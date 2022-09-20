Вибираємо насос для свердловини

В приватному секторі часто пропонується буріння свердловин для забору води. Це вигідний спосіб організувати в домі забір води для власних потреб. На https://romstal.ua/ru/catalog/1048-nasosy-sistemy-vodosnabzheniya/ можна знайти необхідне обладнання. Головний з модулів – спеціальний насос.

Розрахунок потужності

Перш ніж придбати одну з моделей, варто розрахувати витрати води в будинку. Середні показники витрат наступні:

раковина у ванній кімнаті – 0,5 куб. м/год;

унітаз/біде – аналогічний показник;

пральна машина – 0,55 куб. м/год;

посудомийна машина – 0,25 куб. м/год;

ванна та душ – 0,85 куб. м/год;

полив клумб чи городу – 1 куб. м/год.

Продуктивність визначається шляхом додавання показників. Необхідний напір вираховують по простій формулі: напір=В + %Р + Рв. В цій формулі %Р – відсоток втрат (складає приблизно 20%), (А+В+С)*0,2. Рв – вихідний тиск у найвищій точці (2 МПа – оптимальний варіант). В – максимальна точка водопідйому, А – динамічний рівень води, С – висота свердловини.

Не варто переплачувати за надто потужний насос, адже він буде витрачати більше електроенергії. Краще все розрахувати по формулі. Якщо з цим виникають складнощі, то краще звернутися до спеціалістів. Компанії, які проводять буріння свердловин, проконсультують по питанню необхідної потужності в залежності від особливостей об’єкта.

Види обладнання для свердловини

Якщо глибина залягання води перевищує 8-10 метрів, то краще за все вибрати заглибний насос. В залежності від принципу роботи вони можуть бути:

відцентровими;

шнековими;

вихровими;

вібраційними.

Найчастіше в свердловинах використовується перший тип обладнання. Вони надійні, мають високий рівень КПД, не руйнують свердловину зсередини. Дещо гірші характеристики у шнекових моделей (КПД нижче на 25%), але їх можна використовувати не лише в свердловинах, але і у відкритих водоймах. Вихрові насоси створюють потужний напір та можуть перекачувати воду зі вмістом газів, але їх КПД не перевищує 50%.