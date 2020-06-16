«Міська влада Кропивницького має взяти на себе фінансування двох притулків для тварин-безхатьків»

Секретар міської ради Кропивницького Андрій Табалов відвідав притулок для безхатніх тварин ветеринарно-реабілітаційного центру громадської організації захисту тварин «БІМ».

Очільник депутатського корпусу ознайомився з умовами перебування тварин у притулку, спільно з волонтерами окреслили обсяги робіт, які необхідно виконати на території, та визначили коло проблем, з якими зоозахисникам доводиться мати справу щодня. Також Андрій Табалов привіз кілька мішків крупи для приготування їжі підопічним притулку.

Секретар міської ради вже давно переймається проблемою безпритульних тварин у Кропивницькому. Він особисто допомагав придбати матеріали для паркану навколо притулку «Щасливий пес» і разом з активістами встановлював його. Крім того, Андрій Табалов підтримав зоозахисні організації, коли вони подали петицію до міської ради з проханням надати фінансування притулкам, які підтримують свою діяльність тільки завдяки небайдужим кропивничанам.

– Наразі тут мешкають понад 300 тварин, ними опікуються 12 волонтерів. Притулку допомагають небайдужі кропивничани: хто їжею, хто грошима. Але цього все одно мало, – розповіла голова громадської організації захисту тварин «БІМ» Катерина Дорош. – Щомісяця на утримання та лікування тварин треба близько 70 тисяч гривень, тільки на щеплення необхідно 45 тисяч гривень. Для нас це непосильна сума, притулок постійно в боргах.

Секретар міської ради зауважив, що нині волонтери працюють на «розрив». Активістам доводиться самостійно утримувати притулок, доглядати хворих тварин, у той самий час їм треба постійно шукати кошти на всі потреби чотирилапих.

– У цій ситуації я бачу єдиний правильний вихід – міська влада має взяти на себе фінансування двох притулків для безхатніх тварин, якими опікуються зоозахисні організації «БІМ» та «Щасливий пес», – наголосив Андрій Табалов. – Я особисто наполягатиму, щоб у бюджет міста на 2021 рік заклали необхідну суму коштів на харчування притулківських котів та собак. Крім того, задля безпеки чотирилапих і людей, які живуть поруч, міська влада має встановити паркан навколо притулку «БІМ». Для «Щасливого пса» ми з активістами минулого року такий паркан вже змонтували.

Андрій Табалов звернув увагу на велику потребу вольєрів для притулку ГО «БІМ». Посадовець відзначив, що вже є досвід перемоги подібного проєкту в конкурсі «Громадський бюджет», який подавали представники громадської організації «Щасливий пес», і цього року в притулку за кошти бюджету участі будуть встановлені нові вольєри. Таким самим шляхом Андрій Табалов запропонував піти волонтерам з організації «БІМ».

Найближчим часом секретар міської ради відвідає з робочим візитом притулок для безхатніх тварин «Щасливий пес».

Єкатерина Латишева.