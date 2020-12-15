Спасение умирающих – дело самих умирающих?

Уже больше месяца аптеки Кропивницкого не отпускают по бесплатным рецептам инсулин, который жизненно необходим больным диабетом. И ладно бы его просто не было в городе. В аптеках отвечают, что инсулина вполне достаточно, но выдавать его не имеют права – «нет финансирования и когда будет, неизвестно». Итак, для начала за комментарием мы обратились в управление охраны здоровья Кропивницкого горсовета.

Вот что нам рассказала по телефону начальник финансово-экономического отдела горздрава Любовь Григорьевна Потоцкая:

– Я відповідаю абсолютно конкретно: з фінансуванням ніяких проблем немає. Воно іде згідно затверджених кошторисних призначень, доведених і затверджених у бюджеті. Минулого тижня було профінансовано за грудень. Тобто відбулося стовідсоткове фінансування за 2020 рік.

Проблема не в фінансуванні, а в тому, що доведені й затверджені кошторисні призначення, бюджетні асигнування на інсулін протягом року не забезпечують потреби міста. По розрахунку для того, щоб місто було забезпечено інсуліном, потрібні 16 мільйонів. Доведено й затверджено Кабінетом Міністрів 11,7 млн. З міського бюджету протягом року виділено 1,3 мільйона. Зараз коштів немає.

Ми неодноразово звертались у Верховну Раду, Бюджетний комітет Верховної Ради, до прем’єр-міністра, міністра охорони здоров’я, голови облдерж­адміністрації й показували ту реальну ситуацію, яка склалася. У минулі роки місто виділяло трошки більше грошей, а зараз, у зв’язку з ковідом, такої можливості немає, адже хворим, які лежать в лікарні на Валах, конче потрібен кисень. Тож ми опинились у складній ситуації: одні хворі потребують кисню, а діабетики – інсуліну…

Однако чуть позже выяснился еще один интересный момент. Услышав, что декабрь в минувший четверг был полностью профинансирован по инсулину, я быстренько снова позвонила в аптеку, чтобы уточнить: возможно, в связи с выходными деньги до аптек еще не успели дойти. На этот раз трубку взяла, вероятно, более осведомленная сотрудница и буквально убила: последний раз они отпускали инсулин по бесплатным рецептам 3 ноября (!!!), и причина не в финансировании, а в том, что поликлинические отделения НЕ ЗАКЛЮЧИЛИ С НИМИ ДОГОВОРЫ НА БЕСПЛАТНУЮ ВЫДАЧУ ИНСУЛИНА.

Попытки связаться с руководством поликлиники успехом не увенчались. Следовательно, далее живем, как в известной поговорке о том, кто должен спасать утопающих. Вот только многие ли смогут спастись, если один флакончик хорошего инсулина (а многие колют и два разных инсулина), которого в лучшем случае хватит на месяц, стоит 350-380 гривен при пенсии в 2000 гривен?

И еще одно пожелание на будущее: диабетики – номер 1 в группе риска по коронавирусу, им рекомендуют как можно меньше куда-то выходить. Но каждый месяц они вынуждены идти в забитые больными поликлиники за рецептами. Неужели в порядке исключения на время пандемии нельзя выдавать рецепт хотя бы на 2-3 месяца?