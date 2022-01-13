Противопролежневые матрасы: основные виды и принцип действия

Какие бывают противопролежневые матрасы и чем они отличаются

Матрас — обязательный атрибут любого спального места, от которого зависит комфорт во время отдыха. Противопролежневые модели предназначены для повышения качества жизни маломобильных пациентов. При выборе изделия следует учитывать степень обездвиженности, наличие или отсутствие пролежней, а также вес пациента. Немаловажным критерием является размер.

Принцип действия

Магазин Ортокомфорт предлагает большой выбор противопролежневых матрасов https://ortocomfort.ua/matrasi-protivoprolezhnevie/. Основная функция изделия заключается в равномерном распределении нагрузки на тело. Матрас периодически наполняется воздухом посредством компрессора, что позволяет создать эффект массажа с помощью воздушного потока. Такой принцип действия обеспечивает быстрый разгон крови и улучшает кровообращение в целом.

Существует два основных принципа работы:

постоянный — в этом случае матрас надувается полностью, что позволяет предотвратить провисание тела для выполнения различных процедур;

с переменным давлением — обеспечивает массажный эффект.

Виды и их особенности

Статические модели с эффектом памяти конструктивно включают один или несколько слоев пены для минимизации давления. За счет этого изделие запоминает форму тела. Статическая поверхность мата позволяет минимизировать давление и обеспечивает равномерное распределение веса при стабильно низком давлении. Пена реагирует на форму тела пациента, давление и тепло. Статические модели обеспечивают профилактику пролежней, но они не такие эффективные при лечении.

Динамические модели конструктивно имеют структуру с воздушными ячейками или отдельными блоками. Для контроля воздушного потока используется компрессор. Насос подключается к матрасу и обычно соединяется с подножкой кровати. Компрессор предназначен для накачивания спущенных ячеек или попеременного спускания воздуха. Накачанные ячейки поддерживают тело за счет давления, при этом спущенные блоки создают необходимое облегчение неподвижным органам. За счет насоса обеспечивается своеобразный массаж и корректировка нагрузки, снижая и увеличивая давление на те или иные участки тела.

Также в продаже можно встретить комбинированные модели. Гибридные матрасы сочетают в себе преимущества динамических и статических изделий. Конструкция такого изделия обычно предусматривает чередующиеся ячейки, размещенные в поролоновом матрасе с мягким верхом. Гибридные модели — оптимальный вариант для пациентов, подверженных риску развития язв.