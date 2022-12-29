№52 (1517)

Номер тижневика «УЦ» від 29 грудня 2022 року
Олексій Гончаренко: «Українцям бажаю перемоги»
Сергій Кузьменко: «У цьому році ми стали справжньою нацією, а в наступному станемо нацією переможців»
Олександр Мосін: «Кропивницький і далі житиме повноцінним життям»
Галина Недолужко: «Друкуємо все, що друкується»
«Для мене Різдво – це зоряне небо»
Поет Олександр Єлін: «Братній насправді означає ворожий»
Галерея «Єлисаветград»: мистецтво живе
Анрі Болквадзе: українсько-грузинський голос
Максим Бричка: «Вчили класики, вчився на казках і оповідках»
Як підтвердити стаж роботи на підприємстві, якого вже не існує?