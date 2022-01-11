«Елки», или Специалисты праздничной индустрии

Для того, чтобы было понятно, о чем данный материал, напомним известный анекдот, или театральную байку. Конец декабря. Звонок в квартире актера: – Здравствуйте! Вас беспокоит Спилберг по поводу съемок. Хочу предложить вам главную роль в своем фильме, гонорар хороший. – А когда съемки? – С 25 декабря по 10 января. – Ну нет. Я не могу, у меня елки…

Есть среди нас люди, у которых ежегодно случаются елки. Это время, когда можно подзаработать тем, что человек умеет хорошо делать: вести корпоратив, петь, перевоплощаться в Деда Мороза, перевоплощать других в неотразимых красавцев и красавиц. Они сами в шутку называют этот период «жнивами». Что запомнилось? Какие были интересные и необычные случаи? Об этом с читателями «УЦ» поделились несколько наших друзей.

Руководитель муниципального Современного театра сатиры, он же до недавнего времени (пока серьезно не занялся театром) известный в Кропивницком стилист, Роман Бутовский вспомнил, что, как только начинались новогодние корпоративы, компании, встречи с друзьями, работать приходилось с утра до ночи. «Зная, что надо быть красивыми, с уложенными волосами, почему-то тянули до последнего, – говорит Роман. – Записи, графики приемов, распределенные на месяц, беспощадно смещаются и рушатся. Две недели мастер гуляет, потому что все тянут до второй половины декабря. А потом записываются все на определенные дни. После Рождества практически до середины февраля никто никуда не ходит – ждут Дня Святого Валентина и 8 Марта. И потом все повторяется».

«Однажды у меня была ситуация, когда я вышел с работы 31 декабря в полдвенадцатого ночи. Таксист меня минут пятнадцать ждал, ругался. Но он хорошо заработал. У таксистов тоже «жнива». После этого я отказался работать в последний день года», – заметил Бутовский.

Мастер вспомнил забавную историю. Была у него клиентка с очень короткой стрижкой. На праздновании Нового года она захотела быть с диадемой. Прикрепить к волосам не получалось, пришлось «зацементировать» с помощью целого флакона лака для волос. Диадема села так, что следующие четыре дня женщина ее не снимала, даже на работу с ней ходила…

Голос Сергея Колчина зачаровывает всех, кто его слышит. Его концертные программы продуманны, тщательно подготовлены, репертуар разнообразный, качество звука высочайше. Поэтому его предпочитают в качестве солиста на новогодних корпоративах.

«Я никогда не работаю в новогоднюю ночь, какие бы деньги мне ни предлагали. Поэтому моя семья не обделена моим вниманием в самый долгожданный праздник года», – сказал Сергей.

В принципе, Колчин занят в течение всего года – поэтому елки особенно ничем не отличаются. «Я начал музыкально сопровождать мероприятия еще в 93-м году, – заметил Сергей. – А самая первая программа с выездом была в

90-м. Это были проводы в армию в Великой Виске. Меня взяли как второго клавишника…»

Рассказал музыкант и о прикольных случаях. Был праздник в бюджетной организации. Дед Мороз на той вечеринке должен был стать сюрпризом. А тут один из членов коллектива принес с собой костюм, хотел переодеться, повеселить коллег, но его попросили этого не делать. Человек распереживался, слегка обиделся, но от своей идеи не отказался. Когда появился приглашенный Дед Мороз, он не глянулся мужчине с заранее принесенным костюмом. Он тоже переоделся, и коллектив веселили два Деда Мороза.

Еще одна история связана с музыкальным сопровождением. В этот раз Дед Мороз принес свой диск с записанными треками. Отработал программу и куда-то делся. Оказывается, приняв какое-то количество алкоголя, уснул в укромном месте. Сергей, видя, что народ уже готов танцевать, поставил диск и, оказалось, перепутал: вместо своего – диск, принесенный Дедом Морозом. Когда довольно громко зазвучала знакомая музыка, Дед Мороз резко проснулся, вышел на середину зала и по новой стал отрабатывать ту же самую программу. Его попросили остановиться. Сначала не понял, в чем причина. Потом сунул руку в карман, обнаружил, что с ним рассчитались, и после этого угомонился. Вот это профессионализм!

Александр Тесля – Дед Мороз со стажем. Статный, обладающий красивым голосом, находящий общий язык и с детьми, и со взрослыми. Актерского мастерства ему не занимать – был актером студенческого театра «Резонанс».

Первый его выход к детям был обусловлен тем, что крестница Александра на утреннике в детском саду испугалась Деда Мороза. А это была переодетая женщина. Крестный на следующий год решил исправить несправедливость и блестяще сыграл роль главного новогоднего гостя. Потом включилось сарафанное радио, и посыпались предложения.

В период «елок» некоторым приходится отказывать, потому что формально относиться к поставленной задаче Тесля не может, надо достаточно времени, чтобы отработать качественно. Это, пожалуй, единственный Дед Мороз в городе, который в конце программы… становится на руки. Это его «фишка».

Со временем стали приглашать в семьи. Появился дорогой костюм, с ручной вышивкой, кожаные сапоги.

– Ничего не должно быть «человеческого», никаких полосатых шарфиков, ботинок не должно быть видно. Все должно быть сказочно, – уверен Александр.

– Когда мой сын ходил в детский сад, я в его группе на утреннике был Дедом Морозом, – рассказывает наш друг. – А я же знаю всех детей по именам. И был очень непоседливый мальчишка, который прямо-таки мешал отрабатывать сценарий. Замечания воспитательницы на него не действовали. И вдруг я говорю: «Сережа, успокойся!» Каким было удивление, что Дед Мороз знает его по имени! Успокоился.

Перед тем, как прийти с поздравлениями в семью, родители передают заранее купленные подарки и письма, которые дети писали Деду Морозу. Это всегда красиво обыгрывается. А однажды пришлось появляться из камина. Александра тихонько проводили в каминную комнату, потом позвали детей. И Дед Мороз мастерски отыграл появление из камина.

На взрослых корпоративах важно вовремя появиться. Если коллектив уже хорошо подогретый, хороводы с ним не поводишь – все хотят танцевать. И слишком рано нельзя появляться, надо дождаться, когда люди захотят участвовать в конкурсах. А в семьях «подогретые» папы почему-то норовят снять с гостя костюм, чтобы самим вырядиться. Мамы очень часто кокетничают, заигрывают.

«Дети верят в сказку, в чудо, и с ними всегда весело, интересно. Я знаю, что ребенок может испугаться, поэтому веду себя тихо, снимаю варежку, даю потрогать теплую руку. Редко когда в моем присутствии плачут. И я радуюсь не меньше, чем детки», – сказал Дед Мороз-Тесля.