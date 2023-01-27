Ігрове шоу Crazy Time

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Crazy Time – це повноцінне live-шоу, в якому ігровий процес контролює справжній дилер. Він приймає ставки, оголошує результати та взаємодіє з користувачами. Автомат доповнений кількома різновидами бонусного раунду та має високий рівень RTP 96,08%. Цілком оцінити особливості шоу можна, якщо запустити https://parimatch.com/ru/casino/slots/game/evolution-com-crazy-time демо Крейзі Тайм — для користувачів казино Parimatch цей режим доступний без реєстрації та поповнення рахунку.

Головні особливості Crazy Time

В основі ігрового шоу – звичне багатьом гравцям колесо удачі. Воно поділено на сектори – на кожному з них зазначені розміри грошових призів. Точна сума виплати залежить від двох факторів: зроблена ставка та сума, зазначена на секторі. Є нюанс: деякі сектори «порожні» і не передбачають грошового призу.

Звернути увагу варто на такі особливості гри:

– на барабані 54 осередки з різними цифрами;

– кожен осередок відрізняється за ймовірністю випадання;

– є мультимножники;

– максимально можливий множник х50;

– є спеціальні раунди Coin Flip та Cash Hunt;

– максимально можливий виграш 500 000 монет.

Бонусні ігри варто розглянути детальніше, оскільки вони значно збільшують шанси на виграш. Почати знайомство варто з Coin Flip. У раунді вибирається множник, який буває двох кольорів – червоний та синій. Після цього підкидається монета, яка вказує на виграшний колір. Максимальне множення у цій варіації х5000 від ставки.

Cash Hunt також заслуговує на увагу гравців. У раунді передбачено тир, що складається зі 108 секторів. У гравця буде лише одна спроба пострілу. Якщо він не промахнеться, то як приз отримає множник х100 від ставки.

Провайдер Evolution відійшов від звичної варіації колеса фортуни. У цій варіації гравці можуть не тільки обертати барабан та отримувати цінні призи, якщо посміхнеться успіх. Компанія пішла далі та передбачила кілька варіантів бонусного доповнення. Це не тільки робить процес динамічнішим, а й збільшує шанси на велику виплату.

Оцінити особливості live-автомата можна у двох форматах: демо та на гроші. Для гри в демо навіть не потрібна реєстрація, а оформлення грошової ставки дозволить швидко вивести отриманий виграш.

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