Качественный холодильник: на что обратить внимание, выбирая технику?

Покупая новый холодильник, каждый желает выбрать надежную технику, которая будет служить долгие годы без поломок, но при этом хочет заплатить как можно меньшую сумму. Это два наиболее популярных критерия, по которым покупатели подыскивают агрегат. Но помимо этого, важно, чтобы устройство удачно вписалось в интерьер помещения, было экономичным и комфортным в использовании. На что стоит обратить внимание, выбирая холодильники, поговорим далее.

Ключевые технические параметры

Приступая к поиску техники, уделите особое внимание ключевым техническим характеристикам:

расположение и размеры камер;

полезный объем;

тип заморозки и разморозки;

климатический класс;

класс энергопотребления;

тип и количество компрессоров;

способ управления;

уровень шума.

Следует также учитывать габариты техники. Измерьте рулеткой место, куда вы планируете установить агрегат, и после приступайте к поискам холодильника, основываясь на своих замерах.

На что еще следует обратить внимание?

Выбирая качественный агрегат для дома, следует учесть следующие нюансы. Лучше отдавать предпочтение устройству со стеклянными прозрачными полками, которые позволят быстрее отыскать нужные продукты. От техники не должно исходить неприятного запаха дешевого пластика. Наличие посторонних ароматов свидетельствует о низком качестве агрегата и вызывает сомнения насчет его надежности. Обратите внимание на уплотнители: они должны быть эластичными и плотно прилегать к дверцам.