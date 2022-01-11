Під олександрійську ялинку

Як не крути, а перша в році підбірка міських новин ніяк не може обійтися без новорічної атрибутики.

Остання в минулому році сесія Олександрійської міської ради 8 скликання зафіксувала основні показники бюджету територіальної громади 2022 року. Він вийшов бездефіцитним, оскільки дохідна й видаткова частини практично однакові – 686 мільйонів 950 тисяч 900 гривень, з них 425 мільйонів гривень – це власні доходи, хоча левову частину видатків, майже 540 мільйонів гривень, буде спрямовано на утримання бюджетної сфери, що майже не залишає можливостей для розвитку міської інфраструктури. Міський голова Сергій Кузьменко назвав пріоритети: «Ми будемо діяти за вимогою законів, тож у першу чергу маємо забезпечити людей заробітною платою, щоб у соціальній сфері було тепло, а далі будемо працювати над тим, аби в нас з’явилися й інші можливості».

На початку сесії депутати внесли зміни до Регламенту ради, пов’язані з введенням в дію електронної системи голосування, після чого голосували за її допомогою. Таким чином за рахунок державних субвенцій було збільшено на 41 мільйон гривень дохідну й видаткову частини минулорічного бюджету. З них 30,5 мільйонів надійшло на погашення заборгованості різниці в тарифах для КП «Теплокомуненерго», які потрібні для стабілізації роботи. Майже 7 мільйонів гривень державної дотації перерахували для сплати за енергоносії для бюджетної сфери, більше трьох мільйонів гривень дісталися медицині громади – на облаштування кисневої станції та на придбання рентген-апарату для центральної міської лікарні.

Сесія затвердила ряд програм соціально-економічного розвитку території і внесла зміни до програми розвитку транспорту, в рамках якої було надано дозвіл КП «Олександрійський транспорт» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу.

Продовжується кампанія масової вакцинації, але сказати, що «преміальна тисяча» якось вплинула на кількість бажаючих, складно – статистика тримається на звичному рівні. Між іншим, вперше в Олександрії суд застосував суворі санкції проти так званих «антивакцинаторів», зобов’язавши відсторонену від роботи через відсутність щеплення вчительку сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Яким чином вона буде розраховуватися – невідомо, але в Олександрії активно впроваджується така форма покарання за кримінальні та адміністративні правопорушення, як залучення до громадських робіт. За минулий рік на примусові роботи по благоустрою міста було направлено майже 90 порушників норм суспільної моралі. Очевидно, що робота знайдеться й для двох місцевих студентів, які перед Новим роком вчинили акт вандалізму – спиляли три нещодавно посаджених ялинки в парку ім. Т. Шевченка, але наскільки дієвим буде покарання – покаже суд і вирок. Ясно одне, що злочини проти природи повинні каратися, як казали колись, «з усією суворістю», бо відновити природу складно, а зруйнувати можна за одну мить.

Якраз на Різдво олексндрійці отримали змогу милуватися кількома лебедями, які з’явилися на Інгульці поблизу стадіону, і було б прикро, коли б хтось підняв на них свою злодійську чи просто хуліганську руку. Нагадаємо, що парк біля стадіону перебуває в процесі активного відновлення й уже став улюбленим місцем відпочинку, а сам стадіон приймає все більше футбольних уболівальників, для яких адміністрація ФК «Олександрія» зробила справжній новорічний сюрприз, чи навіть і сенсацію.

Днями клуб презентував нових гравців, з якими вже підписано контракти. Це забивний форвард Артур Авагімян з одеського «Чорноморця», настирливий Денис Костишин з ковалівського «Колоса» та Владислав Калитвинцев, лідер чернігівської «Десни». На умовах оренди в команду прийшли Богдан Білошевський з Одеси та Валерій Бондаренко з Полтави. Таке підсилення вказує на взятий напрямок – боротьбу за місце в турнірній таблиці, яке дає право на участь в Єврокубках. Зараз наша команда перебуває на 6 місці й відстає від «Ворскли» на 7 очок.