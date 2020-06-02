Нелегкая легкая форма

Если помните, еще в №14 от 2 апреля 2020 г. в «УЦ» было опубликовано интервью «Теперь я знаю, что такое ад!» с Натальей Введенской, перенесшей очень тяжелое воспаление легких, вызванное коронавирусной инфекцией. Это было в самом начале эпидемии в нашей стране, и многие тогда понятия не имели, насколько серьезно это заболевание. Спустя два месяца мы решили продолжить тему.

Теперь большинство из нас уже знает, что КВ-заболевание может проходить в бессимптомной, легкой или тяжелой формах. О бессимптомной и писать особо нечего, об ужасах тяжелой формы мы уже рассказали, теперь решили выяснить, что такое легкая форма болезни и такая ли она легкая на самом деле.

Моя собеседница – молодая женщина – живет в Кропивницком, работает фрилансером, в основном ее работа связана с Интернетом. Она действительно перенесла коронавирусную инфекцию в легкой форме, даже справка есть. Представляться читателям «УЦ» она не захотела по уважительным, с ее точки зрения, причинам: во-первых, не любит публичности, а во-вторых, у ее знакомой, тоже переболевшей коронавирусом, были в связи с этим серьезные проблемы с неадекватными соседями. Поэтому мы решили, что в интервью она будет Еленой.

– Лена, до того, как у вас началась вся эта эпопея, вы что-то знали о коронавирусе?

– Да, конечно. Информации в Интернете очень много, и со знакомыми медиками общалась…

– Давайте начнем с самого сначала. Вы вообще предполагаете, где заразились?

– Знаете, единственные места, куда я ходила, – это магазин и улица, но, опять-таки, по дороге в магазин. Общественным транспортом не пользовалась. Ни с кем особо не контактировала.

– Как началось ваше заболевание?

– 17-го апреля возникло ощущение просто невероятной слабости. Это был выходной. Я просто весь день проспала, совершенно неожиданно для себя. Не было ни желания, ни сил что-то делать, даже пошевелиться. На следующий день возникли боли в области почек. Обратилась в больницу, сделали УЗИ. С почками проблем никаких не было. Поднялась температура – 37,2-37,30С. А затем начали очень сильно болеть мышцы и поясница – ощущение, вроде тебя палками избили. Кроме вот этого, ни насморка, ни кашля, ни одышки не было.

– И как вы справлялись с этой болью?

– Принимала «Парацетамол». Сначала купила «Канефрон», пару дней попила. Эффекта не было никакого. Поэтому решила дальше его не продолжать, тем более что на УЗИ проблем с почками вообще не было никаких. Но температура держалась 37,5*С где-то в течение недели.

– Мысли о коронавирусе возникали?

– Нет, потому что не было тех симптомов, о которых читала и слышала ранее. Но где-то дня через 4 совершенно случайно поняла, что не чувствую запах и вкус.

На вкус я особо не обращала внимания, думала, слабость, температура, поэтому вот какое-то такое ощущение – не в своей тарелке. Но – все несчастья сразу – соседи канализацию затопили, и надо было хлоркой мыть ванную и туалет. Дочка начала говорить: «Мама, ты слышишь, какой запах?!» И тут я поняла, что не слышу, какой запах, совсем. Мы начали вдвоем тестировать друг друга. Я перенюхала спирт, хлорку, духи, все, что дома было, что могло дать концентрированный запах. Ничего, вообще!

– И тогда возникло первое подозрение?

– Да, вот тогда возникло подозрение, крайне стойкое подозрение. Дней через пять после начала мышечных болей.

– Что вы предприняли после того, как запах ушел?

– После того, как запах ушел, – ничего, продолжала находиться на самоизоляции, потому что в больницах и так переполнено, а, в принципе, показаний для госпитализации-то у меня не было. Проконсультировалась с семейным врачом. Затем поехала в больницу, сделать компьютерную томограмму. Наслушалась, что часто бывает так: воспаление легких есть, а изначально симптомов никаких нет. Сделали компьютерную томограмму. Чистая, пневмонии нет. Сделали тест на Covid-19. Тоже отрицательно.

Потом где-то еще неделю было стойкое ощущение слабости. Чувствовала только одно желание: можно, я полежу немножко? Вкус и запах начали возвращаться где-то через 3,5 недели.

– А в какой же момент вам поставили диагноз?

– Дело в том, что COVID-19 по факту мне признали через месяц. Каким образом? Значит, результат первого теста у меня был отрицательный. Но, когда через месяц я сдала анализ ИФА, на наличие уже антител к коронавирусу, вот тогда подтвердилось, что он у меня был.

– В общем, задним числом…

– Да.

– Ваше течение болезни можно считать легким?

– Я думаю, да. Учитывая, что у меня в принципе ни пневмонии, ни кашля, никаких сопутствующих осложнений, ничего такого не было.

– Говорят, что это только первая волна пандемии. Какие-то выводы вы для себя сделали?

– Меры предосторожности в любом случае необходимо соблюдать. Нужно контролировать социальную дистанцию, надевать маску, находясь в помещениях, по возможности, исключать контакты в транспорте, больше ходить пешком для того, чтобы меньше пересекаться с большими скоплениями людей. Мыть руки, но это общепринятые санитарно-гигиенические нормы.

– Последний вопрос: на что похоже заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией?

– Ни на что. Ни на что, потому что поначалу думаешь, вот это почки побаливают, потом вроде спину потянуло… Стоп, а где же я ее потянуть могла?! А потом понимаешь, что ни на что оно не похоже вообще.