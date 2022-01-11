Датский год Кировоградщины

Кроме общих всеукраинских и мировых праздников, жителям Кировоградской области можно найти еще немало «датских» поводов отметить. «УЦ» решила упростить для всех задачу и собрать все даты вместе. Итак…

270 лет назад, 11 января 1752 года российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании крепости Святой Елисаветы. Крепость предназначалась для защиты Новой Сербии от набегов татар и запорожских казаков. Однако строительство крепости началось только 18 июня 1754-го.

В тот же день 270 лет назад Сенат Российской империи издал указ, в котором предписывалось: «…Построить земляную крепость Св. Елисаветы, а для ее постройки прислать до 2000 человек из малороссийских полков».

14 января семидесятилетие отметит Василий Моцный. Единственный в истории человек, который дважды возглавлял Кировоградскую областную государственную администрацию, с 1999-го по 2003-й и с 2007-го по 2009-й год. Родился он в замечательном селе Головковка Александрийского района, настоящей кузнице кадров. В этом селе вырос еще один руководитель области – Сергей Кузьменко, а также народный депутат Анатолий Кузьменко, глава Новопражской ОТГ Богдан Куруп и еще немало серьезных людей.

1 февраля исполняется 125 лет со дня рождения поэта Евгения Маланюка, родившегося в Новоархангельске. «Стилет и стилос» – один из сборников его стихотворений, так сейчас называется целая серия книг об искусстве, политике, культуре, истории.

14 февраля исполнилось бы 85 лет Анатолию Кохану, одному из самых известных краеведов области. Не раз он публиковался в «УЦ».

24 февраля отметит 75-летие Валерий Кальченко – первый министр Украины по чрезвычайным ситуациям, нардеп, глава областной администрации.

120 лет назад, 21 февраля, в Елисаветграде по случаю 50-летия со дня смерти Николая Гоголя общественность города поставила памятник писателю, один из первых в Российской империи. Бюст, исполненный скульптором Борисом Эдуардом, был установлен на улице Беспоповской, переименованной в Гоголя (дом № 38). Где он сейчас, непонятно. В последний раз был замечен в мастерской уже покойного скульптора Виктора Френчко.

1 марта 90 лет исполнится Эдуарду Марону, возможно, самому известному и точно почетному жителю Светловодска. Сколько всего построил за жизнь этот заслуженный строитель Украины и заслуженный энергетик СССР, сосчитать невозможно.

10 марта отметит свои 75 лет уроженец Перегоновки Голованевского района Владимир Мостовой, создатель самой умной украинской газеты «Зеркало недели». А 14 числа 70 лет – Виктор Шишкин, судья в Александровке и Кировограде, ставший первым генеральным прокурором страны, избирался народным депутатом от Кировограда.

105 лет назад, в марте 1917 года, впервые за свою историю елисаветградская газета «Голос Юга» печатает статью на украинском языке.

21 марта будет 135 лет со дня рождения в Елисаветграде художника Амшея Нюренберга. Только в Третьяковской галерее находится 67 его работ, ни у кого из земляков нет больше. Работы, с точки зрения дня нынешнего, спорные, одни названия чего стоят – «Буржуазная сволочь», «Соцдоговор», «Счастливая юность» и т.д. В нашем областном музее хранится более ста его работ.

80 лет назад, 26 марта 1942 года, в оккупированном Кировограде прошел футбольный матч, встреча немецкой команды и сборной города. Счет матча – 2:2. Никого по итогу игры не расстреляли.

12 июня 115 лет назад в Елисаветграде родился Арсений Тарковский, самый известный наш земляк-поэт.

20 июня исполнилось бы 85 лет Нинель Бокий, самому известному археологу Кировоградщины.

3 июля 95 лет назад в Бобринце родился Николай Смоленчук, первый и долгое время единственный член Союза писателей от Кировоградщины. Он одним из первых начал говорить и писать о Винниченко, еще благодаря ему сохранилось немало исторических зданий в Кировограде и Бобринце, на месте которых хотели построить убогие коробки-девятиэтажки. Он как член влиятельного Союза писателей их отстоял, привлекая знаменитых писателей страны.

А 125 лет назад,13 июля 1897 года, на площади перед вокзалом состоялся молебен, освящение станции и машин с последующим торжественным открытием Елисаветградского трамвая. Это был 4-й по счету электрический трамвай в Российской империи. Первый вступил в строй в Киеве (1892), в Москве трамвай появился в 1899 году.

13 августа исполнилось бы 85 лет Виталию Кривенко, соавтору знаковых памятников областного центра – Богдану Хмельницкому, братьям Эльворти, Ангелу-хранителю города.

14 августа – 120 лет со дня рождения Юрия Яновского, знаменитого писателя. Родился в Компанеевском районе, в селе Майерово (сегодня Нечаевка). Его «Всадники» – одно из немногих произведений, которое изучали как в советских школах, так и в школах независимой Украины. Ну и повесть «Байгород» о тогдашнем Елисаветграде – знаковое произведение.

30 лет назад, 19 августа 1992-го, состоялась третья космическая командировка уроженца Александрии Леонида Попова, командира корабля «Союз-Т-7».

175 лет назад, с 13 по 20 сентября 1847 года, свои последние концерты в Елисаветграде дал Ференц Лист.

6 октября исполнится 140 лет со дня рождения Кароля Шимановского (1882-1937) – польского композитора, пианиста, педагога, музыкального деятеля и публициста. Родился в селе Тимошовка, ныне Каменского района Черкасской области, а тогда Александрийского уезда. Учился в Елисаветградском земском реальном училище и музыкальной школе Нейгауза. Участвовал в организации музыкальной жизни Елисаветграда в 1917–1918 гг. В Елисаветграде написал оперу «Король Рогер», роман «Эфеб» и другие произведения. С 1920 года жил в Польше. Ректор Варшавской консерватории (1927–1932) и Академии музыки (1930–1932). В Кировограде создан городской музей музыкальной культуры имени Шимановского.

11 октября стоит вспомнить Владимира Яворивского, писателя, неоднократно избиравшегося народным депутатом от Кировоградщины, много писавшего о ней. Ему бы исполнилось 80 лет.

17 октября – 90 лет со дня рождения Кима Шутенко (1932-2010) – композитора. В 1956 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве. Преподавал теоретические предметы и композицию в Кировоградском музыкальном училище. Писал музыку для спектаклей Кировоградского музыкально-драматического театра имени Кропивницкого. Для симфонического оркестра музыкального училища создал «Казацкую увертюру», «Русскую увертюру» и т.д. Концерт Шутенко для фортепиано с оркестром (1967) исполнялся в Москве.

27.10. – 140 лет со дня основания украинского профессионального театра. В этот день в 1882-м году в Елисаветграде давали «Наталку Полтавку».

5 ноября исполнилось бы всего 60 лет Вадиму Бойко, журналисту родом из Светловодска. Считается, что он стал первым в истории украинским журналистом, убийство которого заказали. Его именем названы улицы в Светловодске и Кременчуге.

8 декабря – 130 лет со дня рождения Осмеркина Александра Александровича (1892-1953) – художника. Родился по одной информации в Елисаветграде, по другой – в Глодосах. Учился в Елисаветградском земском реальном училище, посещал Вечерние рисовальные классы, ученик знаменитого Феодосия Козачинского, участник Первой художественной елисаветградской выставки (1913). С 1932 по 1947 – профессор индивидуальной мастерской Всероссийской академии искусств. Произведения его хранятся во многих музеях Украины и России. В Кировограде открыт художественно-мемориальный музей Осмеркина.

P.S. При подготовке материала использованы сведения из изданий «Исторического календаря Кировоградщины», а также Областной универсальной научной библиотеки имени Чижевского.