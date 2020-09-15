Воспитательный момент?

Как-то так получилось, что наш город дважды подряд прозвучал с экранов центральных СМИ в негативном ключе. И оба случая связаны с директорами кропивницких школ. Одна из них устроила смертельное ДТП на пешеходном переходе, вторая написала заявление в полицию на своих (!!!) учеников, якобы испортивших школьное «майно».

Cегодня поговорим о втором случае. Пользователи соцсетей наверняка в курсе, потому что весь Интернет просто гремит, а вот читателям коротко опишем ситуацию.

В прошлое воскресенье в одной из соцсетей появилась публикация Елены Глуханчук, отрывок из которой мы приводим без изменений: «Три дні моя дитина зі своїми товаришами оббивала пороги адміністрації Балашівської гімназії номер 23 – на території школи, в замкнутій аварійній будівлі, нічим не огороженій (але то вже інша історія), кричить голодне маленьке кошеня! На дітей не звертають жодної уваги! Не вживають жодних дій! На третій день бездіяльності директора гімназії діти йдуть на відчайдушний вчинок і вирішують самостійно визволити тваринку! Розгледівши діру в покрівлі (була відсутня одна шиферина), донька піднімається на дах, щоб зазирнути в середину, її товариш відсуває лист заліза, який був приставлений в якості воріт, починають “рятувальну операцію”. А далі почалось… Сторож разом з техпрацівницею з криками накинулись на дітей та почали їх звинувачувати у взломі та нанесенні збитків! На пояснення дітей та свідків не реагували! По вказівці директора затримали дітей та викликали поліцію». Этой публикацией активно делились пользователи «Фейсбука», комментов были сотни, и основная масса – в защиту девочки и ее друзей.

Не проходит и дня, чтобы на том же «Фейсбуке» не появилась хоть одна публикация о подброшенных в и без того переполненные приюты или выброшенных на помойку новорожденных котятах и щенках. Наши сердобольные люди боятся стерилизовать своих домашних питомцев, придумывая миллион причин типа «нельзя идти против природы» и при этом берут грех на душу, когда топят или выбрасывают их потомство на улицу. А потом они же активно возмущаются, что в городе полно бродячих собак и что кто-то кормит уличных котов. А сколько публикаций о жестоком обращении взрослых и даже детей с животными! И вдруг – совершенно противоположный поступок подростков, пытавшихся спасти маленькую кошачью жизнь…

Согласитесь, по большому счету, проблема не стоила выеденного яйца. При первом же обращении детей к администрации школы директор могла дать ключи от этого строения кому-то из сотрудников – той же техничке или завхозу – и попросить открыть его и посмотреть, что там внутри. Это заняло бы от силы пять минут, и школа не позорилась бы на всю Украину. Вместо этого решение проблемы растянулось на несколько дней, и дети пошли сами освобождать котенка из плена. Счастье, что никто из них не пострадал, иначе последствия могли бы быть очень плачевными именно для администрации школы. Вместо этого директор написала заявление на своих учеников в полицию, мотивируя это так: «Я хочу, щоб діти бачили, що є поліція, що шкодити не можна, що потрібно поводити себе… якщо граємося – граємося…» В полиции подтвердили факт такого заявления.

А теперь давайте рассуждать. Дети проявили свои лучшие человеческие качества, пытаясь спасти несчастное животное. Их ошибка в том, что не попросили помощи у кого-то из родителей (хотя я думаю, что вряд ли это изменило бы ситуацию). Что должны были сделать педагоги во главе с директором? Во-первых, немедленно вызвать родителей и предложить им восстановить якобы поврежденное имущество (кстати, от пользователей ФБ поступали предложения за свой счет сделать это), а детей похвалить, возможно, и перед всей школой, за чуткость и доброту и отметить, что в следующий раз не следует так рисковать. Во-вторых, привести в порядок расположенные на территории школы строения, чтобы не только кошки, но и ни одна мышь туда не проскользнула бы. Вместо этого – не очень хорошая всеукраинская известность по пустячному поводу…

А что же спасёныш? Двухнедельный котенок, которого назвали Винни в честь застрявшего в норе медвежонка Винни Пуха, живет теперь в семье своей спасительницы, активно познает мир и каждые два часа кормится молочной смесью из шприца. Живи, малыш!

P.S.: В конце минувшей недели конфликт вокруг спасенного котенка нашел свое завершение. Директор школы забрала свое заявление из полиции и объяснила маме девочки, что все мы – люди, все можем ошибаться. Однако родители уже забрали документы и перевели дочь в другую школу. Спасенный же котенок подрастает и радуется жизни.