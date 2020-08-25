Смотрите, кто пришел

В последние дни в области произошло несколько интересных кадровых назначений и перестановок. Новым директором областной научной библиотеки имени Чижевского стала Валентина Животовская, до этого она руководила Управлением культуры областной государственной администрации. Мы поинтересовались у Валентины Григорьевны причинами смены места работы.

– Я отдала 8 лет работе в управлении культуры и считаю, что свои задачи выполнила. Раньше было руководство, которое нас понимало, шло навстречу, было реализовано множество проектов. А сейчас ситуация изменилась, поэтому я решила вернуться в родную для меня библиотеку. Я в ней проработала 20 лет, из них почти 10 на посту заместителя директора. Было очень интересно работать в библиотеке всегда. При мне начиналась компьютеризация библиотеки, оцифровка книг и многое другое.

Для меня эти стены родные. Готовим много разных интересных проектов. Конечно, карантин повлиял на нашу работу и показал, что не все читатели могут, так сказать, физически посещать библиотеку. Поэтому продолжим работу над созданием цифровой библиотеки. Вот недавно оцифровали уникальное первое издание Николая Пирогова «Быть хирургом. Записки старого врача», скоро оно появится в доступе. Понимая, что у молодежи сейчас наиболее популярен «Инстаграм», мы завели на нем свою страницу, будем активно работать.

Большую работу ведем в связи с пятидесятилетием нашего известного театрального фестиваля «Вересневі самоцвіти». Начиная с приезда писательской делегации во главе с Олесем Гончаром, тогда и было принято решение о проведении фестиваля, и заканчивая последними публикациями. Кстати, и в вашей газете, и именно ваши авторские статьи. Газету мы выписываем, читаем и другим рекомендуем. Ждем вас в любое время.

Наталья Агапеева (на фото), в недавнем прошлом директор областного краеведческого музея, возглавила областную филармонию. Она буквально за сутки до выхода номера в печать приступила к новой работе. Попросила о комментариях немного позже, когда больше освоится, узнает обстановку и т.д.

Кстати, и художественный руководитель филармонического коллектива «Зоряне» Антонина Червинская сказала «УЦ»: «Как судить о работе человека, если он еще не приступил к ней? Конечно, мы прекрасно знаем Наталью Юрьевну много лет, но комментировать пока рано».

И еще о назначениях – и.о. директора краеведческого музея назначена Ирина Смаглюк, она с 2013 года работает в музее.