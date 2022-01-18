Новая концепция на старый лад

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29 декабря прошлого года Кабинет Министров Украины принял документ, напрямую касающийся уранодобывающего комплекса Кировоградщины. Это Концепция государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса на период до 2026 года, разработанная решением Совета национальной безопасности и обороны с серьезным названием: «О мерах по нейтрализации угрозы в сфере атомной энергетики и промышленности».

Нам концепция интересна с точки зрения перспектив деятельности ГП «ВостГОК», которые на заседании правительства достаточно четко обозначил министр энергетики Герман Галущенко: «Основной целью концепции является создание условий для увеличения производства урана для полного обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики и повышения энергетической независимости Украины».

Пятилетняя программа предусматривает развитие уранодобывающей отрасли вплоть до полного удовлетворения потребностей в уране отечественной ядерной энергетики, для чего предлагается, причем одновременно, как увеличение объемов производства урана, так и снижение себестоимости. Как это соотносится – неизвестно, потому что снизить себестоимость можно либо за счет сокращения штатов, либо закрытия убыточных предприятий, либо за счет полной модернизации производства. И в том, и в другом случае нужны огромные средства – по модернизации все понятно, но урановую шахту просто так не закроешь, нужно решать множество экологических и социальных проблем. Концепция указывает третий путь развития уранодобывающей отрасли Украины – за счет освоения Новоконстантиновского и Апрелевского месторождений и ввода их в эксплуатацию в 2026 году. Если с Новоконстантиновской шахтой все понятно, потому что она таки существует и понемногу достраивается за счет собственных средств ВостГОКа, то что будет с Апрелевским месторождением – не ясно. Это месторождение с наибольшим содержанием урана в руде способно обеспечить добычу в эквиваленте до 600 тонн уранового концентрата в год, к тому же находится вблизи Смолино, что перспективно в плане наличия квалифицированных специалистов, которые должны высвобождаться с местной угасающей шахты. Но! Концепция предусматривает «обеспечение эксплуатации» убыточной Смолинской шахты до 2023 года, а Ингульской – до 2028 года, иными словами, для Апрелевки не будет ни денег, ни специалистов, потому что маловероятно, что эти шахты будут остановлены в оговоренные сроки.

Создается впечатление, что разные разделы или даже абзацы концепции писали разные люди: как можно говорить о сохранении шахты, когда еще несколько лет назад было принято решение об отказе на Ингульской шахте от технологии блочного выщелачивания и добычи руды на одном из двух месторождений? В контексте освоения новых месторождений авторы документа как-то забыли о Севериновском месторождении близ Кропивницкого, которое почти 20 лет стоит законсервированным и где уже успела разрушиться и исчезнуть надшахтная инфраструктура.

Разработчики новой концепции указывают и на необходимость создания в Украине собственного замкнутого цикла производства ядерного топлива, планируется реконструировать гидрометаллургический завод и сернокислотное производство ГП «ВостГОК» в Желтых Водах, а также переоснастить мощности для производства диоксида циркония. Не забыли разработчики и об информационном сопровождении реализации концепции, хотя в целом концепция-26 значительно уступает концепции-20.

Она была принята в 2016 году, и там было все «по-богатому» – нарастить к 2020 году производство концентрата урана на уровне 2480 тонн, вплоть до полного обеспечения потребностей украинских АЭС; построить завод по изготовлению тепловыделяющих сборок (ТВЭЛов) – это должно было быть в Смолино, но общие средства Украины и России в сумме 462 миллиона долларов так и не дошли по назначению. Речь шла в той концепции и об освоении новых месторождений – того же Апрелевского и Софоновского, расположенного в Николаевской области, но похоже, что отдельные пункты концепции просто переходят из одной редакции в другую, правда, некоторые, такие, как строительство завода ядерного топлива, приходится изымать.

Между прочим, концепция-20 так и не была принята в виде постановления правительства, то есть так и не стала документом к исполнению. Интересно, что СНБО поставил задачу принять концепцию-26 в ближайшие полгода, но и это не главное, поскольку даже в этом тексте отсутствуют прямые ссылки на бюджетные источники финансирования, кроме как «за собственные средства» и «из других источников». Все прекрасно знают, какие могут быть собственные средства у чуть не обанкротившегося «ВостГОКа», однако пишут – бумага все выдержит. Возможно, этот документ – лишь подготовка к следующему этапу реформирования ядерной энергетики – корпоратизации НАЭК «Энергоатом», что якобы позволит привлекать для развития средства частных инвесторов, для них и пишут, что у нас есть и месторождения, и все остальное?

По большому счету, положения старых концепций выполнялись с точностью до наоборот, то есть не наращивали производство урана из года в год, а сокращали его, поэтому вопрос стоит в сохранении мощностей уранодобывающей отрасли, а не мечтах о развитии или модернизации. О своем взгляде на разработанный в Кабмине документ и нынешнее положение дел в «ВостГОКе» нам рассказал недавно избранный глава профсоюза комбината Виталий Скуба:

– За годы работы я видел несколько концепций. Ни одна не была исполнена, не знаю, как будет сейчас. По тому же Апрелевскому месторождению скажу свое мнение. Для его освоения требуются очень большие средства, а где их взять? Другие источники – это какие? Первая проблема в средствах, вторая – кто это будет делать? Для Апрелевского месторождения нужно – ни много ни мало – построить шахту. На данный момент в Украине нет подрядной организации для прохождения ствола, была одна, «Кривбассшахтопроходка» – сейчас ее нет, потому кто это будет делать, непонятно. Любая государственная программа должна предусматривать государственное финансирование, комбинат не потянет, понимаете? Никак не потянет, если не будет государственного финансирования, но мы не получили даже ту поддержку, на которую рассчитывали от правительства в прошлом году, – 2,2 миллиарда гривен. Зависла и программа включения «ВостГОКа» в состав НАЭК «Энергоатом», поскольку нашлись юридические причины как раз из-за долгов комбината. Добыча урана требует значительных инвестиций, которые не так быстро окупаются, но этого никто не хочет понимать. Концепцию написать можно, как и сказать, что у нас дорогая руда, но ведь у нас она дешевой и не может быть, потому что это подземная добыча, не то, что в Казахстане.

Сейчас дела на комбинате очень плохие, отмечу, что пришел новый руководитель, немного наладилось с выплатами зарплат, на Новоконстантиновку пришла новая горная техника, но на производство катастрофически не хватает средств, как и на выплату долгов, которые у нас накопились за последние два-три года. Нам бы текущую деятельность обеспечить, не дать погибнуть тому, что есть, а не рожать неизвестно что.

Оценка строгая, но справедливая – документ ни о чем. Похоже, что в высшей власти энергетическая безопасность Украины никого не интересует. Возможно, что-то изменится в связи с событиями в Казахстане, потому что если усилится влияние России, то с казахским ураном, как важной составляющей топлива для украинских АЭС, может произойти то, что с российским газом.