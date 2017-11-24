Молодій сім’ї лікарів у Голованівську вручили ключі від квартири (ФОТО)

Під час відкриття капітально відремонтованого поліклінічного відділення Голованівської ЦРЛ голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко вручив ключі від службової квартири родині молодих лікарів.

Народний депутат Костянтин Яриніч подарував молодій родині сертифікат на новий холодильник, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Лікар-інтерн Олександр Ніколаєв працює у Голованівській ЦРЛ оториноларінгологом, його дружина Іванна – майбутній лікар-акушер, після закінчення інтернатури також працюватиме у цьому медичному закладі.

Сергій Кузьменко відзначив, що у медичній системі країни відбуваються кардинальні зміни і держава значну увагу приділяє тому, щоб медичні працівники почувалися соціально захищеними. «Фаховий лікар має бути вмотивованим, мати гарні умови на роботі, отримувати достойну зарплату, бути забезпеченим житлом. Така робота проводилася на Кіровоградщині раніше, і проводиться сьогодні. За чотири останніх роки 85 лікарів та 25 медичних працівників отримали власне житло на Кіровоградщині. У 2017 році квартири отримали 11 медичних працівників», – сказав голова облдержадміністрації.

На цьому місцева влада Голованівського району не планує зупинятися і надалі щороку коштами районного бюджету забезпечуватиме службовими квартирами лікарів та спеціалістів.

Нагадаємо, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко завітав до навчально-виховного комплексу «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка – гімназія», де вручив директору Ользі Томашевській ключі від новенького шкільного автобуса.