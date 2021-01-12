То, что нас убивает

Тема для сравнительного анализа, конечно, в меру корректная. Но все же, что больше убивает украинцев – коронавирус или другие факторы? Онкология, ДТП? Мы попробовали найти всю статистику и сравнить.

На самом деле, конечно же, больше всего наших земляков умирает от сердечных заболеваний и проблем с системой кровообращения. До 400 тысяч в год по всей Украине уходит по этим причинам – это официальные данные Национальной академии медицинских наук Украины. А всего в Украине ежегодно мы теряем из-за летального исхода примерно 570 тысяч.

В Кировоградской области ежегодно умирает 15 с половиной тысяч, согласно официальной статистике. При этом тысячи, точнее десятки тысяч наших земляков работают в Киеве, сохраняя местную регистрацию. И в Одессе, Днепре, Харькове… Не меньше в Польше и других странах. Они тоже, увы, иногда уходят в мир иной, и их уход регистрируется по месту жительства или… нигде не регистрируется у нас. Страшно, что на Кировоградщине в год умирает более сотни маленьких детей. По разным причинам – от серьезных болезней до купания без присмотра взрослых. А взрослые все же чаще умирают из-за сердечных заболеваний.

А что же гадкий коронавирус?

По официальным данным на 12 января, за все время пандемии в Кировоградской области заразилось 8 тысяч 966 человек. Эта цифра – позор и приговор всей нашей системе статистики и медицинского учета. У нас в одной небольшой редакции только официально переболело трое, у всех родственники и близкие, друзья, знакомые полежали на больничной койке. Просто у многих диагноз был «двухсторонняя пневмония». С чего бы это в один год двухсторонней пневмонией переболело столько, сколько за почти 30 лет не болели?

Думайте сами, решайте сами.

283 жителя области уже полегло от КОВИД-19. Это Минздрав говорит. Выздоровело 5054.

Всего по Украине на 12 января умерло от этой новой заразы уже 20 тысяч 19 человек. Это менее чем за год, как у нас признана пандемия и начаты защитные меры типа карантинов всех видов. Первый карантин у нас начался 12 марта 2020 года. За все время были инфицированы 1 миллион 124 тысячи 430 украинцев.

Некоторые говорят, что у нас больше в ДТП людей погибает. Это не так. В прошлом году в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибло 2 тысячи 842 человека. В семь раз меньше, чем от «короны». Но среди них 138 детей…

Ну и, конечно же, огромный «урожай» старуха с косой собрала по онкологическим больницам. Около 80 тысяч украинцев умерло в прошлом году из-за разных опухолей… СПИД вместе с туберкулезом на самом деле забирают примерно 9 тысяч жителей Украины по всей стране в год.

Так что не только от коронавируса умирают – есть и другие причины закончить свою жизнь безвременно. Просто берегите себя и своих близких…