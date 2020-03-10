Доктора вызывали?

В прошлом номере «УЦ» в публикации «Очень вырос в целом мире гриппа вирус!» шла речь о том, что в случае появления первых признаков заболевания гриппом или ОРВИ нужно оставаться дома и вызывать семейного врача. Буквально в день выхода газеты появился и первый комментарий – Сергей Мартыненко написал нам: «… Неужели заведующая инфекционным боксированным отделением Е. Г. Смирнова не знает, что благодаря медреформе врачи на дом не ходят? Больные едут в поликлинику с температурой, кашлем и прочим, заражая все вокруг. Потом сидят в коридоре поликлиники, продолжая свое “черное дело”…». И так далее. Мы не можем не ответить.

Поверьте, есть семейные врачи, которые таки ходят на вызов к больным, и даже перезванивают через пару дней, чтобы узнать, как ваше состояние. Если у кого-то иначе – или терпите, или меняйте врача.

Но это наше мнение, а чтобы наш читатель получил профессиональный ответ, мы обратились к главному врачу Центра первичной медицинской помощи №1 г.Кропивницкий Ларисе Анатольевне Свириденко.

– Лариса Анатольевна, как сейчас по закону обстоят дела с вызовом врача на дом? Они ходят по вызовам или нет?

– Наше медучреждение работает по приказу МОЗ №504, в котором написано, что семейный врач, с которым подписана декларация, при общении с пациентом сам решает, нужно ли ему приходить к нему на дом или нет. Если нужно, он приходит домой, если нет – дает рекомендации по лечению, которые должен выполнять пациент. Если состояние больного не улучшается, он снова связывается с врачом. В зависимости от ответов больного на задаваемые вопросы, у врача складывается картина течения болезни, и он принимает решение. Но такого, чтобы врач категорически не приходил по вызову, быть не может!

– То есть если у человека, например, 37,4 и легкий насморк, то врач просто по телефону назначит вам определенное лечение?

– Совершенно верно! Но если в течение двух-трех дней состояние не улучшится или ухудшится, то понятно, что после общения с семейным врачом больной должен будет прийти в поликлинику, чтобы обследоваться – сделать снимок легких, сдать анализы, а врач при необходимости скорректирует лечение.

У нас существует электронная очередь, человек выбирает удобное ему время и приходит на прием. Есть и живая очередь – когда врач принимает сверх своего графика приема. То есть если человек пришел в поликлинику, без медицинской помощи он не останется. В крайнем случае, есть другие врачи, есть заведующий отделением. Никому у нас не отказывают. Если у больного тяжелое состояние, семейный врач может вызвать «неотложку» и направить его в стационар. Вся проблема в том, что некоторым довольно сложно перестроиться и приспособиться к новой системе.