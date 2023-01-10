Як встановити FAVBET на телефон

Ліцензійне онлайн-казино FAVBET має зручний та функціональний сайт, доступний з усіх пристроїв, а також якісні застосунки для смартфонів на Android та iOS. Обидва вони краще адаптовані під невеликі екрани, мають більш зручні елементи керування та швидше працюють, бо зберігають частину даних на пристрої, а не на серверах. Якщо для вас ці переваги мають значення, читайте далі – розповідаємо, як швидко встановити додатки та що цікавого всередині.

Встановлюємо FAVBET на пристрої під Android та iOS

Обидві версії додатків FAVBET доступні для скачування з офіційного сайту favbet.ua, однак процедура встановлення трохи відрізняється. Нижче – покрокова інструкція для кожної з платформ.

Android

Перейдіть на favbet.ua з мобільного пристрою, що працює під Андроїд.

Натисніть «Встановити» на рекламному поп-апі з написом «Ще зручніше у мобільному додатку» або проскрольте сайт донизу та клікніть на іконку Play Market.

Після кліку система запропонує завантажити вам файл з розширенням .apk (інсталяційний пакет для пристроїв під Android), а після – попросить змінити налаштування безпеки, щоб дозволити завантаження з незнайомого джерела.

Знайдіть завантажений файл за допомогою менеджеру файлів та відкрийте – встановлення додатку почнеться автоматично. Після повідомлення про вдалу інсталяцію натисніть «Відкрити», щоб запустити додаток.

iOS

Із застосунком для яблучних девайсів все простіше, адже він завантажується безпосередньо з App Store. Щоб його встановити, зробіть наступні кроки:

Перейдіть на сайт favbet.ua з айфону або айпаду.

Натисніть на «Встановити» на рекламному поп-апі «Ще зручніше у мобільному додатку» або проскрольте сайт донизу та клікніть на іконку App Store.

Дочекайтесь інсталяції та відкрийте додаток.

FAVBET на різних платформах: Чи є різниця

Хоча користувачі можуть помітити певні відмінності у дизайні та елементах керування, притаманних різним ОС, однак функціонально відмінностей між застосунками для iOS та Android немає. Обидві версії повторюють вміст сайту, але мають більш зручний інтерфейс, який розробники FAVBET оптимізували під мобільні пристрої.

На кнопках швидкого доступу – основні розділи: «Казино» зі слотами, «Казино Live» для ігор з живими круп’є, «Швидкі ігри» із сотнею різних механік, а також розділ «Акції». В сендвіч-меню можна управляти рахунком (поповнення, виведення, контроль балансу) та звернутись до служби підтримки 24/7. У налаштуваннях є вибір мови та можливість активувати темну тему.

Перший екран додатку — ігротека з полем пошуку та слайдером перемикання між категоріями ігор. Є також фільтр провайдерів, який дозволяє швидку знайти гру від улюбленого розробника.

У підвалі додатку — блок з посиланнями на основні розділи: «Казино» (слоти та настільні та швидкі ігри), «Казино Live» (блекджек, баккара та інші популярні ігри з реальними круп’є), «Швидкі ігри» (тут і кубики, і футбол, і космічні бої), а також «Меню» з балансом, історією ставок, управлінням бонусами, зв’язком зі службою підтримки, а також можливістю встановити обмеження на гру (ліміти на ставки або програш, нагадування про час гри тощо).

В цілому, обидва додатка хоча й повторюють мобільну версію сайту, однозначно у неї виграють за рахунок швидкості й плавності роботи. Тому якщо ви граєте переважно з мобільного, то встановлення застосунків точно допоможе вам отримувати ще більше задоволення від гри.