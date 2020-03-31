Ажиотаж закончился?

В первые же дни после объявления в Украине карантина в связи с пандемией коронавируса по давно сложившейся у нас традиции в магазинах начался бешеный ажиотаж. И снова, как и раньше, отдельные магазины резко поднимали цены, – по собственному опыту знали, что все равно купят.

Вот уже скоро месяц, как мы живем в условиях карантина, и «УЦ» решила промониторить цены в нескольких торговых сетях Кропивницкого. Журналист надела маску и одноразовые перчатки и отправилась за покупками.

Начнем с так называемого борщевого набора. Свекла стоит сейчас около 5 гривен за килограмм, морковь – 5 с копейками, капуста – 6-7 гривен. Подорожание есть, но буквально на копейки. Больше всего выросли в цене картофель (до 14-16 гривен по сравнению с докарантинными 9-10 гривнями) и лук (17-19 грн). Правда, многие, очевидно, забыли весеннюю эпопею 2019 года, когда за килограмм репчатого лука просили по 30-40 гривен. Повторяется и чесночый бум: прошлогоднего чеснока в магазинах мы не заметили, зато есть молодой – по 130 и более грн/кг. Не будем высчитывать проценты, а просто отметим, что борщ стал дороже, но не настолько, чтобы перейти в разряд праздничных деликатесов.

Проходя мимо фруктово-овощных раскладок в супермаркетах, мы отметили резко подскочившие в цене (от 65 до 90 гривен за кило) лимоны. Имбирь, на цену которого, говорят, даже смотреть страшно (по 200-300 грн), мы не заметили. Очевидно, расхватали еще до подорожания, а завоз в условиях закрытых границ невозможен. Кстати, прочие цитрусовые и тропические фрукты, богатые витамином С, как и лимоны, остались в той же цене. Так что ешьте киви и апельсины! Наших яблок тоже более чем достаточно, и цена на них не изменилась. Да, практически в два раза подешевели свежие огурцы (35-40 грн/кг), помидоры – чуть дороже 40 гривен, а редис и вовсе по 28 с копейками за кило.

Перейдем в отдел бакалеи. Если в первые дни там были практически пустые полки с редкими пачками дорогих итальянских макарон, то теперь ситуация изменилась. Макароны – от всяческих украинских спагетти по 13-17 гривен за пачку до более дорогих. Выбор – на любой вкус и кошелек. Крупы практически не выросли в цене, за исключением гречки. Но и здесь страшилки с ценниками по 45-50 грн не найдешь. Гречневая крупа нынче в среднем по 33-34 грн за килограмм. Есть фасованная и развесная. Кстати, последний раз буквально накануне начавшегося ажиотажа она стоила 23-26 гривен. Сахар, который тоже расхватывают в моменты паники в первую очередь, в одной из торговых сетей как был 12,99 грн/кг, так и есть. В других магазинах тоже вполне доступные цены – от 12 с копейками до 15 грн. Те, кто часто печет, тоже практически не пострадали: мука от 8 с копейками до 10 с хвостиком за кило. Соль, спички, чай, кофе – все на прилавках практически в том же ассортименте.

Масло сливочное и растительное, всяческие другие молочные продукты тоже в наличии и в прежнем ассортименте. Как и прежде, на многие продукты действуют акционные цены, и можно купить их по скидке. Мясо и мясопродукты также в цене не изменились. Приятно удивило то, что, несмотря на приближающуюся Пасху, яйца даже дешевеют – 11,90 за десяток.

Ну а теперь – о главнейшем в мире товаре, который разбирали упаковками и за который буквально дрались: о туалетной бумаге. Кстати, ни в одной стране мира (а ажиотажный спрос на нее был везде!) никто не может объяснить причину этой туалетнобумажной истерии. Так вот ситуация на сегодня такова: этого товара на полках предостаточно – от самой дешевой до самой дорогой. Есть в продаже и влажная туалетная бумага, и влажные салфетки в разных упаковках, и некоторые дезинфицирующие средства, которые в первые дни также пользовались ажиотажным спросом.

Такова ситуация с продовольственными и непродовольственными товарами в магазинах Кропивницкого. Что касается аптек, то выяснить цены на самые востребованные товары не удалось: масок нет, широких бинтов нет, марли нет, нет также спирта и всевозможных антисептиков, парацетамола и содержащих его лекарств также нет. Поэтому, наверное, и хватает народ лимоны и имбирь и переходит на бабушкины травки.