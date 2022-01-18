Тридцать лет, как один выпуск новостей

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Если говорят, что занятие телевидением – это болезнь, то в случае с телеканалом TTV из Кропивницкого, который в 2022 году отмечает тридцатилетие со дня основания, это подтверждается документально, поскольку набор в поисковике ГУГЛ этих трех букв выдает неожиданный результат – «Вирус гепатита TTV»! Если без шуток, то 30 лет существования для провинциальной телекомпании – это повод и для воспоминаний, и для размышлений вокруг такого явления, как рождение частного или альтернативного телевидения в постсоветских странах, с Украиной включительно.

Начало 90-х годов прошлого столетия можно смело называть эрой расцвета частной инициативы в телепространстве Украины. Начали появляться мощные каналы в Киеве, других крупных городах, которые имели профессиональные, технические и финансовые ресурсы или доступ к ним, в том числе и зарубежным. Без «загнивающего Запада» не обошлось при создании частного телевидения и у нас, потому что первая телевизионная техника попала сюда «оттуда».

Один из феноменов этого явления, или провинциальная особенность, заключается в том, что созданием частных телеканалов занимались люди, далекие от телевизионного дела, – они не были даже журналистами или работниками государственных телерадиокомпаний, а других у нас и не было. Поэтому отношение к частному или независимому телевидению со стороны профессионалов было некоторое время сдержанным, чтобы не сказать больше. И этому объяснение есть, потому что на частных каналах часто начинали работать неофиты, действительно не знавшие секретов телевизионной журналистики. Но буквально за считанные месяцы «профессионалы», то есть работники государственных телекомпаний, стали переходить к конкурентам, чтобы нести свои знания и опыт в массы.

В таких условиях в Кировограде и родилась телерадиокомпания ТТV. Частное телевидение создало здоровую конкуренцию в эфире, что впоследствии значительно подняло уровень телевидения в Кировоградской области, потому что одни учились на ходу, перевооружались и совершенствовались, а другие не отставали. Частное телевидение дало зрителям возможность «вживую» воспользоваться едва ли не самым главным достижением демократии – правом выбора! Правом смотреть программы и каналы, которые нравятся больше, а не одну на весь Союз «первую кнопку»…

Еще одним отличием частников стало отсутствие цензуры и давления условностей и традиций, которые долгие годы держали государственное телевидение в шорах правил и инструкций. В свою очередь это создало возможности для появления новых форматов и, что самое главное, привело к привлечению молодых кадров, которые при обычных условиях просто не имели бы шансов появиться на экране. Но теперь на телевидение пошли просто творческие люди, с новыми идеями и, если хотите, наглостью неофитов. Чаще они создавали новый продукт и программы только потому, что не догадывались, насколько это сложно и что для этого нужно. Все произошло по классической схеме – новые времена, времена перемен и революций, рождающие новых героев и новых лидеров, новых редакторов и ведущих.

Отличием ТРК «TTV» стало то, что она не исчезла с экранов, потому что такая участь постигла многие компании в Кировоградской области, а продолжает работать и «разменяла» уже четвертый десяток. Это само по себе значимое достижение. Конечно, сменилось не одно поколение журналистов, менялись, и не раз, владельцы, иногда трудно узнать о тех или иных обстоятельствах, но нам повезло. На просьбу «УЦ» рассказать о рождении телерадиокомпании откликнулся ее основатель и «крестный отец» Виктор Токарев.

Он абсолютно вписывается в схему и историю создания частного телеканала – строитель по профессии, но бизнесмен по характеру ничего не знал о деле, но очень хотел заработать. Он скор в принятии решений, количество которых чаще всего переходит в качество. Кстати, наконец-то он расшифровал аббревиатуру, о которой говорили разное:

– После того, как в 1990 году я привез в Кировоград первую спутниковую тарелку из Европы и убедился, что смотреть западное телевидение намного интереснее и полезнее, встал вопрос, как приобщить моих соседей к этому «святому» действу. А когда оказалось, что на этом можно еще и заработать, решение назрело моментально. Я протянул телевизионные кабели и через промежуточные усилители доставил сигнал в каждую квартиру по улице Полтавской.

Мы с братом целое лето пролазили по чердакам и подъездам, в результате чего заработала одна из первых кабельных сетей в нашем городе, по которой мы круглосуточно ретранслировали программы со спутниковой тарелки, плюс вечерние фильмы.

В начале сентября 1990 года я узаконил кабельную сеть «Студия-2Т», думаю, эта сеть, только под другим названием, до сих пор работает на Полтавской.

Примитивность этой студии, в которой стояли два видеомагнитофона, спутниковая тарелка, усилитель и передатчик, благодаря минимальным затратам и своевременной оплате порядочных абонентов обеспечила жизнеспособность нашего предприятия. Когда сеть была распространена по всей Полтавской, встал вопрос, что делать дальше. В это время сотрудники ОРТПЦ (Кировоградской телевышки) по 21 каналу начали систематически показывать в вечернее время фильмы, и я подумал, что неплохо было бы привязать к ним возможность для моей студии ретранслировать нашу сетку вещания через их мощности. На встрече с генеральным директором Юрием Пуришем мы пришли к взаимопониманию и подписали договор о сотрудничестве. ОРТПЦ предоставила передающие возможности, а мы обеспечивали подачу сформированного в студии сигнала. Программу передач начали печатать во всех печатных изданиях.

Общим решением мы приняли название «ТехникаТВ», сокращенно TTV, под этим брендом и была получена первая лицензия на право трансляции, это был 1992 год. Большую финансовую помощь в создании прямоэфирной передающей студии оказали бизнесмены Александр Никулин и Константин Чередник.

Была закуплена на то время передовая аппаратура, позволявшая быстро монтировать отснятый материал, и программы TTV стали яркими и современными.

В 1996 году при полной поддержке мэра Василия Мухина и Любови Бакаленко, которая курировала от Нацсовета развитие телевидения в области, была получена лицензия на радиовещание, поэтому предприятие было переименовано в «Телерадиокомпанию TTV», сокращено TTV. В 1998 году мы уже вещали на Кировоградскую область, а в состав телерадиокорпорации входили телевидение, радио FM, газета «Елисаветградские ведомости», РИА, дискоклуб «Розовая пантера».

Это был трамплин для будущих суперзвезд телевидения, таких, как Павел Кужеев, Аня Жижа, Андрей Богданович. Свой творческий путь у нас начинали Гарик Бирча, Антон Лирник и многие другие. Я как-то попытался вспомнить всех, кто работал в разное время на TTV, – оказалось более 200 человек.

Это была большая дружная семья, и никто не торопился после работы домой. По вторникам я приглашал всех журналистов на бокал вина в дискоклуб, и эти встречи быстро стали общегородскими корпоративниками.

Понятно, что успех TTV не давал покоя многим политикам, бандитам и бизнесменам. Были рейдерские захваты, поджоги студии и моего дома, не буду называть их поименно, но это и депутаты, и судьи, и госслужащие высших рангов, которые разворовывали город и сейчас находятся у власти на руководящих должностях. Устав бороться с ними, в 2004 году, я передал права и лицензии другим лицам.

К сожалению, коллектив, которым можно было гордиться, разлетелся по всем уголкам Украины, и сейчас на фоне множества телеканалов с классным продуктом TTV выглядит довольно провинциально, но учитывая то, что сейчас весь украинский телеконтент выглядит как кич или клоунада, то у TTV есть своя ниша среди городского зрителя. И телевидение Виктора Токарева до сих пор носит это название.

Хочу поблагодарить всех и пожелать всем тем, кто со мной строил дом под названием TTV, а это было прекрасное время дерзания и экспериментов, крепкого здоровья, это сейчас самое важное, и чем бы вы ни занимались – творческих находок и успехов.

Любая телекомпания – это люди и техника, а еще менеджмент, умеющий использовать все на пользу дела. С появлением в Кировограде, а позже и в эфире значительной части области программ ТТV люди получили возможность приобщиться к просмотру нового контента, и следует сказать, что местный продукт составлял серьезную конкуренцию так называемому центральному телевидению. Люди хотели видеть на экране свои родные места, свои новости и своих журналистов, которые очень быстро стали выходить за привычные рамки подачи информации, ставшей менее официальной и с более широким диапазоном. Появились программы криминального характера, начали подниматься темы, обычно не находившие отражения на официальном вещании. На местных каналах начали появляться люди и продукт, который в чем-то успешно конкурировал с областными вещателями. Почти сразу же местные журналисты начали появляться и на TTV. Один из тех, кто стал работать на канал, – нынешний журналист «Украины-Центр» Сергей Полулях:

– Можно сказать, что ТТV и я, конечно, в качестве журналиста, появились на свет одновременно, 30 лет назад. Именно в январе 1992-го редактор Владимир Дерусов пригласил меня попробовать свои силы в александрийской газете «Трибуна шахтера», а уже летом я делал материал об открытии в городе НТА – независимого телеагентства, директор которого Владимир Гаврильченко привез какое-то оборудование из России.

Он поставил меня и Людмилу Приходько перед фактом, то есть видеокамерой. К тому времени я о телевидении вообще ничего не знал, кроме того, что есть камеры и телевизор, но учились по ходу дела. Очень быстро мне захотелось создавать серьезные программы, поэтому я стал делать развлекательно-аналитическую программу «Ингульская паланка». Где-то через полтора года НТА распалось на две структуры, потому что местные олигархи и власти ощутили потребность в контроле телепространства, и Гаврильченко с помощью милиции и даже ареста заставили отказаться от его детища.

Я до последнего держался за дело, пытаясь создавать программы в тех условиях, которые были, но уже мечтал о TTV и в середине 90-х привез свои программы в Кировоград, на ТТV, но тогдашний главный редактор Николай Ковалев мне отказал, как мне потом шепнули , «нам стыдно, что у нас таких программ нет». Вскоре Ковалева «ушли», и владелец канала Виктор Токарев, вернувшийся из США, согласился на сотрудничество. Помню, у него сломалась машина, и мы пешком шли из центра города на телецентр, где тогда была студия или монтажная, я еще удивлялся, мол, такой крутой, при деньгах, а такси не берет.

С тех пор я раз или два в неделю приезжал в Кировоград на телецентр, где монтировал свои сюжеты и программы, причем приходилось искать или одалживать видеокамеры в Александрии, чтобы снять материал. У меня в Александрии была даже собственная редакция TTV, где я принимал посетителей и заказы на популярные тогда «Наши поздравления», которые вместе с сюжетами возил в Кировоград.

Скажу, что темперамент и хватка Токарева, как говорится, зашкаливали. Как-то он решил заняться сладкой ватой, нанял специалиста, приобрел аппарат для производства ваты, похожий на бетономешалку, и установил его… в монтажной на телецентре. Поэтому, когда надо было начитывать текст, мы просили остановить ужасно тарахтящую машинерию или ждали, когда процесс закончится.

Потом студия переехала на первый этаж телецентра, какое-то время мы работали и в подвале горисполкома, пока не расположились станом на нынешней площади Героев Майдана, сейчас то помещение сдается в аренду, но там работать было очень удобно – центр города, все управления рядом, все видно и слышно, и это был настоящий дом для работников компании, а для меня – в прямом смысле, потому что иногда там приходилось ночевать.

Окончательно я переехал в Кировоград в 1998 году, тогда началась самая продуктивная работа под лозунгом «минимум затрат – максимум информации». Другими словами, больше мнений и текста, с максимумом своей позиции. У меня было несколько своих авторских программ, практически в каждый день недели – «Комментарии», «Пресса. Власть. Анализ», «Полит-элит», «От первого лица», еще какие-то временно-коммерческие, плюс выпуск новостей, то есть сюжетов, которые я готовил как главный редактор вместе с коллективом – Наталией Карасевой, Ангелиной Несен, Дмитрием Кобцем, Антониной Крейтор, Ольгой Склярук, Ольгой Яровой, Зоей Пасько, Еленой Квашей, Анастасией Семенченко (Мусатенко). Вообще ТТV был щедрым на имена – это и Людмила Лозовая, и Алексей Иванович, и многие другие, но в творческом коллективе возникали и недоразумения, часто из-за, как бы помягче сказать, финансовой бережливости Токарева и его горячности. Тогда приходилось выбирать, либо работать на его условиях, либо уходить. Таким образом я уходил и возвращался на канал несколько раз, и всегда успешно, потому что обиды и споры забывались, а желание работать на ТТV и для ТТV преобладало.

Мы вместе пережили рейдерскую атаку на студию, можно сказать, коллектив отразил ее ценой больших потерь, потому что были и нападения, и угрозы, но прийти в себя так и не смогли. Канал сменил владельца, с которым работать не было ни желания, ни возможности.

В последний раз я «зашел» на TTV в сентябре 2017 года, это был совершенно новый коллектив, совершенно камерный, которым руководит и сейчас Оксана Васильева. Приоритеты изменились, стало больше культурной жизни, меньше горячей актуальности, хотя мне хотелось делать собственную аналитику, как было когда-то, но руководство не отреагировало, поэтому я через полгода ушел и сейчас работаю в «Украине-Центр». Кстати, именно с этой газетой приходилось горячо полемизировать в качестве тележурналиста и ведущего, но это было ярко и памятно, потому что никакой цензуры над нами не было, хотя власть, особенно когда Кучма поставил в области «смотрящую» Светлану Негоду, этого очень хотела. Как она пыталась «держать и не пущать», но в особо критические моменты, когда нам предписывали не пускать в эфир Виктора Ющенко, Виктор Токарев говорил примерно так: «Они хотят так, но ты поступай, как подсказывает совесть», и именно это я ценил и ценю больше всего. Поэтому я считал и считаю TTV родным мне телеканалом именно из-за свободы слова, которую подарило нам частное телевидение, в том числе и этот телеканал. Всех причастных с праздником и новых свершений!

Напоследок слово той, кто сегодня является лицом сегодняшнего телеканала.

Оксана Васильева, действующий директор TTV:

– Я работаю на канале с 2005 года. Было всякое! Начала работу на канале, будучи студенткой 2-го или 3-го курса. Считаю, что мы делаем качественные новости. Наш проект «Скорая ТВ-помощь» помог многим людям решить свои сложные ситуации. Мы единственные делаем итоговую программу в конце недели. Случалось всякое в нашей журналистской работе. Чиновники выталкивали из кабинетов: «Вы не под то настроение попали» – и такое бывало.

Каким я вижу будущее канала? Не потерять то, что есть. Хотелось бы больше штата. Главным преимуществом нашего канала считаю то, что мы сами молодые. Именно молодежь может у нас начать реализовываться в профессии, мы отдаём ей предпочтение.

Что ж, молодежь начинала, она и продолжает путь в следующую «тридцатку». От имени редакции «Украины-Центр» – успехов и процветания!