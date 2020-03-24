Чем заняться женщине?

Карантин постепенно меняет нашу привычную жизнь. Сидеть дома в отсутствие любимой работы и ежедневного общения очень трудно. Впрочем, только не для женщин – у них и работы, и общения хватает. Почитайте, и вы обязательно найдете что-то полезное для себя.

Людмила Моисеева, частный предприниматель:

– Сейчас работы стало намного меньше, поэтому появилось больше свободного времени. Хожу на стадион, стала больше вязать, читаю. Читаю все больше для души. Из последних мне понравилась книга «Обещание на рассвете» Ромена Гари, очень трогательная вещь, цепляет… Что-то смотрю иногда, понравился фильм «Рассказ служанки». Понятно, что и домашние дела никто не отменял. В общем, успеваю многое. Очень люблю вязать. Вяжу – распускаю, если что-то не понравилось, и снова вяжу. Вот довязываю платье, но боюсь, что придется распускать (смеется). Что касается свободного времени, то я сама стала себе больше позволять, несмотря на карантин.

Наталья Романовская, педагог:

– У нас в методическом центре управления образования Кропивницкого горисполкома сейчас все работают в режиме дежурства. А я взяла две недели в счет летнего отпуска, потому что организм склонен к бронхитам и пневмониям. Решила не рисковать. Чтобы отдохнуть немного от работы, нужно такое, чтобы особо мозг не напрягать. С большим удовольствием посмотрела несколько серий «Гарри Поттера», потом у меня был запланирован третий сезон израильского сериала «Фауда», очень рекомендую. Что касается книг, то я завела себе в старый телефон несколько аудиокниг, в том числе Петера Хандке, последнего лауреата Нобелевской премии. Это нужно для работы. А когда мозг просто отказывается работать, открываю шкафы и начинаю наводить порядок на полках, до которых долго не доходили руки. Запланировала по погоде помыть окна, постирать шторы – в общем, отдыхаю по хозяйству.

Виктория Талашкевич, координаторка Пресс-клуба реформ:

– Весна – самое любимое время года у меня как у собственницы частного дома. Я работаю в саду – подрезала виноград, выгребла иголки сосны между тюльпанами. Очень помогает не нервничать и не переживать из-за отмененных тренингов, наш котик. Он приходит, залезает на руки, мурчит, мешая проводить переговоры по Скайпу, зато отвлекает от мыслей о пандемии. Кино и книги тоже на пользу – посмотрела фильм о судье Верховного суда США Руте Гинзбург, а также пересматриваю сериал «Друзья» – масса позитива и вдохновения. Провели по Скайпу вечеринку ко Дню Святого Патрика с друзьями – они рассказали, как добирались в Украину из Ирландии, посмеялись, выпили виски. Жизнь продолжается – планируем апрель-май, вношу в календарь новые даты для тренингов, готовлю онлайн курс для тех городов, куда не успею поехать и провести занятия весной.

Елена Ковалева, помощница директора Летной академии НАУ:

– Коли на карантині вся сім’я, то займатися є чим. По-перше, коли всі вдома, дверцята холодильника грюкають набагато частіше – треба всіх нагодувати. По-друге, дистанційне навчання школярів 5-го класу майже непомітне для батьків, а от першого – то окрема тема. Захоплююсь кожною написаною буквою, слухаю вірші про весну, рахую в межах сотні, розгадую ребуси, заново вчу англійську та опановую безмежність всесвіту. Ну, і по-третє, свою роботу, яку можна виконувати дистанційно, ніхто не відміняв. Тож у мене з карантином справ тільки побільшало. Відчуття відпустки немає. Просто межі робочого і неробочого часу стали розмитими…

Жанна Сичкарь, основательница Бизнес-школы WAKE UP:

– Утром – завтрак на шесть человек, влажная уборка! Прогулка в лес. По пути играем в игры. Возвращаемся – обед и уроки. Спасибо учителям, заданий столько, забываешь обо всем. Вспомнила, что умею печь, так что балую родных вкусняшками. Читаю Ирину Говоруху и Донну Тартт. Достали игру Family Alias. Стараемся больше общаться. Дети стали более открытыми. Не ввожу запрет на телефоны, они сами о них забывают, когда придумываем совместное времяпровождение. Пока так. Главное – соблюдать рекомендации и не выходить из дому. А ещё с друзьями иногда пьянствуем… онлайн!

Алеся Вольштейн, управляющая рестораном:

– Сейчас я больше занимаюсь уборкой в доме. Но есть и супероткрытия. Ведь онлайн столько открытых бесплатных курсов, что может не хватить карантина для тех, кто интересуется! Для себя я выбрала созданный казахскими маркетологами телеграмм-канал The guest’s и Digital Workshop, Google. Ну и, конечно, весна в частном доме – это всем понятно. Буду скоро огурцы сажать!

Анна Горобцова, директорка ТОВ «Прайм-Тайм»:

– Зранку – у лікарні, у татка. Потім працюю вдома, виставляю новини на сайті. І лише ввечері можу щось переглянути. Серіали «Коли ми вдома», «Друзі», «Секс у великому місті», «Кістки». Дома не так багато книжок. Зараз знайшла четверту частину фантастичного роману Террі Брукса «Нащадки Шаннари». І чудово, що мешкаємо в приватному секторі. Тож можу, але не так щоб сильно хочу, зайнятись квітами, а ввечері вчора посмажили шашлики. І чесно, це мабуть було вперше за все життя, що мій чоловік смажив шашлик лише для нашої родини. Тож не можу сказати, що ми дійсно повністю самоізолювались (бо до татка все одно їздимо, а чоловік ходить на роботу, бо вся поліція переведена на посилений режим роботи). Але зараз значно більше часу на настільні ігри з дитиною – «Джанга», «Уно», «Монополія». Періодично згадуємо з Сашунькою (доньці 9 років) про уроки… але, мабуть, не так часто, як хотілось би вчителям.

Елена Сильченко, менеджер в магазине мебели:

– Треба завжди шукати плюси. У період карантину деякі люди пропонують онлайн-тренінги безкоштовно. Я залюбки користуюся цією нагодою й поповнюю свої знання у сфері адміністрування соцмереж. Також в моїх планах є місце цікавим книгам. Влітку у Львові придбала чотири нові книги, в потязі прочитала одну, а інші відправилися на полицю. Три інших буду читати, поки сиджу вдома. Це «Теплі історії до кави» Надійки Гербіш, «100 експрес-уроків української» Олександра Авраменка і «Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів» Вільяма Зінсера. А ще я продовжую працювати вдома, консультую людей по телефону з питань підбору меблів, приймаю та оформлюю замовлення. Найважливіше заняття на карантині – це мої діти. Потрібно приділити час навчанню. Але ж розваги ніхто не відміняв! Дістали стареньку бабусину швейну машинку, вчора шили багаторазові маски. Дівчата робили форми, спочатку на папері, потім із тканини, а я вже зшивала. Будемо ще й готувати разом, дітям це цікаво. Важливо, коли це разом! Передивимося улюблені фільми, «Поліанна» та «Гаррі Поттер» і ще щось новеньке. І ще в планах поповнити наш сімейний фото- та відеоархів. Мені дуже хочеться, щоб люди в цей період усвідомили, яке то велике щастя – побути разом вдома та насолодитися спілкуванням з рідними. Адже це найважливіший «плюс» у цій історії.