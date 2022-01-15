Парфюмерия от Royal Parfums

Бизнес на духах на разлив – неплохая идея для старта. Если вы будете продавать недорогой эксклюзивный парфюм, который невозможно найти в ближайшем магазине косметики, у вас будет стабильная прибыль и целевая аудитория. Многие дамы предпочитают необычные ароматы, которые помогут подчеркнуть индивидуальность. Самое главное для успешного начала бизнеса – найти надёжных поставщиков парфюмерии. Можем порекомендовать компанию Royal Parfums. По ссылке https://royalparfums.com.ua можете ознакомиться с ассортиментом наливных духов (в каталоге более 400 ароматов). Если захотите сделать заказ, менеджеры подскажут ходовые позиции и детально проконсультируют насчет духов, которые вас заинтересуют.

Особенности бизнеса на наливной парфюмерии

Парфюмерия наливная как бизнес представляет собой продажу парфюма с устойчивым ароматом в сердце и приятными нотками, оттеняющими основной аромат. Такой бизнес будет выгоден и предпринимателю, и самим покупателям. Дело в том, что при покупке духов в магазинах покупатели платят, как правило, за бренд. Это приводит к высоким расходам на закупки со стороны продавца. При продаже наливных духов и у продавца есть возможность сделать наценку, а сами покупатели получают аутентичную продукцию.

Многие задаются вопросом, с чего начать бизнес на наливной парфюмерии. Вначале нужно найти помещение и заключить договор аренды. Затем необходимо закупить мебель и оборудование: стеклянные стеллажи, полки для продукции. Далее нужно найти поставщиков духов, а также флаконов для их реализации. Как только все приготовления завершены, можно начинать рекламную кампанию, используя социальные сети и другие источники для привлечения целевой аудитории

Преимущества бизнеса на наливных духах

Многие интересуются, выгоден ли бизнес на наливных духах. Если предприниматель грамотно подходит к вопросам подготовки, бизнес даст ему целый ряд преимуществ:

возможность сделать выгодную наценку на товар;

довольно быстрая окупаемость затрат: в среднем в течение полугода;

возможность продавать парфюмерию онлайн, без расходов на аренду помещения;

огромный выбор ароматов, привлекающий внимание покупателей;

Таким образом, создать такой бизнес может любой желающий. Самое главное – правильно подготовиться, рассчитать все расходы на приобретение продукции и оборудования, рассчитать наценку и грамотно прорекламировать свою торговую точку. На первых порах можно заручиться поддержкой SEO-специалистов по рекламе – это поможет качественно продвинуть начинающий бизнес в интернете.