«АгроЭкспо-2017»: рекордная площадь плюс Вирастюк

Пятая, юбилейная, агротехнологическая выставка «АгроЭкспо», которая пройдет в конце сентября, будет втрое больше любой другой, действующей в Украине. Какие еще рекорды могут быть поставлены в этом году, на каких «дрожжах» растет проект и какую приносит прибыль, нам рассказал его автор, глава отраслевого объединения «Украгромаш» Павел Штутман.

Для начала – немного цифр. Общая выставочная площадь «АгроЭкс­по» превысит 100 тысяч квадратных метров, в 2017-м станут бОльшими и открытые, и закрытые площадки. На новые места в павильоне переберется автомобильная экспозиция «Автолэнд». Закончено строительство капитального конференц-зала на 300 сидячих мест, есть еще два поменьше – здесь будут проходить мероприятия насыщенной деловой программы. На тысячу с лишним квадратных метров увеличена площадь животноводческого павильона. Всего в стране только 2 подобных – весенне-летняя «Агро» и осенняя «Интерагро», обе – в Киеве. Наша уже в три с лишним раза больше, чем остальные, их предел – 30 тысяч «квадратов». Но места всем желающим принять участие не хватает уже сегодня.

– Сегодня мы уже некоторым претендентам на участие в выставке отказываем, – констатирует Штутман. – Берут 300 (квадратных метров. – Авт.), хотят 600 – уже нет. Дело в концепции выставки, мы не зарабатываем деньги, мы создаем удобную площадку для украинских аграриев, с одной стороны, и для производителей сельскохозяйственной техники и торговцев ею – с другой. Размеры выставки и стоимость площади позволяют показать всю свою технику или ее часть, новинки любому маленькому заводу с небольшой выручкой, который только раскручивается. Он может взять столько, сколько ему необходимо. Особенно остро стоит вопрос широкозахватной техники. На сегодняшний день только на «АгроЭкспо» площадь позволяет полноценно показать машины с 16 или 21 метрами захвата – они более производительны, один механизатор работает за троих. В Украине поля большие, они позволяют использовать такую технику.

– За счет кого расширяется выставка? Можно ли воспринимать ее рост как сигнал о том, что сельхозмашиностроение в стране – на подъеме?

– К сожалению, государству в лице руководителей экономикой, на мой взгляд, до сих пор были малоинтересны такие сложные отрасли, как машиностроение. В результате мы почти потеряли комбайностроение, Украина очень мало производит тракторов, притом они не того технического уровня. Всего в стране за прошлый год было продано на 40 миллиардов гривен техники, и из них только на 6 миллиардов – техника, которая производится в Украине, большей частью посевная и почвообрабатывающая. Это огромная возможность для роста, только нужно серьезно заниматься. Машиностроительные заводы ведь не строятся даже в пределах правления одного президента – они создаются десятилетиями иногда. Можно вывеску повесить, но это не будет предприятие, которое выпускает 10 или 20 тысяч тракторов в год. Шаг за шагом, поступательно. Не так, что одна власть сносит все и сдает на металлолом, а следующая быстренько все воссоздала. Такого не бывает. Как раз нежелание заниматься сложными и важными вещами приводит к тому, что мы теряем возможность делать то, что делают высокоразвитые страны. Поддержка тракторостроения и комбайностроения и внимание к ним необходимы со стороны государства – без этого сложно представить их будущее. А этот рынок сегодня, еще раз – около 35 миллиардов гривен. Он увеличивается в своей стоимости и привлекает западные компании, они привыкли бороться на всех рынках, и наш они не уступят даже нам самим. Надо заметить еще, что большинство западных правительств компенсируют или полностью, или частично участие в международных выставках национальным экспортерам, чего нет у нас.

– Я правильно понимаю, что выставка увеличивается за счет операторов импортной техники?

– Нет, увеличивают и отечественные, и импортные. Но, конечно, активнее сюда выходят новые западные бренды, очень неплохие. Поэтому и была по инициативе ассоциации «Украгромаш», Министерства аграрной политики и других организаторов создана эта выставка, чтобы мы получили равные возможности. Например, те же киевские выставки были уже не по карману украинским участникам. За последние 5 лет ситуация улучшилась, наши компании окрепли, прежде всего те, которые производят посевную, почвообрабатывающую технику, технику для защиты растений. Мне приятно осознавать, что это происходит в том числе благодаря созданию такой независимой площадки, которая не ограничена «имущественным цензом». При долларе по 8 максимальная цена квадратного метра была около 70 гривен и опускалась до 30 по принципу «больше арендуешь – дешевле берешь». Сегодня – максимум 160 гривен и опускается до 80. Было 9 долларов, стало 6. Хотя на сегодняшний день количество посетителей совсем другое, условия совсем другие, активность совсем другая. Такая у нас провинциальная концепция. В столице – мало земли и много денег, у нас – наоборот.

– 5 лет – первый серьезный юбилей, какие вехи, зарубки для себя поставили или готовитесь поставить в связи с этим ?

– Ну вот, 5 лет – 100 тысяч метров. Я считаю, это серьезно. Посмотрим, сколько будет посетителей в этом году. Вначале я даже себе не представлял, что мы сможем в три раза обогнать других. Мы уже превысили то, что предполагали, и, я так думаю, в следующем году будет больше – площади позволяют. Когда мы построили животноводческие павильоны, нам было сложно их заполнить – люди не знали, компании не знали, насколько это интересно. На сегодняшний день они заполнены, и были заполнены еще два месяца назад. Это подстегивает бизнес – каждый ведь показывает лучшее – и «Джон Дир», и «Нью Холланд», и завод «Эльворти». Мы не говорим: «У нас есть большой посевной комплекс, но нам его негде поставить, поэтому мы вам сейчас расскажем». Большой плюс дают полевые демонстрации – они на сегодняшний день пользуются огромным успехом и со стороны компаний, и со стороны аграриев. Они смотрят, как техника непосредственно работает, как она раскладывается, в этой среде можно поговорить – такая тусовка происходит, все в одном месте. И можно пойти потом поесть вместе простой недорогой еды, это все народное, местечковое, душевное. У нас действует «Покровская ярмарка», я ее с удовольствием посещаю. Это такой, реальный сельский колорит – не городские жители переоделись и демонстрируют. Нет. Реальные жители сельской местности, этот колорит сохранен, пронесен сквозь века. Это всегда очень интересно. Я рекомендую посмотреть ролик на Youtube и о самой выставке, и отдельно о «Покровской ярмарке».

– Вы ничего не сказали о прибыли – выставка уже начала ее приносить?

– Никакой прибыли нет, наоборот, есть отдельные статьи затрат, которые мы не окупаем. Не стоит цель, чтобы она приносила прибыль, цель – создать хорошую среду. Если мы начнем считать прибыль, «АгроЭкспо» перейдет в формат вот этих «камерных» выставок, где один квадратный метр в павильоне может стоить 200 евро. И, опять же, наши сельхозмашиностроители окажутся без площадки, где можно показать свою технику. Аграрии тоже потеряют площадку, где они смогут увидеть все и сделать правильный выбор.

– Что принципиально нового увидим на «АгроЭкспо-2017»?

– Увидим шоу Василия Вирастюка. Его организаторы согласились принять участие и поставить очередной рекорд Украины, или мировой, на нашей площадке, передвигая сельскохозяйственную технику. Украинские богатыри на украинской земле будут двигать технику, которая заставляет эту землю родить.

– В прошлом году были проблемы с размещением гостей выставки, в эсвязи с этим есть какие-то по­движки?

– Весь доступный для найма жилищный фонд областного центра вместе со вспомогательным – базами отдыха и т.п., вмещает до 1000 человек в сутки. Это я еще немного преувеличил. Знаменка, Александрия, Гусарское урочище – все сдается, что только можно. В принципе Кривой Рог мы тоже указывали и Черкассы. Нет ближе ничего. Я когда в Ганновере останавливаюсь (где проходит крупнейшая в мире агропромышленная выставка Agritechnika. – Авт.) – это тоже либо частные квартиры, либо километров за 60. И потом по пробкам как минимум два часа добираешься. У нас, мы видим, небольшие гостиницы появляются, люди готовятся – цена на время проведения выставки возрастает. Насколько мне известно, я не проверял, но говорят, что на этот год все гостиницы уже забронированы. В прошлом году, помимо коммерческого фонда, было сдано еще 180 частных квартир – это то, что мы посчитали через дилеров. По экспертным оценкам, люди заработали тогда в среднем где-то 900 гривен за квартиру, около 500 тысяч гривен примерно в целом заработали дополнительно наши граждане. Нам приятно, что наш проект дал им такую возможность. Кроме того, развивается инфраструктура. Есть такой анекдот, а может, и правда, что высокопоставленные люди ехали к нам на выставку в прошлом году и, как говорится, поломали себе колеса. Эту дорогу на сегодняшний день привели в порядок – это еще не европейская трасса, но я вчера доехал из Киева за 2,5 часа. Раньше быстрее 4 часов – никак.