Водолечебница раздора

Помните русскую дореволюционную классику? Каждый уважающий себя господин тех времен, кроме уж совсем обломовых, ездил отдыхать и подлечиться в Европу «на воды». Поверьте, в ХІХ веке название Баден-Баден было гораздо известнее, чем Елисаветград. Тургенев, Чехов, Толстой, Достоевский, Гончаров поправляли здоровье на этом немецком легендарном курорте, не говоря уж о всяких князьях Волконских, Трубецких и членах монаршей фамилии. Главный европейский курорт в истории Российской империи. А Карловы Вары (Карлсбад)?! Там поправляли здоровье Гоголь, Вяземский и т.д.

А вот из Елисаветграда не так много людей ездило на эти суперкурорты, потому что у нас была своя водолечебница, доктора Гольденберга. И это несмотря на отсутствие именитых источников минеральных и термальных вод, как в Баден-Бадене и Карлсбаде. Кстати, клиника Исаака Абрамовича в то время называлась «водо- и электролечебница Гольденберга». А построено здание по проекту нашего знаменитого архитектора Якова Паученко.

Из «электрических» процедур, насколько известно, в клинике в основном практиковали ультрафиолетовое облучение, то, что с советских времен зовется УФО. А также что-то подобное электрофорезу – процедуре, эффективность которой до сих пор не доказана.

По неподтвержденным данным, в клинике практиковали дарсонвализацию – воздействие на отдельные участки тела больного слабым импульсным переменным током высокой частоты и высокого напряжения. Очень модное было дело в конце ХІХ века и сегодня, кстати, применятся в косметологии, и не только.

Но самыми популярными в лечебнице были лечебные ванны и аэротерапия – воздушные ванны по-простому.

Исаак Абрамович Гольденберг был секретарем Елисаветградского медицинского общества. Называл себя «врач по нервным болезням».

Здание его лечебницы по праву считается одним из самых интересных в центре города, обладает особой, уникальной эстетикой. Одни двери в нынешнюю 3-ю больницу чего стоят! Просто неповторимы.

Парадный вход в здание сегодня закрыт, перегорожена часть тротуара – «опасность обрушения». Действительно, на балкон со стороны улицы Пашутинской страшновато смотреть.

Войти в больницу можно со двора. И первая же дверь, которую вы видите, четко говорит об истории здания: «Ванный зал». Потом вам попадается «Молитвенная комната», в которой уже не молятся. Внутри сразу видно, что здание, мягко говоря, требует ремонта. Это несмотря на то, что деревянных балок, самого слабого и опасного элемента дома, невооруженным глазом не видно. Из-за этих балок и других элементов у больницы всегда были конфликты с пожарными инспекторами, хотя горсовет не раз выделял деньги на сигнализацию и т.д. Ну и с крышей здания совсем беда. Ремонт, причем самый капитальный, назрел.

И вот сегодня вокруг здания разгорается не то чтобы скандал, а некое его карикатурное подобие.

Из-за аварийного состояния часть медиков из 3-й больницы выселили и перевели в так называемую рудовскую больницу, официально она называется СМСЧ-19, Специализированная медицинско-санитарная часть №19. Создана она была на деньги урановых шахт, и когда ее создавали, с деньгами у них все было хорошо. Специализировалась на профессиональных болезнях шахтеров – эмфизема, силикоз и т.д.

Потом с проблемами сначала у угольных, а потом и урановых шахт возникли проблемы и у больницы, ее прикрыли. И вот в нее вернулась жизнь. Кстати, перевести туда больницу №3 решено было еще в 2011 году, когда городом и его медициной руководили совсем другие люди.

Помещения этой больницы гораздо больше приспособлены для оказания современной медицинской помощи. Потому что, как ни старайся, из ванного зала современную операционную, да и манипуляционную, трудно сделать.

Реально с этой больницей всего одна серьезная проблема – не очень удобно добираться, если нет машины. Ну так и до онкодиспансера тоже не очень, как и до десятков других нужных объектов, от огородов до кладбищ. Это особенности жизни в немаленьком городе.

Больницы №3 на самом деле давно нет. Много лет она официально называлась «Центральная городская больница», второй стационар. Первый стационар Центральной городской больницы находится всем известно где – на Валах. В феврале прошлого года как юридическое лицо она была буквально «припинена», а на ее базе создано коммунальное некоммерческое предприятие «Центральна міська лікарня Міської ради міста Кропивницького».

На днях одно издание, близкое к известному общественному деятелю Артему Стрижакову, опубликовало статью, где говорится, что нынешний городской голова Андрей Райкович намеренно переводит больницу в здание СМСЧ-19, а исторический особняк в самом центре города якобы обещан каким-то неместным торговым людям под коммерческое заведение. А здание, мол, уже не на балансе города, его типа ни в каких документах нет. Хотя в реестре памятников архитектуры внесено не просто одно здание бывшей водолечебницы Гольденберга, а комплекс из трех зданий – лечебница, лаборатория, столовая. Кстати, бывшие лаборатория и столовая, судя по внешнему виду, слова доброго не стоят, простяцкие помещения, разве что очень старые (они находятся во дворе больницы).

Андрей Райкович все обвинения опроверг. По телевидению заявил, что здание сохранит свою медицинскую специализацию, «і лише громада вирішить в подальшому історію цього приміщення».

Громада, а давайте решать? Вот, по большому счету, согласитесь – а так ли обязательно в этом ужасно неприспособленном, без лифта и со сплошными ступеньками, помещении быть больнице?

Ремонт здания под медицинские нужды обойдется городу ненамного дешевле, чем арка под железнодорожным мостом. Ремонтировать памятники архитектуры имеют право только специально лицензированные компании, у нас таких по сути нет, надо будет каких-то киевлян привлекать.

Реставрировать все равно надо, это наше бесценное наследие Якова Паученко. Но под больницу ли? А может, передать здание краеведческому музею, который по соседству? У него в запасниках хранятся тысячи экспонатов, которые мы не видим лишь по причине дефицита площади в бывшем доме Барского.

Там может быть прекрасная люксовая гостиница. Или центр развития туризма, как во Львове – там он в историческом особняке, занимается привлечением туристов в город. Передать здание, так сказать, по наследству можно синагоге – эта община найдет применение зданию и деньги на его ремонт. Может, создадут музей евреев Елисаветграда – Кировограда – Кропивницкого, ведь евреев когда-то у нас было до 40%. Да много еще есть вариантов для такого особняка. Вот только решать его судьбу надо в «безвыборный» период…