Все повертається, або Культурна програма після карантину

Жорсткий етап карантину закінчився, і до роботи нарешті поступово повертаються майже всі заклади й осередки культури та мистецтва: театри, музеї, бібліотеки, філармонії. На які цікаві заходи найближчим часом очікувати кропивничанам, з’ясовувала журналістка «України-Центр».

Театр Кропивницького

З послабленням карантину в Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Марка Кропивницького закипіла робота: активно готуються три прем’єри, і актори репетирують на трьох майданчиках.

«Театр вирішив здійснити нову сучасну постановку “Наталки Полтавки” – класичну історію вірності та кохання. Це буде сучасний український мюзикл і ще одна візитівка театру. Акторський склад повністю оновлено, і у виставі переважно задіяна талановита молодь. Режисуру здійснює молода режисерка, випускниця Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого Вікторія Шевченко в тісній співпраці з головним режисером – заслуженим діячем мистецтв України Євгеном Курманом. Художник-постановник – відомий український митець Борис Фірцак.

Окрім цього, під художнім керівництвом Євгена Курмана на малій сцені здійснює постановку філософської драматичної поеми Лесі Українки “На полі крові” Євген Скрипник, актор театру й лідер гурту “Ефір”. Філософська драма вимагає незвичайного сценічного втілення, і Євгенові вдалося знайти цікаві підходи до твору геніальної Лесі Українки. У проєкті також зайняті актори театру Олександр Малахатько та Антон Адаменко. Також на фінішну пряму вийшли репетиції вистави “Кохання панночки” за п’єсою Марка Кропивницького та повістю Миколи Гоголя “Вій”. Музичні номери у виставі виконуватимуться вживу, у супроводі оркестру театру. Ми переконані, що ця робота прославлятиме край корифеїв і стане високорейтинговою в масштабах українського театру», – анонсувала на своїй сторінці у «Фейсбуці» Інна Додонова, завідувачка літературно-драматургічною частиною театру.

Обласна філармонія

Перші філармонійні концерти після завершення карантину будуть присвячені Дню медичного працівника та Дню Конституції. Офіційне відкриття 76-го концертного сезону очікується в жовтні, хоча де-факто творчі колективи філармонії розпочнуть свою гастрольну діяльність уже в серпні. З вересня ж планується проведення концертів гастролюючих колективів – таких, як Національний балет «Сухішвілі», «Ліга Сміху», Національна капела бандуристів ім. Г. І. Майбороди та інші.

«З одного боку, режим карантину суттєво скоригував графіки наших репетицій та концертів. Але, водночас, колектив досить швидко адаптувався до специфіки дистанційної роботи та навіть знайшов у цьому додатковий творчий ресурс. Наприклад, чималим джерелом творчого натхнення та покращення майстерності для артистів стала унікальна можливість відкритого доступу в Інтернеті до програм кращих світових концертних залів та оркестрів. Звісно, оперативно було налагоджено проведення репетицій через систему ZOOM, у тому числі й репетицій з дітьми. До речі, Дитяча філармонія теж максимально активно готується до відкриття нового сезону в жовтні. Саме тоді планується церемонія нагородження переможців конкурсу “Відкриваємо нові таланти” – культурно-мистецького проєкту Кіровоградської обласної філармонії спільно з Департаментом культури, молоді та спорту КОДА та Управлінням освіти і науки КОДА. Наразі триває онлайн-процес відбору відео­пропозицій від учасників цього проєкту, територіально Кропивницький вже надав свої матеріали, чекаємо пропозицій і від дитячих колективів області.

Форс-мажори в усьому світі не вплинули й на нашу традицію ретельно моніторити знакові події фестивального міжнародного руху. Є світла новина для прихильників академічного театру музики, пісні і танцю “Зоряни” – цей славетний колектив отримав пропозицію щодо участі у престижному конкурсі в Болгарії (м. Софїя) в онлайн-режимі й буде презентувати Україну серед інших 24 країн. Результати нашого інтенсивного пошуку та мистецьких інсайтів кіровоградські глядачі, сподіваємось, зможуть оцінити вже зовсім скоро, коли історична й заслужена зала обласної філармонії зрештою запрацює у звичному режимі», – пояснює Оксана Петрівна Буртова, в.о. директора Кіровоградської обласної філармонії.

Бібліотека Чижевського

Під час карантину Кіровоградська обласна наукова бібліотека імені Дмитра Чижевського проводила віртуальні книжкові виставки, челенджі, вікторини, флешмоби та веб-конференції, а з 10 червня вона повертається вже до більш звичного режиму роботи. Щоправда, з певними карантинними обмеженнями: культурні заходи проводитимуться лише за умови «1 людина на 5 метрів квадратних», книжки видаватимуться й прийматимуться в пакетах, а працівники та відвідувачі мають бути в масках.

«Бібліотека повертається до нормальної роботи. Найближчим часом плануються невеликі презентації книжок Олександра Колотухи та Романа Любарського. У відділі мистецтв можна буде переглянути дві виставки вінницьких художників Аліни Славгородської та Михайла Токаря “Барви рідного степу”. 5 березня ми її відкрили, а незабаром закрилися на карантин, тож ці роботи майже ніхто не встиг побачити. Зараз ми будемо проводити більше індивідуальних та “сімейних” екскурсій на тему жанрового живопису. Ці дві виставки експонуватимуться приблизно до середини серпня», – розповідає Світлана Ушакова, завідувачка відділом мистецтв бібліотеки імені Дмитра Чижевського.

Обласний художній музей

У вівторок, 9 червня, у Кіровоградському обласному художньому музеї пройшла перша творча зустріч після карантину в рамках закриття виставки художніх робіт «Кримська сюїта» членів Міжнародної професійної спілки художників Костянтина та Світлани Шаповалових. Також 9 червня до Міжнародного дня друзів у музеї представили виставку «Людина без друзів – що дерево без коріння».

Окрім цього, 19 червня відкриється пам’ятна експозиція скульптур, медалей і художніх творів талановитого художника, медальєра, журналіста та письменника Андрія Німенка до 95-річчя з дня народження митця (1925-2006 рр.).

21 червня також відкриється виставка, присвячена Дню батька в Україні, а 22 червня – експозиція до Дня Скорботи й надання почестей пам’яті жертв війни в Україні.

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

Першими із запланованих після карантину заходів у краєзнавчому музеї будуть виставки до Дня скорботи 18 червня та до Дня Конституції України 25 червня. 2 липня планується захід, приурочений до 165-річчя від дня народження археолога Володимира Ястребова, а 22 липня – до дня народження Володимира Винниченка. Наприкінці серпня в стінах музею також буде проведена тематична виставка до Дня незалежності України.

Зараз у музеї можна переглянути стаціонарні виставки відділів природи та історії, а також нещодавно відреставровані твори з колекції Ільїна.

Меморіальний музей М.Л. Кропивницького

До 180-ї річниці з дня народження Марка Кропивницького в меморіальному музеї фундатора українського професійного театру відкрилася стаціонарна виставка з нових надходжень від родини Кропивницьких-Рябових. В експозиції презентовано унікальні сімейні світлини з життя та побуту родини Марка Лукича, особисті речі та чарівні дрібнички, що прикрашали побут письменника.

Художньо-меморіальний музей О. О. Осмьоркіна

Поки роботу відновили лише обласні музеї, а міські ще й досі працюють у дистанційно-віртуальному режимі. Хоча музей Осмьоркіна ще закритий для своїх відвіду­вачів, ми поцікавилися в його директорки, які заходи плануються найближчим часом після виходу з карантину.

«Вже п’ятий рік поспіль ми проводимо художній конкурс “Молодіжна палітра” імені Леоніда Бондаря, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Вручення нагород зазвичай відбувається 1 червня. Але цього року ми відтермінували його проведення. Організовувати в онлайн-форматі ми його не хотіли, адже учні та студенти зазвичай отримують не лише дипломи та подяки, а ще й різні подарунки для творчості від міської ради: фарби, альбоми тощо. Тому попередньо ми плануємо провести цей конкурс та пов’язані з ним урочистості до Дня художника (у другий тиждень жовтня). Також плануємо виставку до Дня міста, і, можливо, 1 липня буде урочисте вручення обласної премії до Дня архітектури», – розповідає Віта Василівна Чернова, директорка музею.