Возвращение «Азартклуба»

Наверняка всем уже надоел сплошной негатив последних месяцев: коронавирус с тотальной самоизоляцией, финансовый кризис, вызванный пандемией COVID’а, полицейский произвол, причем не только у нас, но и в казавшейся многим вполне благополучной Америке… Этот перечень можно продолжить, но мы не будем этого делать, а предложим вам отвлечься от проблем и заняться вполне конкретным и нескучным делом. Мы решили возродить «Азартклуб»!

Первые выпуски «Азартклуба» вышли еще в 1997 году! Готовил их наш журналист Геннадий Рыбченков. Потом его сменили Оксана Гуцалюк и Ольга Березина. Были обычные еженедельные сканворды, а также конкурсные задания с призами и подарками. Есть читатели, которые играли с нами более 10 лет, постоянно приходили в редакцию на подведение итогов призовой игры, да и просто так – поболтать пару минут, и мы до сих пор встречаемся с ними, как с очень хорошими давними друзьями.

Как будет проходить новая игра «Азартклуба» и кто будет готовить задания? Новым шефом АК станет Андрей Флоренко – опытнейший игрок в «Что? Где? Когда» и вообще очень эрудированный человек. Игра будет состоять из 6 тематических туров. Необходимо выполнить задания, заполнить купон ответами, вложить его в конверт и отправить почтой в редакцию. Можно отправить ответы также по электронной почте. Ну и еще одно новшество: задания «Азартклуба» можно будет найти даже в «Фейсбуке»! За каждый правильный ответ начисляется один балл. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Наградой станет ценный подарок! Возможно, мы даже как-то зашифруем его в одном из заданий. Еще несколько игроков с большим количеством баллов, как и раньше, получат подписку на «Украину-Центр».

Ну что ж, первый выпуск АК посвящен кино. Открываем страницу – и за работу!

Тур №1.

Будет непросто. Приятного досуга!