. До речі, судячи із заяви секретаря РНБО, найшвидший ефект має дати антиолігархічна реформа. Данилов пообіцяв у травні назвати (назвати!!!) перших олігархів. Круто? Куди там Ілону Маску! А можна, я зараз назву першу десятку? Чи двадцятку? Беремо український список «Форбс» та ставимо «пташки». Хоча, звичайно, у травні краще – тепло, весна, дачі, посадки…

Весною посадки, влітку – підгортати. У нашому випадку – підгортати виборців. Як пирій із землі, повилізуть забуті та напівзабуті лідери «партій без членів». Гриценко, Мороз, Смешко, Савченко, Ляшко, Катеринчук – «багато їх, багато, не забути кого». Стануть стрункими рядами – і до Гордона-Шустера. Мочити Зеленського! Але пізно – там уже Порошенко, Тимошенко та ОПЗЖ у повному складі усі місця викупили. А президентові – пофіг, він із «квартальцями» з ВП таку технологію нейтралізації опонентів запустив – просто світове ноу-хау.

Та ви вже самі помітили! Майже щодня нам підкидають такий інформаційний привід, що вся країна стає на вуха. Не важливо, який, аби скандал, хайп і гучніший. Класичний приклад: відключавши зад у рябеньких штанах на весь екран, нардеп Коля танцює тверк. І тільки обурена Юля Володимирівна набрала повні груди повітря на ток-шоу, як тут – опа! – нардеп Богдан прямо із зали парламенту телиць на вечерю замовляє. І так весь час – одна гаряча новина вибиває іншу, політики не встигають реагувати, а піпл, пардон, ірже та хаває. Пробачте вже за сленг, але який народ – такий концерт! І продовжуватиметься він весь 22-й рік.

Підтвердження сказаному – новорічне вітання президента. Ніхто завтра не скаже, що саме він говорив, але всі запам’ятали – спіч був неймовірно довгий. Не я один згадав Леоніда Ілліча. Але так було задумано. Накривайте стіл, несіть гаряче, відкривайте шампанське – прислухатися не обов’язково. Прекрасний текст, блискуче виконаний – і все.

Не бачу сенсу перераховувати все те, що плавно перетече зі старого на новий рік – місця не вистачить. 2022-го стартує передвиборча кампанія – президентська та парламентська. Якою вона буде, зрозуміло з «Новорічного кварталу»: жорстко, брутально, за межею фолу. Багато вже зараз очевидно, але не хочу псувати вам святковий настрій. Знайдеться комусь і без мене.