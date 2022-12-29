№52 (1517)

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Андрій Флоренко
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20:04
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Номер тижневика «УЦ» від 29 грудня 2022 року

Хто відбудовуватиме Україну?

Ми віримо у вас!

Олексій Гончаренко: «Українцям бажаю перемоги»

Сергій Кузьменко: «У цьому році ми стали справжньою нацією, а в наступному станемо нацією переможців»

Олександр Мосін: «Кропивницький і далі житиме повноцінним життям»

2022-й. Підсумки року

Галина Недолужко: «Друкуємо все, що друкується»

«Для мене Різдво – це зоряне небо»

Поет Олександр Єлін: «Братній насправді означає ворожий»

Наповніть келихи сидром

Галерея «Єлисаветград»: мистецтво живе

Анрі Болквадзе: українсько-грузинський голос

Максим Бричка: «Вчили класики, вчився на казках і оповідках»