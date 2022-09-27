Як зміцнити імунітет під час пандемії Covid-19?

Коронавірус знову поширюється світом. ВООЗ непокоїться, адже нова хвиля масових заражень неминуча. Як правильно зміцнювати імунітет під час пандемії та як його швидко відновити, якщо ви все ж таки перехворіли на Ковід – дізнаєтесь далі.

Як уникнути хвороби завдяки здоровому способу життя?

Шкідливі звички можуть негативно позначитися на здоров’ї. Наприклад, науково доведено, що імунна система ігромана, який регулярно грає в азартні розваги на сайті казино онлайн, значно слабша. Негативно впливає на стан людини також хронічне недосипання.

Імунна система захищає людину від шкідливих вірусів та мікроорганізмів цілодобово, проте, коли вона не може впоратися зі збудником, людина хворіє. Стан, коли захист не працює повноцінно, називають імунодефіцитним. Вважається, що імунітет знижує:

– незбалансоване харчування (часте вживання шкідливої ​​їжі);

– дефіцит вітамінів та мікроелементів;

– відсутність достатнього фізичного навантаження;

– надлишкова вага;

– хронічний стрес, який виникає через проблеми на роботі, сімейні конфлікти, фінансову нестабільність.

А ось помірні фізичні вправи та активність, правильне харчування, задовільний емоційний та психологічний стан, здоровий спосіб життя є вірними друзями міцного імунітету.

Важливо пам’ятати, що сильний імунітет не означає, що людина не захворіє на COVID-19. Тому всім слід вживати заходів щодо запобігання інфікуванню вірусом SARS-CoV-2. До них відносяться:

– обов’язкове дотримання соціальної дистанції;

– використання медичної маски;

– регулярне миття та дезінфекція рук.

До того ж це стосується будь-яких збудників інфекційних захворювань.

Як стати здоровішим: прості та доступні поради

Щоб захист організму працював надійно, необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

– помірні фізичні вправи – щонайменше 150 хвилин на тиждень;

– здорова збалансована дієта, що містить велику кількість овочів, зелені, горіхів, насіння, фруктів, багатої омега-3 рибою, забезпечує організм необхідними поживними речовинами – вітамінами, мінералами, ненасиченими жирними кислотами, антиоксидантами тощо;

– підтримання ваги у межах норми – показник індексу маси тіла (BMI) 18.5-24.9;

– достатній та якісний сон;

– розвиток навичок зниження щоденного стресу, механізмів психоемоційної самодопомоги, управління стресом, наприклад, релаксаційні вікенди, навіть відеозустріч з близькими людьми, друзями, прогулянки на свіжому повітрі, регулярна фізична активність, практика медитації, дихальні вправи, малювання або інші;

– відмова від куріння;

– обмеження чи відмова від вживання алкоголю.

Для поліпшення здоров’я слід вживати вітамінні комплекси, що містять вітаміни групи А, С, D, цинк і селен. Щодо харчових продуктів, варто звернути увагу на мед, часник та пробіотики, які одночасно підтримують здоров’я кишечника та позитивно впливають на стан імунної системи.