Распределение газа: все, о чем спрашивали

Даже в адрес нашей редакции приходят вопросы, касающиеся газа и оплаты за его распределение. Что уж говорить об операторе газораспределительной системы, которым является ОАО «Кировоградгаз». Мы собрали вопросы, обобщили, систематизировали и обратились за ответами к председателю правления ОАО «Кировоградгаз» Сергею Гутцулу.

– Сергей Иванович, начнем с самого распространенного вопроса. Он касается распределения газа и расчетов платежей.

– Сначала хочу еще раз напомнить, что есть сам газ (как товар), и его стоимость формирует непосредственно поставщик газа. А есть распределение (доставка) газа – где цена, или тариф, утверждается для оператора ГРС регулятором – НКРЭКУ. Есть приятная новость: с 1 января 2022 г. цена на распределение газа для потребителей Кировоградской области уменьшена и составляет 1,788 грн за один куб газа (против 1,92 грн в прошлом году). За распределение газа потребители платят по отдельной платежке.

Стоимость оплаты услуг распределения газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя – определяется величина годовой заказанной мощности. За основу берется объем газа, потребленный в предыдущем «газовом году». Это период с 1 октября до 30 сентября. Общий объем потребленного газа делится на 12 месяцев, и таким образом определяется месячная доля годовой заказанной мощности, которая умножается на тариф, утвержденный НКРЭКУ.

Отметим, что каждый потребитель самостоятельно может рассчитать заказанную мощность, если сохранились платежки за «газовый год».

– А если потребление в течение «газового года» отсутствует или меньше определенной нормы?

– Оплачивать все равно придется. Согласно постановлению НКРЭКУ, годовая заказанная мощность объекта (квартира, дом) потребителя на расчетный календарный год не может быть меньше определенных норм. Нормы следующие: 39 кубометров для объекта, где природный газ используется только для приготовления пищи; 126 кубометров – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи; 314 кубов – газ используется комплексно, в том числе для отопления.

– Но ведь у многих есть счетчики, которые показывают фактически использованный газ…

– Представьте следующую ситуацию: человек не проживает в квартире, не пользуется газовыми приборами, не использует газ. Вдруг, придя туда, почувствовал специфический запах. Что он делает? Звонит в газовую службу. Распределение газа состоит из таких расходов, как круглосуточное функционирование аварийной службы, ремонт, содержание, обслуживание газовых сетей, поддержание стабильного давления в сети.

Можно, так сказать, законсервировать «газовый год». Предположим, родители купили жилье для детей, пока там не живущих. Понятно, что газ не используют. В таком случае следует расторгнуть договор на распределение и вызвать наших специалистов, которые «отрежут» газ и отсоединят газовые сети от газораспределительной системы оператора ГРС.

Потребитель с этого момента никаких отношений с нашей компанией иметь не будет и не будет платить за газ и его распределение. Но впоследствии, когда нужно будет возобновить газоснабжение, необходимо будет снова заказывать технические условия и начинать все сначала. А это будет дороже, чем платить по установленным правилам.

– Следующий вопрос не касается распределения газа, но часто раздаются жалобы на разный цвет газа, который горит на плите. Люди считают, что туда что-то примешивают. Ответьте, пожалуйста.

– Я также слышал эти абсурдные замечания и обвинения. Одни утверждают, что в сети примешивают инертный газ. Для производства инертного газа нужно выстроить серьезное предприятие. Поймите, что оно не будет нелегально работать на примеси к природному газу. Еще предполагают, что газ разбавляют воздухом. Ответственно заявляю: бред! В таких условиях образуется взрывоопасная смесь. А одна из наших важнейших задач – безопасность.

Еще я слышал о том, что посуда на плите внезапно стала покрываться копотью. Уважаемые, вызовите специалиста, который отрегулирует горение газа.

– Нередко возникают проблемы, связанные со счетами за распределение газа. Их или не доносят, или они исчезают из почтовых ящиков, или перепутываются между соседями…

– Мы слышим жалобы на этот счет. Счета для оплаты услуг распределения газа потребители получают по почте. Также могут самостоятельно сформировать счет, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте ОАО «Кировоградгаз» – gasolina-online.com или обратившись в отделы обслуживания бытовых потребителей нашего предприятия.

Такие отделы работают в каждом районном центре (по старому разделу на районы). В Кропивницком это Пашутинская, 16/19.

Еще один момент, на котором акцентирую внимание: за услуги распределения природного газа можно платить одним платежом заранее за квартал, полгода или даже за год. Таким образом, можно уменьшить свои расходы на комиссию при оплате.

– Некоторые потребители жалуются на то, что их оплата за услуги распределения газа не засчитана «Кировоградгазом» и посылается сообщение о долге.

– В таком случае также поможет регистрация в личном кабинете. Там можно сверить начисления и оплаты по лицевому счету. А можно обратиться в контакт-центр ОАО «Кировоградгаз» по многоканальным телефонам: 0522-30-15-30, 30-51-41 или 050-343-44-55, 067-515-11-99.

А еще тщательно проверяйте правильность заполнения платежных документов – в частности реквизитов. Уверяю: мы работаем, согласно законам и нормативным актам. Наша деятельность сконцентрирована на взаимопонимании с потребителем. Надеемся на взаимность.