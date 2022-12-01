“Грудневий” перерахунок пенсій: який середній розмір підвищення на Кіровоградщині?

Які результати “грудневого” перерахунку та чи варто очікувати кіровоградським пенсіонерам підвищення розміру пенсій пояснює заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Олена Романченко.

Відповідно до ЗУ “Про Державний бюджет України на 2022 рік” проведений автоматичний перерахунок пенсій у зв’язку з підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Від грудня цього року мінімальний розмір пенсійної виплати становить 2093,00 грн.

У зв’язку з цим на виконання частини 3 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” проведені перерахунки пенсій та підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму:

– мінімальний та максимальний розміри пенсій;

– доплата за понаднормовий стаж непрацюючим пенсіонерам (ст. 28 Закону);

– пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

– підвищення відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

– щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;

– державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

Мовою цифр…

у 64,7 тисяч пенсіонерів відбулося підвищення пенсій, середній розмір підвищення пенсійної виплати складає 97,59 грн.

Нагадуємо, що з 01 грудня 2022 року встановлені мінімальні розміри пенсії непрацюючим пенсіонерам віком до 70 років з повним страховим стажем (30 років для жінок, 35 років для чоловіків) на рівні 2500,00 грн, або пропорційно наявному страховому стажу (якщо стажу менше 30/35 років), виходячи з розміру 2500,00 грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963.

13786 осіб вищезазначеної категорії отримають підвищення до пенсії, середній розмір підвищення складає 148,25 грн .

ДОДАТКОВО ІНФОРМУЄМО:

У листопаді 2022 року проведено виплату неотриманих пенсій за попередній період внутрішньо переміщеним особам за окремою програмою, фінансування якої передбачено бюджетом Пенсійного фонду України, за рахунок коштів державного бюджету України.

Виплату отримали 700 осіб, на суму 368,2 тис. грн. Розмір доплати визначений пропорційно виділеним на пенсійні виплати за минулий період бюджетним призначенням, і становить 530 грн на кожну особу.

Нормативна база:

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 “Про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території”.