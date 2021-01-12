Молодые львы

Необходимое вступление

Статью о молодом поколении в мировой политике я собирался написать еще до нового года. Ну действительно, чем же открывать год в плане политического обозрения, если обозревать будет нечего, кроме всемирного оливье и первых ЧП 2021-го? Так я считал и очень сильно ошибся. Поскольку первым и, надеюсь, самым ярким политическим событием нового года стал штурм Капитолия приверженцами Трампа и последующая волна демократической цензуры и репрессий в США.

Но вот что я подумал, увидев всю эту квинтэссенцию американской политики в отношении других государств, так сказать, на ее домашнем поле: а ведь странно, что ни у республиканцев, ни у демократов не нашлось более-менее стоящего кандидата от тридцати до сорока пяти, Трампу и Байдену на двоих 152 года, а в таком возрасте не брали даже в Политбюро ЦК КПСС.

Что же происходит с самой знаменитой в мире политической системой, если она не в состоянии поспеть за мировым трендом, а именно – управление странами переходит в более молодые руки, чем это было принято за последние сто пятьдесят лет?

Хорошо это или не очень – поговорим чуть ниже, а пока несколько слов о «революции реднеков», замахивающейся на сериал, но ставшей короткометражкой. А все потому (дальнейший текст представляет собой образчик иронии и сарказма), что правый Трамп, являющийся большим поклонником одного немецкого фюрера, действовал по модели «А давайте сожжем рейхстаг», а его оппонент, не менее правый (но в США считающийся левым) Байден по долгу службы много штудировал труды одного советского вождя и знал, что главное – захватить почту и телеграф, то есть, в современном контексте, отрезать оппонента от соцсетей, что и было с блеском сделано.

Впрочем, на 20 января в США анонсирован «марш миллиона ополченцев» Трампа. Честно говоря, после эпической однодневной революции, унесшей, тем не менее, пять жизней, в реальное продолжение битвы Трампа за железный трон я не верю.

Эпоха Игры Престолов

Самый знаменитый политолог 90-х Френсис Фукуяма, ошибочно предсказавший так называемый «конец истории» и наступление «нового средневековья», даже не догадывался, что уже через двадцать пять лет мир будет как никогда политически активен, а культурным трендом станет «средневековый» фэнтези-сериал «Игра Престолов». Серьезно, недавно американские исследователи подсчитали, что в корпусе англоязычных работ по политологии, от дипломных до серьезных книг больших ученых, этот телесериал компании НВО цитируется чаще, чем Черчилль, Мао или Карл Маркс. А мы чем хуже? Ничем.

Вот ведь какая штука. Во все времена считалось, что искусство обслуживает политику, отображает некие задания от сильных мира сего. Но в конце двадцатого века произошло страшное (это тоже ирония) – хвост стал вилять собакой, а другими словами, искусство стало выстраивать будущие политические тренды, а не восхвалять или уничтожать тренды текущие. Не верите? Пересмотрите сериал «Слуга народа» (редкая чушь, между нами, а ведь как сработал).

Итак, в главном сериале эпохи, «Игре Престолов», мы видим целую плеяду молодых вождей – от Матери Драконов Дейнерис Таргариен (чью прическу скопировала неувядаемая мать горкомов Юлия Владимировна) до хмурого и честного Джона Сноу. Как ни странно, чаяния людей вымышленного Вестероса в отношении этих юных орлов ничем не отличаются от таких же надежд реальных хомо сапиенсов. Рассмотрим же эти «мифы молодости».

Надежды юношей питают

Хорошая вещь – русский язык, да простит меня мовный омбудсмен. Вот написал поэт эту строчку – «Надежды юношей питают» – и пойди пойми, это надежды, которые питают юноши, или надежды, которые питаем мы, глядя на очередного бойкого, энергичного «мы будем жить теперь по-новому» политика.

Итак, перечислю основные мифы, используемые при раскрутке молодого вождя.

Молодые политики – умнее.

Извините, сомнительно, притом, как много мы говорим о мировом кризисе образования. Я ставлю свою старую телогрейку против контрольного пакета «Теслы», что ни один из современных нам лидеров государств не получит Нобелевскую премию по литературе, как это сделал Уинстон Черчилль.

Молодые политики – честнее.

Не подтверждается практикой, но все возможно. Об этом мы узнаем, когда наши сегодняшние герои оставят свои посты и мы услышим часть правды о том, как и сколько они вывели в офшоры, и что именно не крали эти руки.

Молодые политики идут в ногу с передовыми технологиями.

Ну вот не знаю. Си Цзиньпин стал лидером Китая в шестьдесят лет, сейчас ему шестьдесят семь, но он больше говорит (а главное, делает) в продвижении новых технологий в жизнь своей страны, чем любой молодой президент или премьер-министр. Другое дело, что от этого продвижения и внедрения иногда становится страшновато за судьбу человечества. Но сейчас мы говорим лишь о формальном, «модульном» прогрессе. И здесь у молодых нет никакого реального преимущества перед зрелыми.

Что же является реальным преимуществом молодого политика, если не ум, честность и прогрессивность? Только одно, как ни банально это звучит, – сама молодость. Энергия.

Список лучших выпускников

Итак, сериал «Игра Престолов» стартовал 17 апреля 2011 года, с этого момента давайте и посчитаем слоников и юных орлят.

В декабре того же 2011-го лидером Северной Кореи стал 27-летний Ким Чен Ын. И пусть династия Кимов давно уже более напоминает королевскую, а не компартийную, тем не менее, это было весьма смело – доверить судьбу ядерной страны-изгоя столь молодому человеку. Судя по тому, что Северная Корея – живее всех живых, Ким Чен Ын справляется.

В ноябре 2015 года Канаду возглавил 44-летний Джастин Трюдо. О нем, в отличие от Ким Чен Ына, поговорим подробнее чуть ниже.

В мае 2017 президентом Франции стал 40-летний Эмманюэль Макрон.

Ровно через год в результате революции Армению возглавил Никол Пашинян (у него сейчас большие проблемы в связи с поражением в войне), а год назад 36-летний Хуан Гуайдо стал президентом Венесуэлы от оппозиции (правда, стать фактическим лидером государства ему пока не удалось, да и вряд ли удастся).

Ну и наша вишенка на торте мировой политики – Владимир Зеленский, май 2019, 41 год, президент Украины. Ура!

Ура ли?

Бастард

Три слова плотно вошли в наш лексикон из сериала «Игра Престолов» (и одно словосочетание – «Мать Драконов»). Это «бастард», «десница» и «карлик».

Бастард – незаконнорожденный сын короля, не имеющий права на наследование. Называть бастардом премьер-министра Джастина (на самом деле Жюстена, конечно же) Трюдо могут только злые языки, разгоняющие в соцсетях легенду о том, что настоящим отцом политика был огненный Фидель Кастро.

В действительности Трюдо – сын самого известного канадского политика прошлого века Пьера Трюдо, одного из самых почитаемых в мире лидеров, приложившего огромные усилия и для разрядки мировой ядерной напряженности между капиталистическим и социалистическим блоками, а также для снятия главной внутренней канадской проблемы – отношений между франко- и англофонами. Благодаря Трюдо-старшему Канада – официально двуязычная страна, и вопрос отделения Квебека от остальной Канады уже не так актуален.

Джастин начинал карьеру простым учителем (привет, Голобородько), но быстро ушел в политику, став функционером, а потом и лидером Либеральной партии. Трюдо – настоящий либерал, он сократил налоги для среднего класса, легализовал марихуану и эвтаназию, извинился сто раз перед коренным населением за притеснения, уничтожил любые ограничения по праву на аборт и принял на ПМЖ десятки тысяч беженцев из Сирии.

Трюдо – настоящая рок-звезда, правда, канадская (кто понимает – поймет). Он прирожденный шоумен, он шикарно собирает деньги на политические кампании, снимается в сериалах (да неужели?), участвует в благотворительных боксерских поединках.

Но. Канадский бюджет трещит по швам, демонстрируя пять лет дефицита. Программа двуязычная забуксовала, и националисты Квебека снова активизировались. Правительство Трюдо провалило амбициозную арктическую программу предшественников, прогнулось под Трампа при заключении нового договора о свободной торговле. Сам Трюдо, выбираясь из одного коррупционного скандала, тут же ныряет в другой. Особый привкус всему этому придает странная дружба Трюдо с лидером мусульманского ордена исмаилитов Ага Ханом.

Десница

Десница – правая рука короля, десница управляет страной, если король нездоров или в отлучке.

Когда Эмманюэль Макрон победил на президентских выборах во Франции, «пропетляв» со своим квазиполитическим движением «Вперед, Республика!» между монстрами – социалистами и ультранационалистами Ле Пен, политологи единодушно выдохнули – это промежуточный президент, человек на один срок, недоразумение, которое надо пережить. Популист Макрон с программой, содержащей дикую компиляцию из правых и левых идей, странный внешний вид для традиционного французского политика, странная семья (жена Макрона старше мужа на 24 года, благодаря чему у сорокалетнего кандидата было семь внуков). Короче, временный король.

По итогу же первых лет правления манерный интеллигент и сладкоречивый популист оказался наиболее жестким правителем Франции после Де Голля.

Во-первых, жестоко остановлена очередная французская революция – движение «желтых жилетов». Несмотря на полтора десятка погибших, сотни раненых и тысячи арестованных, никто не называет Макрона кровавым диктатором, в отличие, скажем, от президента Беларуси Лукашенко. Даже не побоялся объявить мобилизацию.

Во-вторых, Макрон реально, а не на словах начал борьбу с исламским терроризмом, вступив в конфликт с крупнейшими мусульманскими общинами страны и выдвинув их духовным лидерам тяжелый ультиматум.

В-третьих, при Макроне Франция не только вышла из-под тени Германии в Европейском Союзе, но на сегодняшний день играет в нем первую скрипку, а также вернулась к экспансии и спецоперациям в Африке и на Ближнем Востоке.

Сейчас Макрон продавливает закон о полиции такого тоталитарного качества и веса, что Китай и Россия кажутся либеральными странами. Короче, сильная рука с прекрасным маникюром.

При всем этом меня не оставляет впечатление, что скоро Макрона ждет политическое небытие. Французы не простят ни «жилетов», ни сгоревший Нотр-Дам, ни желание загнать их в полицейское стойло.

Карлик

Да простит меня Владимир Зеленский за сравнение с Тирионом Ланнистером, хотя бы за то, что это один из немногих персонажей, доживших до конца саги.

Но речь все-таки пойдет не о мудром Тирионе, любителе вина и продажной любви, а о даже более известном политике.

Владимир Зеленский, предложивший своим избирателям такую же идеологическую кашу, как и Эмманюэль Макрон, тем не менее, в отличие от французского коллеги, так до конца и не определился с имиджем. Ну не Голобородько же исполнять. Это тот – простой, твердолобый и справедливый. А этот – не таков. Вначале Зеленский выбрал имидж технократа – диджитализация, технопарки, робот-пылесос в качестве премьер-министра. Не зашло. Мало знаний, мало достижений.

Попытка поиграть в сурового военного лидера тоже не получилась. Снимали хорошо, текст писали талантливо, но как-то не убедил. Как и в роли Сывого Гетьмана-2, при попытке подтянуть чужой электорат при стремительно бегущем своем.

Но потом пришло спасение – коронавирус. И украинские граждане забили на все, кроме попытки выжить (не только на больничной койке).

Рейтинг президента стабилизировался, несмотря на проваленные локдауны, продолжение убийства медотрасли, начатое Ульяной Супрун (как там деньги, пришли за пациентом?), ну и нынешний позор с вакцинацией, которую мы даже не начинали (кроме богатых самоубийц, коловшихся непонятно чем в «Медилене»).

А президент отлично себя чувствует, снимает новогодние ролики с детьми и рождественские для всех областей Украины, комментирует происходящее, обещает разобраться со всем. Что-то знакомое есть в этом образе человека над схваткой с едкими комментариями. Ба, как на Владимира Путина похоже!

Уже сейчас видно многое.

– Владимир Зеленский оказался не готов интеллектуально к своему посту, ему просто не хватает знаний и опыта. В отличие от Макрона и Трюдо, он никогда не был ни в госуправлении, ни в партийной политработе.

– Президент не собирается устранять главную проблему украинской политической системы – олигархат. Более того, на данный момент все резонансные дела или закрылись, или протухли в компьютерах следователей.

– Шоумену скучно на внутриукраинской арене. Как он преображался, например, во время саммита Нормандской четверки! Любо-дорого. Зеленскому хочется свой Голливуд и свою Олимпиаду, а вокруг возня вокруг неработающих кислородных аппаратов и борзеющих ФОПов. Скууучно…

Но, как я уже сказал, именно коронавирус будет главным, определяющим фактором для всех «молодых львов». Каким будет выход из эпидемии – такими и шансы на второй срок.

Правда, Владимир Зеленский на второй срок идти не собирался. Но только вот как-то в последнее время эту тему поднимает его жена.

Политика в ХХІ веке помолодела, это факт. Будут ли лидеры эпохи «Престолов» эффективными или останутся в истории шоуменами и фриками – покажет время.

Хотя, может, совсем не герои этой статьи – настоящие молодые лидеры современного мира, а, напротив, Илон Маск, Марк Цукерберг, или, скажем, Павел Дуров.

Мир меняется стремительно, даже в самой консервативной его части – политике.